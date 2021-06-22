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Пономарёв — об игроках сборной России: «Им плевать на всё! Бездарные люди»

сегодня, 03:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв жёстко раскритиковал футболистов сборной России после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Это просто позор! Не умеют играть — не надо лезть в эти дебри. Это же только одно расстройство для всей России! Но им плевать на всё! Со своими «бабками», со своими деньгами! Дзюба в год [получает] три миллиона евро — что ему расстраиваться?. По этой игре даже нечего сказать. Не умеют они играть в футбол. Бездарные люди. Что от них требовать? Это пэтэушники. А у соперника играют мастера, которые закончили институты, имеют высшее образование.

Должен ли Черчесов подать в отставку? Думаю, да. Конечно. Столько было заявлений, что, мол, все предыдущие неудачи — ерунда, что мы выйдем из группы, что не стоит делать выводов. На что он надеялся? Надо было реально смотреть на вещи и говорить всю правду в глаза: нет у нас футболистов. Тогда надо было нажимать на «физику». А с физикой приходит и техника. Но не наоборот. Отбегали бы плотненько со всеми игроками: сами не играем, но и им не дадим, а где-нибудь один мяч протолкнём. Но это возможно сделать только на хорошей физике. Больше никак.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис после игры с Данией подверг жёсткой критике наставника российской команды Станислава Черчесова.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:41
Не стреляйте в пианиста он играет как умеет, а наши вот вообще никак не умеют. Вопрос тут пожалуй уместный только в их зарплатах, заслужили ли они? Думаю нет и никогда не заслуживали. А Черчесов если мужик должен уйти в отставку, если нет то он конченный человек
112910415
112910415
сегодня в 08:37
играют как умеют
а умеют плохо
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:13, ред.
Менять полностью надо подход к воспитанию молодых футболистов, прививать им некие иные ценности а не любовь к баблу. Но для этого перестать платить в рпл такие огромные зарплаты, а для этого надо все клубы отрезать от бюджетного финансирования чтобы они жили по средствам и сами думали каким образом заработать деньги...
Mangur
Mangur
сегодня в 07:15
Соглашусь с Пономаревым. Люди не бездарные. Им просто плевать на всё.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:01
Если сборной отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
Сразу лучше сыграют сцуки.
Им ни что помешать не сможет
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 06:59, ред.
И чем Европейские футболисты лучше наших , да ничем ! Просто у нас тренер бездарный , и молодежи нет в сборной !
Баобаб
Баобаб
сегодня в 06:27, ред.
В скором будущем увидим Черчеса, Дзюбу у очередной кормушки, т. е. в Госдуме, а слово футбол будет матерным в России и вместо одного известного слова из трёх букв, людей будут посылать на футбол.
Баобаб
Баобаб ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 06:23
Пока лысый у руля, эти недофутболёры неприкасаемы.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 06:21
Да наших скоро не только мастера с институтами законченными будут громить, а и почтальоны с поварами . Позорище.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:35
Пока есть зарплаты такие и лимит так и будет, таким как дзюба зачем переживать, имея русский паспорт.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:59
Может, и не плевать, но, выше собственной головы не прыгнешь.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:45
Все они просто скоты...
протон1
протон1
сегодня в 04:33
позор мало сказано. если нету физики . кто там за физ подготовку отвечает пивной бар у сборной россии? черчесов если улыбается значит он ожидал такого исхода. мало сказано позор. это тряпки которые хотят в сборной получать больше денег и что бы получать больше лайков в соц сетях. это просто тунеядцы и шалапаи. хотел бы статистику кто сколько пробежал в км. просто будет атас. это просто сформированная бандитская сборная в лице тренера и конечно дзюбиньо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:31
А мы этим уродам верили...
Дивеев, говоришь Лукаку не космос?
Может это и так, но ты - илистое дно.
Все игроки заслужили позорный столб.
В следующий состав этих уродов не брать.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:21
Сейчас 62о можно лить тоннами.
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