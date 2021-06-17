Ярмоленко — спонсорам, пододвигая бутылки к себе: «Свяжитесь со мной!»

1623957333

17 июня 2021, 22:15

Форвард сборной Украины тоже решил передвинуть спонсорские бутылки на пресс-конференции после матча Евро-2020.

А можно я кое-что сделаю? Видел, что Роналду убрал бутылку «Кока-Колы». А я поставлю её поближе, поставлю и «Хайнекен». Свяжитесь со мной, ха-ха-ха!