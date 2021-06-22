Пономарёв — об игроках сборной России: «Им плевать на всё! Бездарные люди»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв жёстко раскритиковал футболистов сборной России после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Это просто позор! Не умеют играть — не надо лезть в эти дебри. Это же только одно расстройство для всей России! Но им плевать на всё! Со своими «бабками», со своими деньгами! Дзюба в год [получает] три миллиона евро — что ему расстраиваться?. По этой игре даже нечего сказать. Не умеют они играть в футбол. Бездарные люди. Что от них требовать? Это пэтэушники. А у соперника играют мастера, которые закончили институты, имеют высшее образование.
Должен ли Черчесов подать в отставку? Думаю, да. Конечно. Столько было заявлений, что, мол, все предыдущие неудачи — ерунда, что мы выйдем из группы, что не стоит делать выводов. На что он надеялся? Надо было реально смотреть на вещи и говорить всю правду в глаза: нет у нас футболистов. Тогда надо было нажимать на «физику». А с физикой приходит и техника. Но не наоборот. Отбегали бы плотненько со всеми игроками: сами не играем, но и им не дадим, а где-нибудь один мяч протолкнём. Но это возможно сделать только на хорошей физике. Больше никак.
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис после игры с Данией подверг жёсткой критике наставника российской команды Станислава Черчесова.
а умеют плохо
а умеют плохо
Если ноги отрезать тоже,
Сразу лучше сыграют сцуки.
Им ни что помешать не сможет
Если ноги отрезать тоже,
Сразу лучше сыграют сцуки.
Им ни что помешать не сможет
Дивеев, говоришь Лукаку не космос?
Может это и так, но ты - илистое дно.
Все игроки заслужили позорный столб.
В следующий состав этих уродов не брать.
Дивеев, говоришь Лукаку не космос?
Может это и так, но ты - илистое дно.
Все игроки заслужили позорный столб.
В следующий состав этих уродов не брать.