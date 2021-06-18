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«Рубин» предложил жене Федуна две должности в клубе

18 июня 2021, 10:55

«Рубин» в клубном твиттере предложил две должности в команде Зареме Салиховой, жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова в своем телеграм-канале предложила взять себя на работу SMM-специалистом в казанском клубе.

«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — сообщается в заявлении «Рубина».

Ранее на Салихову подал в суд клуб РПЛ.

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НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 16:25
Эскорт или уборщица
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
18 июня в 15:58
При всем уважении к Рубину Этот клуб для Семака был только 5-м по счету. А он воспитанник ФК Асмарал - первого частного клуба в РПЛ.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июня в 14:05, ред.
Верните нам Семака и Бухарова , они наши воспитанники !)
ildar_3871
ildar_3871 ответ Сп62 (раскрыть)
18 июня в 14:00
Я думаю это не шутка !
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
18 июня в 13:58
Хоть и шутка, но вышло красиво. Рубину респект.
ОПС
ОПС
18 июня в 12:25
Ерунда все это.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ildar_3871 (раскрыть)
18 июня в 12:21
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 июня в 12:15
    Рубин внаглую просится в филиалы Спартака. Типа, должность вашему человеку дадим, только денег подкидывайте на развитие.
    А если без сарказма, то ответ писАл явно Слуцкий, угорая между строчек.
    Спартак же с Заремой всё веселее и веселее. И это ещё юбилейный сезон не начался!
    Запасаемся поп-корном, будет интересно...
    Аксинья
    Аксинья
    18 июня в 11:46, ред.
    Спартаковский Лёня напрягся...Да и Рубиновский Лёня тоже...
    ildar_3871
    ildar_3871
    18 июня в 11:40
    Отлично ! Ждем Зарему в Рубине !
    Серж 129
    Серж 129
    18 июня в 11:18
    У нее есть должность в спартаке она главная сосущая голова в раздевалке
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    18 июня в 11:17
    Дык значит она жена? Или Соккер просто вводит нас в заблуждение??
    True Story
    True Story
    18 июня в 11:10
    Ещё в чирлидерши можно её устроить
    ProKop92
    ProKop92
    18 июня в 11:02
    И Тину Канделаки с собой пусть заберет
    112910415
    112910415
    18 июня в 11:02
    ну здесь-то дальше милых шуточек не зайдёт дело ?!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 июня в 10:58
    Лучше в Спартаке быть безработной
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