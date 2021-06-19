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Пономарёв: «В матче с Данией нужно атаковать — иначе проиграем»

вчера, 07:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Дании в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Нас в матче с Данией устраивает ничейный результат — психологически этот момент отрицательно действует на футболистов. Но если будут настраиваться на ничейный результат — могут проиграть. Нужно думать о том, как победить. И никак иначе. Так что здесь задача Черчесова — настраивать ребят только на победу. Тогда должно всё быть в порядке.

Но в матче с Данией нам придется непросто. Если судить по тому, как она играла с Бельгией, то, конечно же, это опасная команда. К тому же, матч с нами — последний шанс для них — отступать некуда, им нужна только победа. Так что это очень сложная игра будет: игра на наших нервах. Сможет ли наша сборная вынести натиск датчан, всё-таки соперник играет дома, при поддержке своих трибун.

Если не будем уходить в оборону, то нормально сыграем. Если опустимся низко и будем играть на удержание мяча, будет завал. Нужно атаковать — иначе проиграем.

Кого ставить в нападение? К сожалению, кроме тех игроков, которыми располагаем, некого туда ставить. Дзюбу и Соболева поставить вместе? Кто знает, как они будут взаимодействовать? Такой вариант ещё не пробовали. Да, Соболев менял Дзюбу. А вдвоём они не играли. Но, как знать, может быть что-то и получилось бы. Был бы тогда сдвоенный центр. В советское время так играли. Тут надо рассчитывать на полузащиту, чтобы она помогала, подбирая мячи. Но думаю, что менять расстановку игроков Черчесов не будет. Это рискованно.

Думаю, мы сможем сыграть вничью. Где-то 1:1.

Полузащитник сборной России Даниил Фомин подчеркнул, что в матче с Данией россияне должны отдать все силы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:05
И так худо, и этак
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:57
у россиян нет шансов, очень жаль
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 13:16
Черчесов- Использовать полуфланги? Нн, не слышал.
Gorasul
Gorasul
вчера в 11:29
Старичок не адекватен... Худшая команда Евро и атаковать? Ни движения, ни командной ни индивидуальной игры пока нет.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:06
Атаковать?Ну это если только Дания позволит...))))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:45
Скорее, контратаковать.
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 09:57
Верно. Нужно собраться и выдать матч жизни.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:27
Скорее всего, как всегда засядем в глухую оборону с превосходящими нас по классу датчанами и обязательно пропустим в конце игры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
В матче есть пять замен. Почему бы Дзюбу не оставит на лавочке, а во втором тайме свеженького выпустить? Заболотного, Соболева зря что ли брали?
И ещё на что обратил внимание: датчане все свои матчи играют дома и мы хотим чтобы они проиграли все три игры? Они намного выше России в рейтинге стоят. Так что меняв этом матче вполне бы устроила ничья. На крайняк результативное минимальное поражнение. Но лучше ничью. Хотя датчан жалко...
cska1948
cska1948
вчера в 08:52
"...Но если будут настраиваться на ничейный результат — могут проиграть..."
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Не могут проиграть, а ОБЯЗАТЕЛЬНО проиграют!
Mangur
Mangur
вчера в 08:28
Играть надо разумно. На победу.
ProKop92
ProKop92
вчера в 08:24
Атака? В сборной России? Это как?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:11
Атаковать то особо некем, разве что Головин в контратаке убежит.
ОПС
ОПС
вчера в 08:02
Это и так понятно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:01
Не от нас все зависит...
Дания может проиграть, но только сама сен
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:55
Нет у нас игры, к сожалению...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 07:53
Весь мир,включая колонию императорских пингвинов и пигмеев акка,знает,как играет сборная Усача.Казалось бы,а почему не сменить вектор игры,в начале убрав убогого Оздоева и говорливого капитана,выпустив Дельфинчика и Жемалетдинова,спутав,тем самым,карты соперника.Ты же всегда(в случае привычной неудачи) можешь выпустить своих оруженосцев и героически спася игру...Опять прослывёшь гением!.Но он упорно ждёт,когда кривое ржавое ружьё без курка и приклада,повешенное на дорогой ковёр сборной в первом акте,выстрелит.
Тень Отца
Тень Отца
вчера в 07:50
Атакуй, не атакуй, всё равно получишь премию от федерации футбола и отпуск)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:45
Можно подумать Пономарёв америку открывает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:34
Посмотрим, что нам подговил усач-спартач.
shlomo
shlomo
вчера в 07:30
Диктовать игру будем не мы....поэтому готовиться нужно к любой ситуации
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