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«Манчестер Сити» близок к подписанию Грилиша за 100 млн фунтов

сегодня, 13:37

«Манчестер Сити» близок к достижению соглашения с «Астон Виллой» по трансферу полузащитника Джека Грилиша, сообщает ESPN.

По информации источника, «Сити» готов заплатить за Джека около 100 миллионов фунтов. Если сделка состоится, это станет британским рекордом, затмив 89,3 миллиона фунтов, которые «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля Погба в 2016 году.

В «Ман Сити» пока отказываются от комментариев, но источники сообщили, что сумма трансфера между чемпионами АПЛ и «Виллой» еще не согласована.

Ранее появлялась информация, что «Астон Вилла» рассчитывает сохранить Грилиша в клубе.

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h8you
h8you
сегодня в 15:20, ред.
100 фунтов за ноунейма))пока вроде сити и псж в футболе,футбол мертв
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:25
Пока реально непонятно, изначально его трансфер связывали с тем, что Бернарду настойчиво просился перейти в другой клуб и типо как замена ему. Самые популярные слухи были с Атлетико и Барселоной мол готовы за португальца 60 лямов отвалить, но МС считает что он стоит больше (с Ляпортом по этой же причине пока тупик) и переговоры приостановились, затем наступила тишина, тоже непонятная ситуация пока. Если всё это не так, как задумывалось, то мне тоже непонятно зачем его берут, когда в центре достаточно игроков (еще и за такую рекордную сумму), хотя он может еще слева в атаке сыграть, но зачем, когда один фиг в решающих матчах у лысого бастарда будет играть Стерлинг. С форвардом еще нифига не решили, замены нет, позиция проблемная, а Пеп ради трансфера ирландца башмаки Мансура полирует языком, это дно решило снова взяться за эксперименты, положив болт на необходимость покупки форварда ради очередного игрока в полузащиту, походу в грядущем сезоне снова команда будет держаться за счет его тупых экспериментов и велосипедов, пока в каком-нибудь матче они дадут сбой и он снова сядет в лужу. Ничего непонятно, абсолютно ничего
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:06
На кой хрен он нужен?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:44
Либо Кейна брать, либо Грилиша. На всех денег не хватит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:37
Так вроде и не дорого ;)
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