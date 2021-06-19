Пономарёв: «В матче с Данией нужно атаковать — иначе проиграем»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Дании в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Нас в матче с Данией устраивает ничейный результат — психологически этот момент отрицательно действует на футболистов. Но если будут настраиваться на ничейный результат — могут проиграть. Нужно думать о том, как победить. И никак иначе. Так что здесь задача Черчесова — настраивать ребят только на победу. Тогда должно всё быть в порядке.

Но в матче с Данией нам придется непросто. Если судить по тому, как она играла с Бельгией, то, конечно же, это опасная команда. К тому же, матч с нами — последний шанс для них — отступать некуда, им нужна только победа. Так что это очень сложная игра будет: игра на наших нервах. Сможет ли наша сборная вынести натиск датчан, всё-таки соперник играет дома, при поддержке своих трибун.

Если не будем уходить в оборону, то нормально сыграем. Если опустимся низко и будем играть на удержание мяча, будет завал. Нужно атаковать — иначе проиграем.

Кого ставить в нападение? К сожалению, кроме тех игроков, которыми располагаем, некого туда ставить. Дзюбу и Соболева поставить вместе? Кто знает, как они будут взаимодействовать? Такой вариант ещё не пробовали. Да, Соболев менял Дзюбу. А вдвоём они не играли. Но, как знать, может быть что-то и получилось бы. Был бы тогда сдвоенный центр. В советское время так играли. Тут надо рассчитывать на полузащиту, чтобы она помогала, подбирая мячи. Но думаю, что менять расстановку игроков Черчесов не будет. Это рискованно.

Думаю, мы сможем сыграть вничью. Где-то 1:1.