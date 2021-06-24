Сёмин: «У Украины неплохие шансы пройти дальше на Евро»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался касательно выхода сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы с 3-го места в группе.

Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко, как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.

Украина — Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру.

Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится.