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Ярмоленко — спонсорам, пододвигая бутылки к себе: «Свяжитесь со мной!»

17 июня 2021, 22:15
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко тоже решил передвинуть спонсорские бутылки на пресс-конференции после матча Евро-2020.

А можно я кое-что сделаю? Видел, что Роналду убрал бутылку «Кока-Колы». А я поставлю её поближе, поставлю и «Хайнекен». Свяжитесь со мной, ха-ха-ха!

Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции.

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Klaus-S
Klaus-S ответ 1-я конная (раскрыть)
18 июня в 09:03
В Украине Колу тоже производят.
Я езжу каждый день на работу в Киев мимо завода Кока колы.
Ещё во Львове есть их завод.
h8you
h8you
18 июня в 08:31
зачетно пошутил)
112910415
112910415
18 июня в 06:39
нормально пошутил ...
а тему, конечно, закрывать нужно
Alexander Aslamov
Alexander Aslamov
18 июня в 04:24
красава, молодец )
Smoke Buddah
Smoke Buddah
18 июня в 00:38
Дуже гарне хлопчик бачит
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Nazi (раскрыть)
18 июня в 00:10
Спонсоры будут ослами если свяжутся
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июня в 23:56
Удар получше у него чем юмор, удачи с австрией
Василий Пупкин
Василий Пупкин
17 июня в 23:25
Шутка не удалась, хе-хе!
Тео Джонс
Тео Джонс
17 июня в 23:23
Красава, отличный стеб)
Makao
Makao
17 июня в 23:06
Позитивно)
Nazi
Nazi
17 июня в 23:03
Прикольно :) Спонсоры будут ослами если не свяжутся.
Тень Отца
Тень Отца
17 июня в 22:52
Простебал пафос плаксы, посмеялся над рвением журнальных бабочек раздувать из всякого шлака темы для СМИ, обратил на себя внимание футбольного мира.

Кли є час та натхнення, то чом би й ні?)
Палыч82
Палыч82
17 июня в 22:42
Какая знакомая мова,)
Futurista
Futurista
17 июня в 22:38
Чисто украинский подход..."все собі"...
STVA 1
STVA 1
17 июня в 22:31
После победы можно. Но как бы шутил он, закончить матч по другому))
Ironigor
Ironigor
17 июня в 22:30
И в туже минуту все сотрудники компании Coca-Cola пытаются связаться с Ярмоленко !!!))) Но абонент находится вне зоны действия сети !!!)
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июня в 22:27
Шутка так себе. Но смеётся задорно
1-я конная
1-я конная
17 июня в 22:26
Потом он узнает, что всё это производится в России и будет двигать обратно. На фоне Рона он крайне смешон
League1
League1
17 июня в 22:22
Но Роналду знают все! Ярмоленко пока не знает никто...
УЕСКА
УЕСКА
17 июня в 22:19
Типичный алкаш.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 22:16
Отлично пошутил Ярмоленко
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