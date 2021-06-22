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Зобнин имеет худший рейтинг в матче со сборной Дании

сегодня, 08:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная России уступила сборной Дании (1:4) и покинула Евро-2020.

Худшим по рейтингу в матче против датчан стал полузащитник Роман Зобнин (5,3), чья ошибка привела к голу, а лучшим — Далер Кузяев (7,4).

Зобнин имеет худший рейтинг в матче со сборной Дании

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Все комментарии
dalex83
dalex83
сегодня в 13:30
По игроком -КПД от Дзюбы отрицательный. Нападающий должен забивать голы, а не просто забивать. Объективно состав был косячный и схема. с Черчесовым и Месси будет играть как Заболотный ) а так очевидно - в сборной конфликт !
Черчесов на посту тренера оправдывает рифму к Стас ( обозначающее слово, кем называют мужчин предпочитающий мужчин) . Что касается рейтинга , то тут вопросу. Толку от Дзюбы какой ? Отрицательный . И комфликт произошел, когда после замены в выигрышным матче забрал повязку у Джикии !
Палыч82
Палыч82
сегодня в 12:28
Лучший в нашей сборной был Тюрпан Клеман,) До пенальти все ге покидало ощущение, что француз "приуормлен', а когда резко назначил 11-мнтровый, я аж рассмеялся, мол, вот наглость то,)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:33
Жалко, что не было на матче судей по прыжкам в воду, дельфин Соболев получил бы 10.0
Красиво упал, с выражением!!!
kust07
kust07 ответ Shustriy (раскрыть)
сегодня в 10:54
Зобнина может быть,но Джикию вряд-ли,просто другого лучшего защитника не найти.Да и поверь защитникам все 90 минут играть,когда полузащита и нападение нулевое это слишком! сил много отбирает отсюда и голы ошибки. А Соболев толком и не играл за сборную.
112910415
112910415
сегодня в 10:52
да, не здорово получилось
makkie
makkie
сегодня в 10:42
Такое ощущение, что Зобнин наелся физически в этом сезоне.
Не было того запала, какой был в играх за Спартак. От того и выглядел неважно во всех матчах Евро. Ну и с Данией эта злополучная ошибка.
Shustriy
Shustriy
сегодня в 10:17, ред.
Евро все расставил по своим местам. Ясно одно, что Зобнина, Джикию и Соболева на километр к сборной нельзя допускать.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 10:06
Уж если "незаслуженный", то уже не "недомастер", а "МАСТЕР".
161регион
161регион
сегодня в 09:10
...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:08
Да ладно, Зобнин один раз ошибся а вот дзюбы рейтинг вообще должен быть нулевой.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:04
За отличный голевой пас надо вручить персональное звание :"Незаслуженный недомастер футбольного недошоу".Впрочем,как и остальным.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:02
Зобнин в последнее время стал хуже играть и в Спартаке.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:59
Тут трудно спорить.
yb2ymtqjxa4j
yb2ymtqjxa4j
сегодня в 08:46, ред.
Черчесов: Евро проиграл Зобнин и Сафонов! Я остаюсь ....
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