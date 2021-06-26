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Радимов рассказал, почему Дания разгромно обыграла Уэльс

вчера, 23:21
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс0 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Дании и Уэльса (4:0).

Дания на голову сильнее, это очевидно. Может, какие-то первые минуты еще Уэльс сопротивлялся, а дальше всё встало на свои места. Дания — очень дисциплинированная команда, каждый знает, что делать, и мне нравится, что они играют вперед.

Сама игра датчан подразумевает большое количество вертикальных передач, существует риск потери мяча, они не боятся этого делать. У датчан такая эйфория, есть такая поддержка. Команда доказала, что физически готова очень хорошо — и в матче с нами, и в матче с Уэльсом они это показали во втором тайме.

Дания впервые с 2004 года вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:44
Просто интересно, как бы сыграла Дания с нашими в Питере...без своих болельщиков...
trimetil
trimetil ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:44
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 00:39
    Дания была лучше России и Уэльса потому и победила.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:33
    А я не считаю сборную Дании сильной....
    Дело в соперниках...
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 00:08
    Счёт по игре
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:00
    На голову высше и этим всё сказано !!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:50
    Радимов всего лишь высказал своё мнение об игре сб. Дании. И ни слова не сказал о том, почему она разгромно обыграла сб. Уэльса.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 23:37
    Лучше играла, вот и обыграла, всё закономерно...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:35
    Дания только недавно разыгралась!
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