«Спартак» подшутил над Влашичем. ЦСКА ответил на подкол «красно-белых»

Твиттер «Спартака» подшутил над хорватским хавбеком ЦСКА Николой Влашичем после матча Евро-2020 Хорватия — Чехия (1:1).
«Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», - подписала пресс-служба «Спарака» фото с Влашичем и чешским полузащитником своей команды Алексом Кралом,
«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе», — ответил ЦСКА на пост «красно-белых». Это является отсылкой на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о том, что она просила у него подписать в «Спартак» юного Килиана Мбаппе.
Ранее «Спартак» высмеял уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 18, 2021
Во-первых, серьезным клубу не к лицу петросянить, как "Енисею".
Во-вторых, "Спартак" ни разу не смог подняться выше "шутки за 200". И тут ЦСКА лучше ответил на банальное хамство очередное и КБ выглядят нелепо.
Во-первых, серьезным клубу не к лицу петросянить, как "Енисею".
Во-вторых, "Спартак" ни разу не смог подняться выше "шутки за 200". И тут ЦСКА лучше ответил на банальное хамство очередное и КБ выглядят нелепо.