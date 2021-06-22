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Шварц: «Уверен, знания Лаксальта пригодятся молодой команде „Динамо“»

вчера, 19:39

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о подписании уругвайского защитника «Милана» Диего Лаксальта в московский клуб.

Диего Лаксальт — качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащённость, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдаёт всего себя. К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:25
Скопа походу на выход.
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 21:33
Ключевое слово "левый"!!! :)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:37
Буду следить за Динамо!
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 20:28
Скопа и Диего - варианты ЛЗ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:52
Классное усиление подоспело...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:49
Посмотрим,что получится
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