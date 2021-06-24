Сёмин: «У Украины неплохие шансы пройти дальше на Евро»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался касательно выхода сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы с 3-го места в группе.
Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко, как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.
Украина — Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру.
Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится.
Давайте по факту: Если бы сборная Испании не разгромила сборную Словакии, где бы была сейчас сборная Украины... Отвечаю: Вне Евро-2020!
Проиграв сборной Австрии, сборной Украине повезло, только и всего!
Да даже, если бы сборная Словакии сыграла вничью, очень мотивированная сборная Словакии, а не проиграла 5:0 сборной Испании, сборная Украины оказалась бы за бортом плей-офф Евро-2020.
В матче Украина-Австрия всё было по-честному, выиграла сборная Австрии, которая была сильнее сборной Украины во всех компонентах игры! И не было в этой игре никаких поддавки... А далее, спасибо сборной Испании, что сборная Украины играет в плей-офф Евро 2020....
Давайте по факту: Если бы сборная Испании не разгромила сборную Словакии, где бы была сейчас сборная Украины... Отвечаю: Вне Евро-2020!
Проиграв сборной Австрии, сборной Украине повезло, только и всего!
Да даже, если бы сборная Словакии сыграла вничью, очень мотивированная сборная Словакии, а не проиграла 5:0 сборной Испании, сборная Украины оказалась бы за бортом плей-офф Евро-2020.
В матче Украина-Австрия всё было по-честному, выиграла сборная Австрии, которая была сильнее сборной Украины во всех компонентах игры! И не было в этой игре никаких поддавки... А далее, спасибо сборной Испании, что сборная Украины играет в плей-офф Евро 2020....