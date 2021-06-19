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«Спартак» подшутил над Влашичем. ЦСКА ответил на подкол «красно-белых»

вчера, 01:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Твиттер «Спартака» подшутил над хорватским хавбеком ЦСКА Николой Влашичем после матча Евро-2020 Хорватия — Чехия (1:1).

«Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», - подписала пресс-служба «Спарака» фото с Влашичем и чешским полузащитником своей команды Алексом Кралом,

«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе», — ответил ЦСКА на пост «красно-белых». Это является отсылкой на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о том, что она просила у него подписать в «Спартак» юного Килиана Мбаппе.

Ранее «Спартак» высмеял уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:11
Ну, нормально обменялись
David Young
David Young
вчера в 14:57
Нелепые твиттерные войны.
gen.v3trov
gen.v3trov
вчера в 14:55
Свиньи, ну реально уже не смешно
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:17
Ну при Орешкине в цска не клоунада. А лучше! 🤦‍♂️🤣
makkie
makkie
вчера в 13:16
То, как издевается над цска г-н Орешкин не перебьешь никаким троллингом в соцсетях 😂
Сп62
Сп62
вчера в 10:59
Нужно срочно вводить цензуру на пошлость.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 10:41
что бузова, что это зарема...одного поля ягода.
Igo0rek
Igo0rek ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 08:34
Что шутка, что ответ, уровень какого-нибудь аншлага
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 07:56
И не менее легендарный и успешный Кононов
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 07:43
НА эти две шутки обе команды списали по миллиону евро из бюджета команды.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:40
Как в спартаке не умели шутить, так и не научились. А ответ блестящий.
Naherger
Naherger
вчера в 07:15
Мда. Жаль мясных
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:55
Чушь полнейшая с обеих сторон.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 05:04
Спартак остроумно подколол.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 03:52
Свиньи, угомонитесь уже!!!!! Реально не смешно
ABir
ABir
вчера в 03:18
Жалко, что ещё на фото отсутствует легендарный тренер цска Олич
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 03:00, ред.
Клоунада в спартаке продолжается.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 02:48
Ответочка всегда в жизни более остроумная бывает . ))
n272nm
n272nm
вчера в 01:58
Спартак превратился в эталонный балаган.
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:57
Пора уже повзрослеть и тем и другим , устроили соревнования детских садиков !!!
Futurista
Futurista
вчера в 01:38, ред.
Шутка ЦСКА с Оличем мне больше понравилась...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 01:35
ЦСКА сейчас в таком состоянии, что даже Спартак над ними стебётся по полной.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 01:34, ред.
Зарема уняла бы уже дурачка Фетисова.

Во-первых, серьезным клубу не к лицу петросянить, как "Енисею".

Во-вторых, "Спартак" ни разу не смог подняться выше "шутки за 200". И тут ЦСКА лучше ответил на банальное хамство очередное и КБ выглядят нелепо.
Futurista
Futurista
вчера в 01:32
ProKop92
ProKop92
вчера в 01:29
А ЦСКА намного тоньше стебёт
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:29
Плоско шутят и те и другие. Фетисову пора уже угомонится, с юмором у мужичка явный напряг.
ProKop92
ProKop92
вчера в 01:28
Этот вечный батл может прервать только Василий Уткин
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