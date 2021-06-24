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«Конечно, обидно». Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020

сегодня, 13:55

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

​Эмоции от игры сборной на Евро? Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.

Честно говоря, у меня нет фаворитов на Евро. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса [Влашича] можно поболеть. Так я и сделаю.

Ранее в топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:28
Если Чалов и дальше продолжит деградировать, то и про ЦСКА будет так же говорить сидя на диване.
"Хотелось посмотреть, как наши (ЦСКА) выступят на турнире (РПЛ)… Сыграли, как сыграли. Результат закономерен".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:47
Футбол и прекрасен своей непредсказуемостью. Только Россия оправдала все надежды. Все предсказуемо было.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:38
Обидно, досадно, но, ладно, ладно, ладно!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:23
Я не сказал, что не понравилась . Первые два матча очень даже понравились. В третьем они уже были не так убедительны, но задача уже была решена, может поэтому и не играли на максимуме. И все же , думаю , что до финала они не дойдут...предчувствие.
cska1948
cska1948
сегодня в 16:11
Если результат закономерен, то непонятно, за ЧТО Чалову обидно?
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:11
А я думаю что наоборот Италия смотрится очень даже убедительно и по игре и по тактике !!! По крайней мере все игры сыграла на голову высше своих соперников , ещё и не напрягаясь. В финале точно должна быть и скорее всего с Францией. Посмотрим, лишь бы раньше времени не попались друг другу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:04
А чем Италия не понравилась? Прагматичная команда с хорошей психологией победителей
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:59
Забил нормально, но опять же на чистых мячах, без борьбы. Игрок очень специфический. Забивать он может только в позиционных атаках через мелкий перепас. В контратаках малоэффективен, головой играет плохо, единоборства проигрывает. Ему нужна команда, которая будет играть в контроль мяча, играя больше низом, постоянно доминируя на поле. Это не про нашу сборную точно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:39
Не могу объяснить, но все же , думаю, что итальянцы до финала не дотянут.
Будем понаблюдать , кто на что горазд.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:28
Я бы Италию не сбрасывал со счетов!
1-я конная
1-я конная ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 15:26
Ну вчера в товарищеском он очень даже ничего был, и довольно рабочие два гола забил
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:25
По игре я бы поставил на Бельгию и Германию, но то что творится у немцев в защите - это скорее всего их погубит.
Мой вариант - Франция и Бельгия.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 15:24
Почему так зачастую в России... Тот же Чалов, да и куча других молодых и перспективных. Блестнул и затух. И условный Чалов превращается в условного Кокорина.
Конкуренции нет или деньги портят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
Нападающего уровня Чалова как раз не хватило сборной. Не в плане мастерства, а калибра.
Все трое напов под 2 метра ростом, неповоротливый и медленные.
А нужен был шустрый невысокий нап в пару к Дзюбе. В Зените это Азмун. Один убегает, другой пасует или сам бьёт. В сборной такого не было.
Может из-за этого и результат. Только усатому ничего не доказать...
YVG
YVG
сегодня в 15:01
Ужасную команду оценивает весьма средненький игрок.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:58, ред.
По мне так Бельгийцы или итальянцы должны побеждать на евро, ну или на крайний случай англичане.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:42
"Конечно обидно" : сказал Чалов и улыбнулся
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:35
Феди там не хватало
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:21
Всем кто не попал на Евро повезло хоть не опозорились.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:12
Франция туда же, сейчас играют расслабившись...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:10
По мне так Италия точно должна быть в финале.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:09, ред.
Чалову при Черчесове сборной не видать. Хотя, по той игре, которую он показывал в последнее время, нельзя сказать, что он заслуживает вызова в сборную. Он привык играть на "чистых" мячах, без борьбы, а единоборства он редко выигрывает и падает на газон от малейшего касания.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:04
Везде есть свои плюсы:
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:03
В душе Чалов радуется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:59
По игре Италия и Бельгия топ. Ошибаюсь?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:58
Неприятность эту футболисты переживут.
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