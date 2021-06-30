ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Черчесов: «Возможно, сборной России на Евро не хватило куража и эмоций»

вчера, 15:48

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после заседания технического комитета РФС, на котором в частности оценивалось выступление национальной команды на Евро-2020.

Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру – функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро.

Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.

Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на Техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии13
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии33
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
xysan_8181
xysan_8181
сегодня в 19:15
Усатый намекнул немного бабла не хватило.поэтому ни, кто не захотел играть.просили поднять зарплату.Таракану мало показалось зарплата.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:36
Дичь какую-то прогнал..
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Lu4nik (раскрыть)
сегодня в 01:59
Гордость нации у нас. Хотя я бы обошелся 1 словом, да ток цензура, будь она неладна.
альсато
альсато
вчера в 23:25
как по мне..СБОРНОЙ (во главе со штабом) не хватило -ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 23:04
Возможно! Но скорее всего, не хватило нормального тренера!!!
d1metras
d1metras
вчера в 23:01
сборной России не хватало мозгов,мастерства и самого главного - желания играть за честь страны!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:59
"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после заседания технического комитета РФС, на котором в частности оценивалось выступление национальной команды на Евро-2020...

Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью...

Для нас было важно сначала отчитаться на Техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов..."

- Черчесов явно лукавит! И он, и все остальные ждали реакции президента на выступление сборной во время прямой линии. Путин выскажет своё мнение, а Техком, Исполком, и проч. Ком. быстренько подстроятся под это дело. Зачем брать на себя ответственность??? Если что - это президент сказал, а мы пошли ему навстречу. Как же это ...., ....., ..., ( короче - нехорошо) выглядит в глазах простых болельщиков!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 21:42
"Не хватило куража и эмоций» Интересно, а чего вам хватило........
pomor45
pomor45 ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 21:03
А эмоции возникают, что игра получается.
pomor45
pomor45 ответ Марат Ашряфетдинов (раскрыть)
вчера в 21:01
Так может и хотят его оставить, чтобы не попали на ЧМ. Тогда и будет новому ГТ время для построения своей сборной, а на этого свалят все неудачи скопом. Мол, исчерпал лимит доверия.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:57
Предлагаю создать петицию за увольнение Черчесова и всех с РФС ,загнали в тупик весь наш футбол и не знают как удержаться плевать они хотели на страну и на нас главное бабки капают
pomor45
pomor45
вчера в 20:55, ред.
Куража нет от того, что зажрались. Заберите у них неправедную часть зарплат и отдайте детскому футболу. Вырастут игроки и тренеру сборной будет из кого выбирать. Вы что же думаете, что хорошие детские тренеры пойдут на нищенскую зарплату, а те что живут на неё будут выдавать вам таланты на гора?.
Впрочем, возможно, что вы создали систему, удобную для вашей коррупции. Тогда и Черчесов, и его сборная, и неправедные контракты игроков - всё это часть системы. Отсюда и доверие главному тренеру при очевидно неудовлетворительном, а точнее никуда не годном, результате. Система работает, коррупционерам в ней уютно, Надо только изящно отмазаться от недовольных болельщиков на очередной период. Ждём решения, что менять тренера сборной в преддверии ЧМ нецелесообразно. Действительно, стоит ли сваливать на нового тренера завалы, созданные системой до него годами? Он же за год не справится и на ЧМ-2022 не попадём. И так от ЧЕ к ЧМ, от ЧМ к ЧЕ, т.е. без конца - замкнутый круг. Пока никуда не попадём. Но эту проблему решать будут уже те, кто создаст другую систему.
Марат Ашряфетдинов
Марат Ашряфетдинов
вчера в 20:53
Даже говорить и писать не хочется, на видео запикали бы всю речь. Если он останется, то следующий турнир скорее всего будет опять евро, в Катар с таким персонажем вряд ли попадём.
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 20:27
Когда получаешь баснословные гонорары за тренерскую работу, в голове у каждого человека возникает желание их вложить. Поэтому считаю что Черчесов думал как дальше ему развивать собственный бизнес, но никак не о футболе.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:13
