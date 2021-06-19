ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Испания. Примера 2020/2021

Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса

вчера, 21:43

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо в твиттере попытался пошутить над защитником Серхио Рамосом, который объявил об уходе из «Реала».

Бразилец опубликовал фотографию вместе с Рамосом, написав:

Привет, Серхио Рамос, помнишь эту ночь?!

Скорее всего, Роналдиньо пытался напомнить Рамосу о победе «Барселоны» над «Реалом» со счетом 3:0 на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне 2005/06, когда бразилец забил дважды. Но фотография, которую он опубликовал, была сделана в сезоне 2006/07, когда «Реал» обыграл «Барселону» 2:0 на «Бернабеу», а в конце сезона стал чемпионом Испании, выиграв свой тридцатый титул Ла Лиги.

Рамос ответил фотографией чемпионского шествия «Реала» в автобусе с открытым верхом в Мадриде:

Я помню... Но то, что было несколько месяцев спустя, намного лучше.

Ранее стало известно, что Рамос хочет заработать 50 млн евро за два года в новом клубе.

Все новости
«Спартак» подшутил над Влашичем. ЦСКА ответил на подкол «красно-белых»
Вчера, 01:23 Комментарии27
«Рубин» предложил жене Федуна две должности в клубе
18 июня Комментарии16
Ярмоленко — спонсорам, пододвигая бутылки к себе: «Свяжитесь со мной!»
17 июня ВидеоКомментарии21
Игрок сборной Шотландии пошутил над ситуацией с Роналду и «Кока-Колой»
17 июня ВидеоКомментарии7
Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции
17 июня ВидеоКомментарии30
«Спартак» — об уходе Олича из ЦСКА: «Спасибо за сезон, легенда»
16 июня ВидеоКомментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Как говорил Козюльский - "Экскьюзми, обо76ся!!!!"
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 23:57
Нет, это та самая когда Роналдинью апплодировал весь стадион Мадрида.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:02
Бывает и такое))
Triem
Triem
вчера в 22:16
Молодец Рамос! Хорошо разобрался!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
Всё правильно он написал !!!))) Реал же выиграл ☝😂👍
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:46
Можно надумать что угодно!😜
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:45
Шутить надо по телефону, а то ведь и обмишуриться можно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100