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Нигматуллин: «Сочувствую Черчесову. Не думаю, что это его последний матч»

сегодня, 04:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение российской команды от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Сильно разочарован от увиденного. Надеялся, что удастся как минимум не проиграть. Проиграть можно в борьбе, чтобы не было стыдно, но ситуация здесь другая. Нашу команду, откровенно говоря, размазали.

Проблема в недостатке уровня исполнительного мастерства, в нашей сборной нет игроков высокого уровня. Не самая сильная в Европе Дания нас в этом плане опережает. Игрок высокого уровня выступает на ведущих ролях в больших европейских клубах. В нашей сборной таких людей практически нет.

Я сочувствую Станиславу Черчесову, потому что он работает с теми футболистами, которые есть. Пусть они не обижаются, но им нужно очень сильно доказать свою состоятельность в игре с футбольным мячом, в которую играют 22 человека. Не скажу, что сборная подобрана по объявлению, но конкуренции не хватает.

Не думаю, что это последний матч для Черчесова. Тренер попадает под шквал критики, но проблема сейчас не в тренере, а в большой разнице исполнительского мастерства.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 09:57
Нигматулину бы дальше всякие финансовые махинации рекламировать, а не тренера-колхозника защищать )
112910415
112910415
сегодня в 09:14
грамотный тренер может выжать максимум из среднего материала !
но это, если грамотный !
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 08:10
Ну ещё бы... А чего ему собственно говоря переживать? Ну уволят его, лямы евро свои он получит ни за фиг собачий и будет жить себе припеваючи))) что его, на ковёр к президенту что ли вызовут?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:59, ред.
Нигматуллин - враг народа. Большой друг уссатого, по всей видимости, раз, по его словам, козлы это футболисты, а это лысое 4мо просто одуванчик.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:08
Интересно, а как нужно ещё бездарно провалиться, унизительно и позорно играть постоянно деградируя, чтобы наконец уволили этого усатого гения тактики? Он же уже просто тупо чувствует свою абсолютную невиновность, безнаказанность и уверенность, что никто его увольнять не собирается! А ещё откровенно смеётся и издевается над всеми российскими болельщиками (для него просто быдлом), улыбаясь на камеру после этого позора и делая вид, что ничего не произошло.
Землянин
Землянин
сегодня в 05:34
Дв чё ему сочувствовать, у него всё прекрасно, довольный на интервью после игры был, как слон
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Anisovich
Anisovich
сегодня в 05:32
В последнем матче будут играть одни зобнины и джикии.
Николай Забелло
Николай Забелло
сегодня в 05:24
Я в шоке, упырь усатый. Если этот 14ок останется у руля сборной на нашем футболе можно ставить большой крест. Я бы на месте РФС казнил усатого упыря, как вообще можно было выпускать на поле этих калек они же двигалась медленее черепахи.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:24
Крайний виновник должен быть найден.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:12
Он блльной.... Точно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:58
Про низкий уровень исполнительского мастерства всех, без исключения, игроков этой Сборнаяй – прав на все 200%.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:39
Может быть ещё и наградить его?
протон1
протон1
сегодня в 04:38
это его друг. видать черчес отваливает ему) . лучше бы нигматулин помолчал. себя не позорил
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:34
А ты заткнись, диджей
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