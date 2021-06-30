Широков — о техкомитете РФС: «Эта шайка давно должна была сидеть на пенсии»

Бывший футболист сборной России прокомментировал работу технического комитета РФС .

Ужесточение лимита? В техническом комитете сидят люди, которым далеко за сто. Вы хоть одного молодого назовите. Там есть хоть один человек, который работал в последние 20 лет? Люди там заседают, но они не понимают, что происходит в российском и мировом футболе. Вот как-то в мировом футболе нет лимита на легионеров. И почему-то у них сборные играют, а футболисты технически и физически оснащенные. Вот только у нас лимит, а результата нет. Они никогда не задавались вопросом, почему так? Говорят о низком качестве игроков — а их кто-то готовит? Люди, которые сидят в техкомитете, пишут регламенты или одобряют их. Наши игроки готовятся с их подачи. Так пускай они с себя и спросят. Эта шайка давно должна была сидеть на пенсии. Технический комитет должен уйти и оставить российский футбол в покое.

Новый тренер не успеет поставить игру к матчу с Хорватией? А сейчас она настолько поставлена, что нам просто некуда деваться, кроме как занять первое место. Их слова да богу в уши.