Нигматуллин: «Сочувствую Черчесову. Не думаю, что это его последний матч»

Бывший вратарь сборной России прокомментировал поражение российской команды от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Сильно разочарован от увиденного. Надеялся, что удастся как минимум не проиграть. Проиграть можно в борьбе, чтобы не было стыдно, но ситуация здесь другая. Нашу команду, откровенно говоря, размазали.

Проблема в недостатке уровня исполнительного мастерства, в нашей сборной нет игроков высокого уровня. Не самая сильная в Европе Дания нас в этом плане опережает. Игрок высокого уровня выступает на ведущих ролях в больших европейских клубах. В нашей сборной таких людей практически нет.

Я сочувствую Станиславу Черчесову, потому что он работает с теми футболистами, которые есть. Пусть они не обижаются, но им нужно очень сильно доказать свою состоятельность в игре с футбольным мячом, в которую играют 22 человека. Не скажу, что сборная подобрана по объявлению, но конкуренции не хватает.

Не думаю, что это последний матч для Черчесова. Тренер попадает под шквал критики, но проблема сейчас не в тренере, а в большой разнице исполнительского мастерства.