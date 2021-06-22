Мостовой: «Оценка игры сборной России — единица. Это просто позор»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры российской команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

Как оценю сегодняшнее выступление? Однозначно, кол. Единица по пятибалльной шкале. Это просто позор. При том что команда действовала даже не на победу, а на ничью, которая бы позволила нам выйти из группы. Первый тайм вообще не располагал к такому счёту, у датчан было полтора момента, они нас побаивались.

Тот же Поульсен, который говорил, что побеждать Россию надо обязательно, был совершенно незаметен. Только с передачи Зобнина и смог забить. Но во втором тайме при счёте 0:2 и судейской помощи ничего сделать не смогли, хотя за фол не был удалён Кудряшов, а наша команда получила пенальти, которого не было

Головин, конечно поработал, мог сам забивать, поучаствовал в эпизоде с пенальти, но в такой игре я не люблю кого-то выделять. Команда проиграла 1:4 и упала на 4 место в группе. Это ужас, и в таком ужасе искать выделившихся ни в какую сторону не стоит.