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Футболисты сборной Англии оседлали надувных косаток

сегодня, 12:53

Футболисты сборной Англии провели необычную тренировку накануне матча против команды Германии.

Игроки занимались в бассейне на надувных косатках.

Футболисты сборной Англии оседлали надувных косаток

Ранее УЕФА показал гонки с конусами на тренировке сборной Северной Македонии.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: dailymail.co.uk
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dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:00
не зря деды-извращенцы из ФА Англии собираются продлить Саутгейта)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:46
Судя по фото Рэшфорд на замне,а Санчо идет в грубый подкат в соперника)))
Землянин
Землянин
сегодня в 13:44
А касатки то чёрные, как форма немчуры.
Совпадение❓не думаю 🎃
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06
"Настоящие ковбои"!!! )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:01
Женщин резиновых им надо оседлать. В смысле, надувных...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:58
В Англии всё не так, как у других.

Как бы их Германия не оседлала,
Если игроки сборной Англии тренируются на искусственных касатках)

Клоуны сейчас в моде...
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