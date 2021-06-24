«Конечно, обидно». Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020

Нападающий ЦСКА прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

​Эмоции от игры сборной на Евро? Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.

Честно говоря, у меня нет фаворитов на Евро. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса [Влашича] можно поболеть. Так я и сделаю.