Радимов рассказал, почему Дания разгромно обыграла Уэльс

Главный тренер «Зенита-2» прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Дании и Уэльса (4:0).

Дания на голову сильнее, это очевидно. Может, какие-то первые минуты еще Уэльс сопротивлялся, а дальше всё встало на свои места. Дания — очень дисциплинированная команда, каждый знает, что делать, и мне нравится, что они играют вперед.

Сама игра датчан подразумевает большое количество вертикальных передач, существует риск потери мяча, они не боятся этого делать. У датчан такая эйфория, есть такая поддержка. Команда доказала, что физически готова очень хорошо — и в матче с нами, и в матче с Уэльсом они это показали во втором тайме.