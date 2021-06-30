Путин высказался о провале сборных России по футболу и хоккею

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил выступление футбольной сборной России на Евро-2020 и хоккейной – на ЧМ -2021.

Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, неудачи. То, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, – это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным.

Здесь я не буду вдаваться в детали, в подробности. У нас есть специалисты. Я хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы, по самбо и по дзюдо, все-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя таким не считаю специалистом. У нас специалисты есть, нужно довериться им.

Но в таких случаях, как обычно, – здесь нет ничего личного – просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных. И, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший.