Черчесов: «Возможно, сборной России на Евро не хватило куража и эмоций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после заседания технического комитета РФС, на котором в частности оценивалось выступление национальной команды на Евро-2020.
Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру – функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро.
Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.
В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.
Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на Техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову.
Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью...
Для нас было важно сначала отчитаться на Техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов..."
- Черчесов явно лукавит! И он, и все остальные ждали реакции президента на выступление сборной во время прямой линии. Путин выскажет своё мнение, а Техком, Исполком, и проч. Ком. быстренько подстроятся под это дело. Зачем брать на себя ответственность??? Если что - это президент сказал, а мы пошли ему навстречу. Как же это ...., ....., ..., ( короче - нехорошо) выглядит в глазах простых болельщиков!
Многие спрашивают, почему после Евро я еще не дал ни одного большого интервью...
Для нас было важно сначала отчитаться на Техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов..."
- Черчесов явно лукавит! И он, и все остальные ждали реакции президента на выступление сборной во время прямой линии. Путин выскажет своё мнение, а Техком, Исполком, и проч. Ком. быстренько подстроятся под это дело. Зачем брать на себя ответственность??? Если что - это президент сказал, а мы пошли ему навстречу. Как же это ...., ....., ..., ( короче - нехорошо) выглядит в глазах простых болельщиков!
Впрочем, возможно, что вы создали систему, удобную для вашей коррупции. Тогда и Черчесов, и его сборная, и неправедные контракты игроков - всё это часть системы. Отсюда и доверие главному тренеру при очевидно неудовлетворительном, а точнее никуда не годном, результате. Система работает, коррупционерам в ней уютно, Надо только изящно отмазаться от недовольных болельщиков на очередной период. Ждём решения, что менять тренера сборной в преддверии ЧМ нецелесообразно. Действительно, стоит ли сваливать на нового тренера завалы, созданные системой до него годами? Он же за год не справится и на ЧМ-2022 не попадём. И так от ЧЕ к ЧМ, от ЧМ к ЧЕ, т.е. без конца - замкнутый круг. Пока никуда не попадём. Но эту проблему решать будут уже те, кто создаст другую систему.
Впрочем, возможно, что вы создали систему, удобную для вашей коррупции. Тогда и Черчесов, и его сборная, и неправедные контракты игроков - всё это часть системы. Отсюда и доверие главному тренеру при очевидно неудовлетворительном, а точнее никуда не годном, результате. Система работает, коррупционерам в ней уютно, Надо только изящно отмазаться от недовольных болельщиков на очередной период. Ждём решения, что менять тренера сборной в преддверии ЧМ нецелесообразно. Действительно, стоит ли сваливать на нового тренера завалы, созданные системой до него годами? Он же за год не справится и на ЧМ-2022 не попадём. И так от ЧЕ к ЧМ, от ЧМ к ЧЕ, т.е. без конца - замкнутый круг. Пока никуда не попадём. Но эту проблему решать будут уже те, кто создаст другую систему.
Кто-то верит, что через два месяца, что-то изменится?).
Ну даа. Изменится. В обьеме. Скоро *опа станет шире плеч у индюка. Голова уже приросла к плечам. Днём и ночью работает индюк. От переживаний и недосыпа становится все шире и шире видимо.
Кадры решают все, намекнул ВВП. Посмотрим, какие будут перемены, но, то, что перемены нужны давно , это не видит только слепой, или коррумпированный чиновник в росфутболе.
Кто-то верит, что через два месяца, что-то изменится?).
Ну даа. Изменится. В обьеме. Скоро *опа станет шире плеч у индюка. Голова уже приросла к плечам. Днём и ночью работает индюк. От переживаний и недосыпа становится все шире и шире видимо.
Кадры решают все, намекнул ВВП. Посмотрим, какие будут перемены, но, то, что перемены нужны давно , это не видит только слепой, или коррумпированный чиновник в росфутболе.
Есть способы, но их, @ука, Евросоюз не одобрит...
Есть способы, но их, @ука, Евросоюз не одобрит...
Кураж на каждый час, на каждый матч, ура,ура, вперед, вперед! Это тренер говорит!
А о том, что не хватило мозгов у тренера, что в вопросах тактики он плавает, что диктаторские методы управления не могут быть единственным способом управления команды- ни слова! Хоть стой, хоть падай! Сколько говорилось и на Соккере, что тренер не ,,настоящий", ничего не помогло... Четвертое место! Звучит!!!
Но потом слышишь ,,в группе" из 4-х команд, осознаешь, что мы в полной заднице!
Но.... Никто не поднимает вопрос о отставке, не поднимает!? Что это? Глупость,мафия, бесконечная вера в ,,гений" Черчесова? Бог мой, когда же появится в сборной интеллигентный, грамотный, толковый специалист?
Уверен, ято будь тренером в сборной иностранный тренер- тактик, он и с этим составом вышел из группы, ибо делать из этих ребят вовсе лентяев - неумех, будет неправильно. Но и попыток изменить что-то в ходе игры не предпринимались: навесы на Дзюбу, обострений нет, быстрого розыгрыша мяча в штрафной, что блестяще делала сборная Хиддинга нет и не могло быть, ибо не было духа творчеста( куража по Черчесову), ибо схема священна, отсебятина творческая под запретом; так велено тренером.
Вот и итог! Но и этого урока нам мало, ибо грабли на дороге к успеху так никто и не убрал. И не хотят! Теперь это стало ясно окончательно.
Кураж на каждый час, на каждый матч, ура,ура, вперед, вперед! Это тренер говорит!
А о том, что не хватило мозгов у тренера, что в вопросах тактики он плавает, что диктаторские методы управления не могут быть единственным способом управления команды- ни слова! Хоть стой, хоть падай! Сколько говорилось и на Соккере, что тренер не ,,настоящий", ничего не помогло... Четвертое место! Звучит!!!
Но потом слышишь ,,в группе" из 4-х команд, осознаешь, что мы в полной заднице!
Но.... Никто не поднимает вопрос о отставке, не поднимает!? Что это? Глупость,мафия, бесконечная вера в ,,гений" Черчесова? Бог мой, когда же появится в сборной интеллигентный, грамотный, толковый специалист?
Уверен, ято будь тренером в сборной иностранный тренер- тактик, он и с этим составом вышел из группы, ибо делать из этих ребят вовсе лентяев - неумех, будет неправильно. Но и попыток изменить что-то в ходе игры не предпринимались: навесы на Дзюбу, обострений нет, быстрого розыгрыша мяча в штрафной, что блестяще делала сборная Хиддинга нет и не могло быть, ибо не было духа творчеста( куража по Черчесову), ибо схема священна, отсебятина творческая под запретом; так велено тренером.
Вот и итог! Но и этого урока нам мало, ибо грабли на дороге к успеху так никто и не убрал. И не хотят! Теперь это стало ясно окончательно.