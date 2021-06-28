ГлавнаяНовостиТренировкиИспания. Примера 2020/2021

«Реал» проведёт первую тренировку под руководством Анчелотти 5 июля

28 июня 2021, 10:00

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти проведёт первую тренировку с мадридским клубом 5 июля в спортивном комплексе «Вальдебебас».

Большая часть футболистов «Реала» будет отсутствовать из-за участия на Евро и Кубке Америки, а некоторые игроки всё ещё находятся в отпуске. На первом занятии под руководством Анчелотти должны присутствовать Диего Алтубе, Андрей Лунин, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Начо, Даниэль Карвахаль, Марсело, Ферлан Менди, Мартин Эдегор, Мариано Диас, Лука Йович и Иско.

Кроме того, Анчелотти придётся определиться с будущим ряда футболистов, среди которых Гарет Бэйл. Валлиец может продолжить карьеру в МЛС.

Все новости
Футболисты сборной Англии оседлали надувных косаток
26 июня ФотоКомментарии6
Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед матчем с Уэльсом
25 июня Комментарии3
ОфициальноК основной команде «Спартака» присоединился 19-летний Оганесян
21 июня Комментарии5
Фернандес вернулся в общую группу сборной России
20 июня Комментарии15
Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе перед игрой с Данией
19 июня Комментарии24
«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Руя Витории
17 июня ВидеоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 10:18
Щас португалы могут подтянуться, голландцы освободились. Скоро полноценный состав собрать можно будет, и уже придумывать какие-то фишки. Одних разгонять, других под свою игру покупать. Работы непочатый край. Хватит ли денег на всё, с Суперлигой то облом вышел. ..
shlomo
shlomo
28 июня в 10:10
Ну посмотрим на Реал с Анчелотти
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100