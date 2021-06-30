Черчесов: «Возможно, сборной России на Евро не хватило куража и эмоций»

Главный тренер сборной России дал комментарий после заседания технического комитета РФС , на котором в частности оценивалось выступление национальной команды на Евро-2020.

Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру – функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро.

Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю.

В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества.