«Урал» отдал в аренду «Оренбургу» двух игроков

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб отдал в аренду «Оренбургу» двух игроков.
Полузащитник Артем Шаболин и голкипер Владислав Полетаев следующий сезон проведут в «Оренбурге».
🐝 Артём Шаболин и Владислав Полетаев арендованы «Оренбургом»— ФК Урал (@FCURAL) June 21, 2021
📌 Полузащитник Артём Шаболин и голкипер Владислав Полетаев новый сезон проведут в аренде.
Мы желаем Артёму и Владиславу как можно больше игровой практики в предстоящем сезоне, отсутствия травм и успешных матчей! pic.twitter.com/OjbLZKPUug
Недавно сообщалось, что «Урал» подписал 18-летнего полузащитника «Сатурна».