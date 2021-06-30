ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В. Игнатьев — о «Локомотиве»: «Это были потрясающие пять лет!»

вчера, 17:49

Полузащитник Владислав Игнатьев прокомментировал свой уход из «Локомотива»

Это были потрясающие пять лет! Чемпионство, три Кубка России, Суперкубок. Лига чемпионов. Жаль закрывать эту футбольную страницу своей жизни. Но я приходил в «Локо» уже три раза, ничему не удивляюсь.

Спасибо ребятам, с которыми мы вместе бились, были настоящей командой! Спасибо Черевченко, Сёмину и Николичу, что верили в меня!

И, конечно, болельщикам, чья поддержка всегда была главным стимулом.

Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине».

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии13
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии33
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:36
Спасибо за всё и удачи, Влад!
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 06:26
Не звезда, но играл всегда на уровне, честно отрабатывал свою зарплату. Удачи в дальнейшей карьере.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
Хорошие слова говорит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:50
Будут ещё хорошие времена!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100