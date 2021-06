Роналдиньо неудачно потроллил Серхио Рамоса

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо в твиттере попытался пошутить над защитником , который объявил об уходе из «Реала».

Бразилец опубликовал фотографию вместе с Рамосом, написав:

Скорее всего, Роналдиньо пытался напомнить Рамосу о победе «Барселоны» над «Реалом» со счетом 3:0 на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне 2005/06, когда бразилец забил дважды. Но фотография, которую он опубликовал, была сделана в сезоне 2006/07, когда «Реал» обыграл «Барселону» 2:0 на «Бернабеу», а в конце сезона стал чемпионом Испании, выиграв свой тридцатый титул Ла Лиги.

Рамос ответил фотографией чемпионского шествия «Реала» в автобусе с открытым верхом в Мадриде:

I do… but this one a few months later was way better @10Ronaldinho pic.twitter.com/RQ8ft4Kn4X