Серхио Рамос принял решение перейти в ПСЖ из-за Неймара

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ.
Как сообщается, одной из главных причин, по которой испанец выбрал продолжить карьеру именно в парижском клубе, является Неймар. Рамос давно хотел играть в одной команде с бразильцем и даже пытался уговорить Флорентино Переса подписать Неймара в «Реал» два года назад. Кроме того, в составе ПСЖ выступают Анхель Ди Мария и Кейлор Навас, с которыми Серхио знаком по выступлениям в мадридском клубе.
Ранее стало известно, что Рамос согласовал трёхлетний контракт с ПСЖ.