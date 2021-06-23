Серхио Рамос принял решение перейти в ПСЖ из-за Неймара

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сегодня, 11:15

Бывший защитник «Реала» близок к переходу в ПСЖ .

Как сообщается, одной из главных причин, по которой испанец выбрал продолжить карьеру именно в парижском клубе, является Неймар. Рамос давно хотел играть в одной команде с бразильцем и даже пытался уговорить Флорентино Переса подписать Неймара в «Реал» два года назад. Кроме того, в составе ПСЖ выступают и , с которыми Серхио знаком по выступлениям в мадридском клубе.