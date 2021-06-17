Ярмоленко — спонсорам, пододвигая бутылки к себе: «Свяжитесь со мной!»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко тоже решил передвинуть спонсорские бутылки на пресс-конференции после матча Евро-2020.
А можно я кое-что сделаю? Видел, что Роналду убрал бутылку «Кока-Колы». А я поставлю её поближе, поставлю и «Хайнекен». Свяжитесь со мной, ха-ха-ха!
Коллеги из @CocaCola_Russia и @Heineken, свяжитесь, пожалуйста с @Yarmolenko_7 ☎️😂 pic.twitter.com/uxtSZO1JHs— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021
Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции.
Я езжу каждый день на работу в Киев мимо завода Кока колы.
Ещё во Львове есть их завод.
Я езжу каждый день на работу в Киев мимо завода Кока колы.
Ещё во Львове есть их завод.
а тему, конечно, закрывать нужно
а тему, конечно, закрывать нужно
Кли є час та натхнення, то чом би й ні?)
Кли є час та натхнення, то чом би й ні?)