Хреновый ты Стас мотиватор
Mi6
Mi6
вчера в 20:06
Кураж - это когда ты умеешь играть в футбол
mars6791
mars6791
вчера в 19:59
Теперь куража и эмоций не хватило. Бред в общем , что и следовало ожидать.
Lu4nik
Lu4nik ответ Сергей Суханов (раскрыть)
вчера в 19:55
рыбий глаз
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:43
Элементарно тренера не хватало нашей сборной.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:43
Хватит отмазы лепить. Давно говорилось, что у Черчесова нет плана Б, что игра команды предсказуема и вся игра на стояка. Критика была. Что в ответ? Вспомните, что он говорил Казанскому на Матч ТВ! И не только. Разве проблемы были на Евро сборной? Они ведь были раньше до турнира! Что-то изменилось после критике? Ровным счётом ничего. Ни защиты, ни нападения и, как выясняется сейчас "не было куража".
Кто-то верит, что через два месяца, что-то изменится?).
Ну даа. Изменится. В обьеме. Скоро *опа станет шире плеч у индюка. Голова уже приросла к плечам. Днём и ночью работает индюк. От переживаний и недосыпа становится все шире и шире видимо.
Кадры решают все, намекнул ВВП. Посмотрим, какие будут перемены, но, то, что перемены нужны давно , это не видит только слепой, или коррумпированный чиновник в росфутболе.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:40
Смотря какие способы)...некоторые может и одобрить ..в русле последних евротрендов)...
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:38
Какого куража, каких эмоций?! Ног и головы им не хватило!
particular
particular
вчера в 19:35
Это - да... Наших басмачей уже нЕчем удивлять и нЕчем взбадривать...
Есть способы, но их, @ука, Евросоюз не одобрит...
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 19:21
Вспомнил Мюнхаузена: разгон облаков и прочее, но в 12-00 будет война с Англией!
Кураж на каждый час, на каждый матч, ура,ура, вперед, вперед! Это тренер говорит!
А о том, что не хватило мозгов у тренера, что в вопросах тактики он плавает, что диктаторские методы управления не могут быть единственным способом управления команды- ни слова! Хоть стой, хоть падай! Сколько говорилось и на Соккере, что тренер не ,,настоящий", ничего не помогло... Четвертое место! Звучит!!!
Но потом слышишь ,,в группе" из 4-х команд, осознаешь, что мы в полной заднице!
Но.... Никто не поднимает вопрос о отставке, не поднимает!? Что это? Глупость,мафия, бесконечная вера в ,,гений" Черчесова? Бог мой, когда же появится в сборной интеллигентный, грамотный, толковый специалист?
Уверен, ято будь тренером в сборной иностранный тренер- тактик, он и с этим составом вышел из группы, ибо делать из этих ребят вовсе лентяев - неумех, будет неправильно. Но и попыток изменить что-то в ходе игры не предпринимались: навесы на Дзюбу, обострений нет, быстрого розыгрыша мяча в штрафной, что блестяще делала сборная Хиддинга нет и не могло быть, ибо не было духа творчеста( куража по Черчесову), ибо схема священна, отсебятина творческая под запретом; так велено тренером.
Вот и итог! Но и этого урока нам мало, ибо грабли на дороге к успеху так никто и не убрал. И не хотят! Теперь это стало ясно окончательно.
Renton36
Renton36
вчера в 19:16
Мозгов вам не хватило)
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 19:00
Возможно, это уже ниже писали, но своё вставлю: Возможно, у сборной России не хватило тренера!
Сергей Суханов
Сергей Суханов
вчера в 18:50
Предлагаю подвести итог обсуждению конкурсом на лучшую рифму к слову Стас
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 18:47
Почему-то сразу вспомнил Мишу Галустяна в розовом костюме,возможно потому что положительные эмоции и психологический настрой команды это прямые обязанности главного тренера. Ну а порядочный человек, хотя-бы извинился перед болельщиками за отвратительные результаты команды.
Naherger
Naherger
вчера в 18:44
...или тренера...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:40
За пустым многословием заболтал и не ответил на самый главный вопрос " А какого хрена ты находился в сборной, твоя роль в бесславном выступлении наших футболистов ?" Уважаемые пользователи, Вы только послушайте детский лепет г-на Черчесова, который даже НЕ ЗНАЕТ, почему сборная опозорила нас с вами: " Возможно - говорит он - не хватило куража и эмоций ". Возможно. И этот товарищ собирается тренировать ребят ещё два года? Но зато как складненько рассказал о подготовке команды к чемпионату и об игре на нём.Так елей и льётся из его уст, заслушаешься. Готовимся к продолжению позора...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100