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Дм. Черышев: «Австрия может обыграть Италию только за счёт фарта »

сегодня, 16:08
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрия22:00 Не начался

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 между Италией и Австрией.

Австрия может обыграть Италию только за счёт фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу. Италия очень уверенно вышла из группы, показывает интересный футбол. Надо смотреть, как коллективно играет команда в обороне и атаке.

Не сказать, что Австрия уверенно обыграла Украину в группе. Единственное, что мне бросилось в глаза, так это коллективность действий и хорошая игра в обороне. Только так они могут обыграть итальянцев.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил шансы своей команды на Евро-2020.

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Gahi
Gahi
сегодня в 18:00
То же самое 2004 году говорили про Грецию что она не выйдет из группы, но команда вышла оставив за бортом Испанию, Греция вышла в плей-офф в 1/4 обыграла тогда сильную команду Франции в составе которой играли Зидан, Анри, Трезеге и др. Потом были победы над Чехией и Португалией которые позволили команде стать Чемпионами Европы хотя их шансы оценивали букмекеры 1 к 100. У каждой команды есть шанс, чтобы прыгнуть выше всех в своем стремлении и стать Чемпионами Европы. Удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 17:04
По пенальти могут победить.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 17:01
Желаю сборной италии всего наиплохого
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:46, ред.
Австрия - серьезный соперник. Игра с Украиной это продемонстрировала. Если бы Арнаутович не гробил моменты , все могло закончиться еще в первом тайме. Чаще всего когда на Евро отдают предпочтение одной сборной выигрывают другие. Италия хороша, но не факт что дойдет до финала. Желающих выиграть это Евро вполне достаточно.
Игра рассудит. Ждемс.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 16:29
Вот возьмут и обыграют Италию в одну калитку, всякое бывает.
И от эйфории сразу проснуться ⏰ !!!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:29
Нафантазировать дмитрий может, что угодно, тоже мне тренеришка.
beefs
beefs
сегодня в 16:25
поле ровное, мяч круглый, а победит тот кто лучше играет...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:25, ред.
В 2008 году Россия в 1/4 финала обыграла по всем статьям Голландию.
А теперь вспомним как играли Россия и Голландия в группах.
Россия: Безнадёга в первом матче с Испанией 1:4, вымученная победа у Греции, уверенная победа над Швецией.
Голландия: Громит чемпиона ЧМ 2006 Италию 3:0, затем громит другого финалиста ЧМ 2006 Францию 4:1 и победа на классе 2:0 Румынию.
Тогда на нашу сборную вообще не ставили, так как по общему мнению Голландия показывала самый классный футбол на турнире и как оно получилось?
В этом вся и прелесть футбола. Вот возьмут и обыграют Италию в одну калитку, всякое бывает.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:24
Им лучше сейчас молчать и не высовываться, особенно с комментариями и прогнозами
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:23
Вообще без вариантов для Австрии, нынче такой фарт огромого бабла стоит 💰. А у Австрии его нет !!!)))
juvenale
juvenale
сегодня в 16:23, ред.
сколько же хайпа вокруг этой сборной Италии...а по сути первый же соперник уровня Франции или Германии и все...с нападением,где играет илсиньо и иммобиле,которым нужно 4-5 моментов чтобы забить,ничего не светит....единственное - сильная полузащита и все
shlomo
shlomo
сегодня в 16:17
Это футбол и фортунить запросто может Австриякам
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