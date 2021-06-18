«Рубин» предложил жене Федуна две должности в клубе

1624002934

18 июня 2021, 10:55

«Рубин» в клубном твиттере предложил две должности в команде Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова в своем телеграм-канале предложила взять себя на работу SMM-специалистом в казанском клубе.

«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — сообщается в заявлении «Рубина».

Уважаемая, Зарема!



Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать! pic.twitter.com/YR8QWRLlkl — «Рубин» Казань (@fcrk) June 18, 2021