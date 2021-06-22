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Мостовой: «Оценка игры сборной России — единица. Это просто позор»

сегодня, 05:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры российской команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

Как оценю сегодняшнее выступление? Однозначно, кол. Единица по пятибалльной шкале. Это просто позор. При том что команда действовала даже не на победу, а на ничью, которая бы позволила нам выйти из группы. Первый тайм вообще не располагал к такому счёту, у датчан было полтора момента, они нас побаивались.

Тот же Поульсен, который говорил, что побеждать Россию надо обязательно, был совершенно незаметен. Только с передачи Зобнина и смог забить. Но во втором тайме при счёте 0:2 и судейской помощи ничего сделать не смогли, хотя за фол не был удалён Кудряшов, а наша команда получила пенальти, которого не было

Головин, конечно поработал, мог сам забивать, поучаствовал в эпизоде с пенальти, но в такой игре я не люблю кого-то выделять. Команда проиграла 1:4 и упала на 4 место в группе. Это ужас, и в таком ужасе искать выделившихся ни в какую сторону не стоит.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ yagora (раскрыть)
сегодня в 10:10
Справедливости ради поколение Мостового не было профессиональными футболистами. Он сам в Европе поиграл, конечно, но в целом Титовы и Онопки все значились то слесарями, то кочегарами, то еще кем-то. Профессия футболист в России появилась уже к концу их карьеры и сразу же туда начали вливаться миллионы, от которых результат лучше не стал.
yagora
yagora
сегодня в 09:35
Ну ващета, когда Мостовой играл в сборной, то играли также погано.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:21
Единица-это ОДИН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:20
а ведь Уэльс уже ждал и боялся ...
161регион
161регион
сегодня в 08:35
...
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 08:29
С такими оценками оставляют на второй год, ставте ему пять и переводите вгосдуму (скоро выборы ) Все идет по плану
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:06
После каждого поражения слышатся подобные слова от наших футбольных экспертов, ничего нового) а воз и поныне там....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:27
А единица за что?! Оценка ноль!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:04
Судья действительно, тащил нас, как мог. Но мы и при этом оказались, как всегда беспомощны. А Черчесова оставят, никуда он не уйдёт. Так что нам предстоит насладиться провалом в отборе на ЧМ в Катаре. И кто его знает вообще, когда мы теперь попадём на крупный турнир.
Aris
Aris
сегодня в 05:51
Нужно учитывать, что место то ЧЕТВЕРТОЕ, но чистое, без каких-либо сомнений!
протон1
протон1
сегодня в 05:39
стасика надо оставить. ибо коруммпированная схема рфс выплывет на ружу.
Землянин
Землянин
сегодня в 05:39, ред.
Мостовому тоже как иксперду больше кола и не поставить, к передачам вообще не готовиться, как его ещё приглашают, ведь толком ничего сказать не может, ну хоть бы в перерыве на рекламу в смартфон посмотрел статистику, результаты матчей и очков в группах, чтобы совсем профаном не выглядеть. На РБК даже приглашали, так пока он там мысль развивал, передача уже закончилась, так ни на один вопрос и не ответил, время - деньги.
Mangur
Mangur ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 05:31
Стас Космос. Кто ж его уйдёт? Он ещё в Катар не поедет из группы.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:30
Ноль. Это единственная оценка которую можно выставить.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:23
Оценки выше единицы сейчас для сборной нет.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:22
Стасик должен уйти.
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