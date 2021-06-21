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«Урал» отдал в аренду «Оренбургу» двух игроков

вчера, 09:12

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб отдал в аренду «Оренбургу» двух игроков.

Полузащитник Артем Шаболин и голкипер Владислав Полетаев следующий сезон проведут в «Оренбурге».

Недавно сообщалось, что «Урал» подписал 18-летнего полузащитника «Сатурна».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Побольше практики - это хорошо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:13
Оренбург типа усиляется
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