«Конечно, обидно». Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.
Эмоции от игры сборной на Евро? Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.
Честно говоря, у меня нет фаворитов на Евро. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса [Влашича] можно поболеть. Так я и сделаю.
Ранее в топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина.
Все трое напов под 2 метра ростом, неповоротливый и медленные.
А нужен был шустрый невысокий нап в пару к Дзюбе. В Зените это Азмун. Один убегает, другой пасует или сам бьёт. В сборной такого не было.
Может из-за этого и результат. Только усатому ничего не доказать...
Все трое напов под 2 метра ростом, неповоротливый и медленные.
А нужен был шустрый невысокий нап в пару к Дзюбе. В Зените это Азмун. Один убегает, другой пасует или сам бьёт. В сборной такого не было.
Может из-за этого и результат. Только усатому ничего не доказать...