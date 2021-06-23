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Серхио Рамос принял решение перейти в ПСЖ из-за Неймара

сегодня, 11:15

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщается, одной из главных причин, по которой испанец выбрал продолжить карьеру именно в парижском клубе, является Неймар. Рамос давно хотел играть в одной команде с бразильцем и даже пытался уговорить Флорентино Переса подписать Неймара в «Реал» два года назад. Кроме того, в составе ПСЖ выступают Анхель Ди Мария и Кейлор Навас, с которыми Серхио знаком по выступлениям в мадридском клубе.

Ранее стало известно, что Рамос согласовал трёхлетний контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:02
выдумки это, не более того
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:25
Чепуха какая-то. Где Неймар, а где Рамос. Они даже не земляки и вместе никогда не играли.
Q-J-G
Q-J-G ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 11:59
Посмотрели бы, как бы он перешёл в ПСЖ из-за Неймара за 8 млн, а не за 15 млн, согласно контракта) Деньги всё, остальное лирика...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:54
Не вижу никакой связи.) Короче, из-за бабок.))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 11:37
какой бред только и не напишут
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:34
Просто ПСЖ предложил самые выгодные условия и Неймар тут не при чем.
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