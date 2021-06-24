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Сёмин: «У Украины неплохие шансы пройти дальше на Евро»

сегодня, 13:45

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался касательно выхода сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы с 3-го места в группе.

Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко, как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.

Украина — Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру.

Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:11
Взаимно! И Вам- всего доброго!
Q-J-G
Q-J-G ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:10
Мне было интересно конкретно Ваше мнение по этому поводу, по поводу Наполеона Бонапарта...
А так, у меня есть своё мнение, и вряд ли, прочитав, рекомендованную Вами литературу, я изменю своё мнение.

Спасибо за общение, удачи Вам!
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:03
Я конечно могу развить эту тему, но, это займёт очень много времени. Единственное, что я могу порекомендовать Вам, это прочесть труды- Е.Тарле, С.Цвейга, В.Скотта. Также, могу посоветовать прослушать лекцию очень талантливого российского историка Д.Панасенкова. Есть еще один великолепный историк из России О.Соколов. Больше, чем они Вам расскажут- я не расскажу. Конечно, если у Вас есть время и желание, можем начать здесь дискуссию, но это не совсем то место для истории.....
Q-J-G
Q-J-G ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:57
Спасибо за ответ на первую часть вопроса! По второй части вопроса: А почему, по Наполеону Бонапарту...
По А.Македонскому И Г.Ю.Цезарю - не надо...
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 18:46
Самый великий полководец всех времён и народов- Наполеон Бонапарт!!! Также, великими полководцами, можно считать- Цезаря и Македонского.
Q-J-G
Q-J-G ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:30
Кто, на Ваш взгляд, великий полководец, и почему?
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 18:13
Дикое везение и несчастье поляков- вот и все козыри украины. Конечно, такое недоразумение как Швеция- украина пройдет. А вот за кого обидно, так это за Венгрию. Очень симпатичная команда, которая действительно достойна уважения!!!
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 18:09, ред.
Как раз качества Кутузова, Шеве можно приписать. Кутузов- бездарный военачальник не выигравший ни одного сражения в своей жизни и без шансов проигравший Бородино. С Суворовым, конечно, Шеву не следует сравнивать, хотя, по большому счёту, и Суворов, тоже не является великим полководцем. Во всём остальном- согласен на все 1000%!!!!!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:42
Удачи им в матче со шведами.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:06
Если будут играть ,как с Нидерландами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:15
Где он увидел шансы у Украины!?
УЕСКА
УЕСКА ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 15:14
Шевченко рискнул и риск оправдался.
Q-J-G
Q-J-G ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 15:09
"Провалив" физическую подготовку, это было заметно уже во втором тайме со сборной Северной Македонии ( могли сыграть вничью уже и в этом матче) не надо приписывать А.Шевченко качества М.И.Кутузова или А.В.Суворова....)

Поэтому он и бегал у кромки поля эмоционально реагируя на игру своей сборной, которая в первую очередь, была не готова в физическом плане, реализуя свой план, как бы проиграть сборной Австрии, зная о том, что сборная Испании разгромит в последнем матче группового турнира сборную Словакии)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:53
План Шевченко сработал. Не зря он слил матч австрийцам с минимальным счетом. Шевченко понимал что против Италии шансов ноль а так были шансы зацепиться за выход с третьго места и получить себе равного соперника. Так все и случилось. Со шведами шансы на успех хорошие тем более что Украина получила на два дня больше на подготовку и это ей поможет особенно если дойдет до дополнительного времени.
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 14:41
Я ДУМАЮ ЧТО ШВЕДЫ ОДОЛЕЮТ УКРАИНУ!!!!И НА ЭТОМ СКАЗКА ПРО ТАЛАНТЛИВОГО ТРЕНЕРА КОНЧИТСЯ!!!!А ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ИГРАТЬ В ТАКОМ ЖЕ КЛЮЧЕ КАК С АВСТРИЕЙ ТО И ПОДАВНО УДАЧИ НЕ ВИДАТЬ!!!! А ЧТО ДО АНГЛИЧАН И ИСПАНЦЕВ ТО ДУМАЮ ЧТО БУДУТ СОБИРАТЬСЯ НА ВОКЗАЛ!!!!УЭЛЬС , АВСТРИЯ ,ЧЕХИЯ , ШВЕЙЦАРИЯ СТОЯТ В КАССУ ЗА БИЛЕТАМИ!!??? А ВОТ ПАРА БЕЛЬГИЯ ПОРТУГАЛИЯ то ТУТ 50% на 50% У КОГО БОЛЬШЕ ВИЗЕНИЯ иТЕРПЕНИЯ ТОТ И ПОБЕДИТ!!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:30, ред.
Не понимаю тех, кто пишет, что Украина в матче Украина-Австрия играла в поддавки...

Давайте по факту: Если бы сборная Испании не разгромила сборную Словакии, где бы была сейчас сборная Украины... Отвечаю: Вне Евро-2020!

Проиграв сборной Австрии, сборной Украине повезло, только и всего!

Да даже, если бы сборная Словакии сыграла вничью, очень мотивированная сборная Словакии, а не проиграла 5:0 сборной Испании, сборная Украины оказалась бы за бортом плей-офф Евро-2020.

В матче Украина-Австрия всё было по-честному, выиграла сборная Австрии, которая была сильнее сборной Украины во всех компонентах игры! И не было в этой игре никаких поддавки... А далее, спасибо сборной Испании, что сборная Украины играет в плей-офф Евро 2020....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:19
"******* москалей". Значит и Семина. Что за идиотская натура подставлять вторую щеку, когда ударили по первой!? Лучше бы молчали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:17
Ещё перед матчем с Австрией я говорил, что будет игра в поддавки, чтобы занять третье место в группе. Ничья не устраивала Украину, тогда она попала бы на Италию со второго места. Сдав ту игру и потерпев несколько дней, получили более комфортного соперника.
Да ещё имея двое суток лишнего отдыха. Что на фоне усталости может сыграть роль.
Так что шведов вполне могут пройти, а вот далее вряд ли.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:08
Шансы 50 на 50....
112910415
112910415
сегодня в 14:03
имеют место взаимные шансы
ДСА
ДСА
сегодня в 14:00
Украине просто повезло.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:53
Больше не о чем поговорить?
Q-J-G
Q-J-G ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 13:52
Был главным тренером Д.Киев, причём дважды! Вот и высказал своё мнение...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:49
У Швеции также)
beefs
beefs
сегодня в 13:49
а чего вы так переживаете за Украину?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:48
Не сомневаюсь. в тренерском штабе сборной Украины уже зреет план на игру со Швецией:
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