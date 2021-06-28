«Реал» проведёт первую тренировку под руководством Анчелотти 5 июля

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28 июня 2021, 10:00

Новый главный тренер «Реала» проведёт первую тренировку с мадридским клубом 5 июля в спортивном комплексе «Вальдебебас».

Большая часть футболистов «Реала» будет отсутствовать из-за участия на Евро и Кубке Америки, а некоторые игроки всё ещё находятся в отпуске. На первом занятии под руководством Анчелотти должны присутствовать Диего Алтубе, Андрей Лунин, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Начо, Даниэль Карвахаль, Марсело, Ферлан Менди, Мартин Эдегор, Мариано Диас, Лука Йович и Иско.