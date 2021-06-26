Футболисты сборной Англии оседлали надувных косаток

Футболисты сборной Англии провели необычную тренировку накануне матча против команды Германии.
Игроки занимались в бассейне на надувных косатках.
Ранее УЕФА показал гонки с конусами на тренировке сборной Северной Македонии.
Футболисты сборной Англии провели необычную тренировку накануне матча против команды Германии.
Игроки занимались в бассейне на надувных косатках.
Ранее УЕФА показал гонки с конусами на тренировке сборной Северной Македонии.
Совпадение❓не думаю 🎃
Совпадение❓не думаю 🎃
Как бы их Германия не оседлала,
Если игроки сборной Англии тренируются на искусственных касатках)
Клоуны сейчас в моде...
Как бы их Германия не оседлала,
Если игроки сборной Англии тренируются на искусственных касатках)
Клоуны сейчас в моде...