Шварц: «Уверен, знания Лаксальта пригодятся молодой команде „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» поделился мнением о подписании уругвайского защитника «Милана» в московский клуб.

Диего Лаксальт — качественный футболист. В его арсенале хорошая скорость, техническая оснащённость, видна тактическая грамотность. В каждом матче, в каждом эпизоде он отдаёт всего себя. К тому же Лаксальт — игрок с большим опытом, много чего повидавший в карьере. Уверен, его знания пригодятся нашей молодой команде. Рассматриваю Диего в тактических построениях «Динамо» как левого защитника.