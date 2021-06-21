«Урал» отдал в аренду «Оренбургу» двух игроков

Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб отдал в аренду «Оренбургу» двух игроков.

Полузащитник и голкипер следующий сезон проведут в «Оренбурге».

🐝 Артём Шаболин и Владислав Полетаев арендованы «Оренбургом»



📌 Полузащитник Артём Шаболин и голкипер Владислав Полетаев новый сезон проведут в аренде.



Мы желаем Артёму и Владиславу как можно больше игровой практики в предстоящем сезоне, отсутствия травм и успешных матчей! pic.twitter.com/OjbLZKPUug

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