«Манчестер Сити» близок к подписанию Грилиша за 100 млн фунтов

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сегодня, 13:37

«Манчестер Сити» близок к достижению соглашения с «Астон Виллой» по трансферу полузащитника , сообщает ESPN.

По информации источника, «Сити» готов заплатить за Джека около 100 миллионов фунтов. Если сделка состоится, это станет британским рекордом, затмив 89,3 миллиона фунтов, которые «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля Погба в 2016 году.

В «Ман Сити» пока отказываются от комментариев, но источники сообщили, что сумма трансфера между чемпионами АПЛ и «Виллой» еще не согласована.

Ранее появлялась информация, что «Астон Вилла» рассчитывает сохранить Грилиша в клубе.