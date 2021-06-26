Дм. Черышев: «Австрия может обыграть Италию только за счёт фарта »

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 между Италией и Австрией.

Австрия может обыграть Италию только за счёт фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу. Италия очень уверенно вышла из группы, показывает интересный футбол. Надо смотреть, как коллективно играет команда в обороне и атаке.

Не сказать, что Австрия уверенно обыграла Украину в группе. Единственное, что мне бросилось в глаза, так это коллективность действий и хорошая игра в обороне. Только так они могут обыграть итальянцев.