«Рубин» предложил жене Федуна две должности в клубе

«Рубин» в клубном твиттере предложил две должности в команде Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее Салихова в своем телеграм-канале предложила взять себя на работу SMM-специалистом в казанском клубе.
«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — сообщается в заявлении «Рубина».
Уважаемая, Зарема!— «Рубин» Казань (@fcrk) June 18, 2021
Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать! pic.twitter.com/YR8QWRLlkl
Ранее на Салихову подал в суд клуб РПЛ.
А здесь просто радуешься. Только давать 6 очков будут не вам, а вы. Услуги Заремы дорого стоят...
А здесь просто радуешься. Только давать 6 очков будут не вам, а вы. Услуги Заремы дорого стоят...
А если без сарказма, то ответ писАл явно Слуцкий, угорая между строчек.
Спартак же с Заремой всё веселее и веселее. И это ещё юбилейный сезон не начался!
Запасаемся поп-корном, будет интересно...
А если без сарказма, то ответ писАл явно Слуцкий, угорая между строчек.
Спартак же с Заремой всё веселее и веселее. И это ещё юбилейный сезон не начался!
Запасаемся поп-корном, будет интересно...