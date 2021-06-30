В. Игнатьев — о «Локомотиве»: «Это были потрясающие пять лет!»

Полузащитник прокомментировал свой уход из «Локомотива»

Это были потрясающие пять лет! Чемпионство, три Кубка России, Суперкубок. Лига чемпионов. Жаль закрывать эту футбольную страницу своей жизни. Но я приходил в «Локо» уже три раза, ничему не удивляюсь.

Спасибо ребятам, с которыми мы вместе бились, были настоящей командой! Спасибо Черевченко, Сёмину и Николичу, что верили в меня!

И, конечно, болельщикам, чья поддержка всегда была главным стимулом.