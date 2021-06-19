«Спартак» подшутил над Влашичем. ЦСКА ответил на подкол «красно-белых»

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вчера, 01:23

Твиттер «Спартака» подшутил над хорватским хавбеком ЦСКА после матча Евро-2020 Хорватия — Чехия (1:1).

«Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», - подписала пресс-служба «Спарака» фото с Влашичем и чешским полузащитником своей команды ,

«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе», — ответил ЦСКА на пост «красно-белых». Это является отсылкой на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о том, что она просила у него подписать в «Спартак» юного .

Ранее «Спартак» высмеял уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА .