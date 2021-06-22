Зобнин имеет худший рейтинг в матче со сборной Дании

Сборная России уступила сборной Дании (1:4) и покинула Евро-2020.
Худшим по рейтингу в матче против датчан стал полузащитник Роман Зобнин (5,3), чья ошибка привела к голу, а лучшим — Далер Кузяев (7,4).
Сборная России уступила сборной Дании (1:4) и покинула Евро-2020.
Худшим по рейтингу в матче против датчан стал полузащитник Роман Зобнин (5,3), чья ошибка привела к голу, а лучшим — Далер Кузяев (7,4).
Черчесов на посту тренера оправдывает рифму к Стас ( обозначающее слово, кем называют мужчин предпочитающий мужчин) . Что касается рейтинга , то тут вопросу. Толку от Дзюбы какой ? Отрицательный . И комфликт произошел, когда после замены в выигрышным матче забрал повязку у Джикии !
Черчесов на посту тренера оправдывает рифму к Стас ( обозначающее слово, кем называют мужчин предпочитающий мужчин) . Что касается рейтинга , то тут вопросу. Толку от Дзюбы какой ? Отрицательный . И комфликт произошел, когда после замены в выигрышным матче забрал повязку у Джикии !
Красиво упал, с выражением!!!
Красиво упал, с выражением!!!
Не было того запала, какой был в играх за Спартак. От того и выглядел неважно во всех матчах Евро. Ну и с Данией эта злополучная ошибка.
Не было того запала, какой был в играх за Спартак. От того и выглядел неважно во всех матчах Евро. Ну и с Данией эта злополучная ошибка.