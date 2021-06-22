Пономарёв — об игроках сборной России: «Им плевать на всё! Бездарные люди»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв жёстко раскритиковал футболистов сборной России после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Это просто позор! Не умеют играть — не надо лезть в эти дебри. Это же только одно расстройство для всей России! Но им плевать на всё! Со своими «бабками», со своими деньгами! Дзюба в год [получает] три миллиона евро — что ему расстраиваться?. По этой игре даже нечего сказать. Не умеют они играть в футбол. Бездарные люди. Что от них требовать? Это пэтэушники. А у соперника играют мастера, которые закончили институты, имеют высшее образование.

Должен ли Черчесов подать в отставку? Думаю, да. Конечно. Столько было заявлений, что, мол, все предыдущие неудачи — ерунда, что мы выйдем из группы, что не стоит делать выводов. На что он надеялся? Надо было реально смотреть на вещи и говорить всю правду в глаза: нет у нас футболистов. Тогда надо было нажимать на «физику». А с физикой приходит и техника. Но не наоборот. Отбегали бы плотненько со всеми игроками: сами не играем, но и им не дадим, а где-нибудь один мяч протолкнём. Но это возможно сделать только на хорошей физике. Больше никак.