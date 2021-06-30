Писарев: «Петкович — хороший вариант для сборной России»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России порассуждал о возможных кандидатах на пост нового рулевого национальной команды.

Я за отечественного тренера в сборной России. Есть Карпин, Шалимов. Сейчас говорят про Тедеско, но меня это очень удивляет. Я не против иностранного специалиста… Но почему именно Тедеско? Получается парадокс: он уходит из «Спартака», объявляя за полгода, что это по семейным обстоятельствам. Если сейчас Тедеско действительно будут предлагать на пост главного тренера, и он действительно согласится, то я вообще отказываюсь это понимать. Разговоры о лоббировании Тедеско кажутся мне очень странными.

Если он хотел быть с семьёй, то в сборной у него будет лайт-режим? В сборной можно работать спустя рукава и изредка приезжать? Тогда мы никуда не попадём. Получается, он может залететь к сборной России на пару дней, а остальное время проводить с семьёй? Я работал с Адвокатом, Капелло, Слуцким… Если мы хотим попасть на чемпионат мира, то это должно быть 24 часа в сутки. Тренер не может быть где-то на отдыхе, с семьёй и так далее. Он должен общаться с тренерами, с прессой, с игроками и должен быть всегда здесь.

Тот же Петкович здорово себя зарекомендовал. Он очень мне симпатичен. Он очень хороший вариант для нашей сборной, но начал отбор со сборной Швейцарии. Он же не бросит их на полпути, у него есть определённые обязательства перед сборной Швейцарии.