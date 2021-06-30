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Широков — о техкомитете РФС: «Эта шайка давно должна была сидеть на пенсии»

вчера, 15:16

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал работу технического комитета РФС.

Ужесточение лимита? В техническом комитете сидят люди, которым далеко за сто. Вы хоть одного молодого назовите. Там есть хоть один человек, который работал в последние 20 лет? Люди там заседают, но они не понимают, что происходит в российском и мировом футболе. Вот как-то в мировом футболе нет лимита на легионеров. И почему-то у них сборные играют, а футболисты технически и физически оснащенные. Вот только у нас лимит, а результата нет. Они никогда не задавались вопросом, почему так? Говорят о низком качестве игроков — а их кто-то готовит? Люди, которые сидят в техкомитете, пишут регламенты или одобряют их. Наши игроки готовятся с их подачи. Так пускай они с себя и спросят. Эта шайка давно должна была сидеть на пенсии. Технический комитет должен уйти и оставить российский футбол в покое.

Новый тренер не успеет поставить игру к матчу с Хорватией? А сейчас она настолько поставлена, что нам просто некуда деваться, кроме как занять первое место. Их слова да богу в уши.

Ранее техкомитет РФС выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после Евро-2020.

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Все комментарии
жнец158
жнец158
сегодня в 12:03
Сократить название : "эта шайка рфс должна СИДЕТЬ!!! "
альсато
альсато
вчера в 23:45
молодым-везде у нас дорога! п.с.-на ВСЕ четыре стороны))))
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:48
Вспомнился недавний фильм "Вокруг света за 80 дней" про академиков в Англии... :)))

Вот та же хрень!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
У нас везде руководство несменяемо. И везде кумовство.
морозз
морозз
вчера в 18:00, ред.
Правильно говоришь Роман, это бандиты присосавшиеся к нашему футболу в такой извращённой по своей сути организации! Это аксакалы, которым надо сидеть на завалинке или окучивать картошку на грядках…но не мешать развиваться нашему футболу!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:47
а почему у нас довели до такого старческого маразма у нас что людей нет некем заменить 140 млн и один выживший из прошлого века сидит, просто анекдот вся Европа смеётся, а больше всех Рада
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:02
Да уж 90-летний старпер еще и начальник футбола ?
Тогда это финиш, что вы хотите от Черчесова, когда у него начальники за 90 лет.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 16:54
Мы над Байденом смеемся, а у нас, в РФС, целый техком таких Байденов.
Храневец
Храневец ответ kkt5vd3jdhs6 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:10
и переходить на весна - осень !
Максим Черкасов
Максим Черкасов
вчера в 15:52
Роман хоть и не самый лучший декларант, но сейчас толковые вещи трактует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:45
Ведь может же иногда Рома сказать по делу. Действительно, почему престарелым людям доверяют судьбу нашего футбола в целом и сборной в частности?
Не хочу сказать про маразм, но восприятие ситуации у них немножко другое. Если их всё устраивает, то это не значит, что это устраивает всех россиян.
Если человек (Черчесов) сам не осознаёт, что должен уйти ,ему нужно дать ускорение в нужном направлении. А в идеале самим потом уйти в отставку. Освободить место для молодых, которые лучше понимают проблемы современного футбола...
STVA 1
STVA 1 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 15:28
Вот тут с Ромой трудно не согласиться!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:27
Особенно 94 летнему спартачу у которого скорее всего мозг не работает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:25
Надо им байкот объявить и всеобщее призрение
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:23
Да и сам Широков давно должен был сидеть.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:21
Даж ВВП намекнул сейчас что нужны кадровые перестановки и нужно двигаться вперед
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:19
А ты в тюрьме и уже и выйти бы успел
112910415
112910415
вчера в 15:18
если пригладить формулировки ...
суть вопроса изложена верно !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:17
Очень странный комитет.
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