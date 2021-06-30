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Путин высказался о провале сборных России по футболу и хоккею

вчера, 15:43

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил выступление футбольной сборной России на Евро-2020 и хоккейной – на ЧМ-2021.

Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, неудачи. То, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, – это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным.

Здесь я не буду вдаваться в детали, в подробности. У нас есть специалисты. Я хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы, по самбо и по дзюдо, все-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя таким не считаю специалистом. У нас специалисты есть, нужно довериться им.

Но в таких случаях, как обычно, – здесь нет ничего личного – просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных. И, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший.

Ранее Путин объяснил проведение матчей Евро в Петербурге в условиях коронавируса.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:34
Честно этого болтуна и слушать не хочется,ему ясно задают вопрос как прожить на МРОТ ,когда высокие цены.. и как всегда в другую сторону несёт... А мы сделали такие шаги....,мы повысили Зарплату на 10 рублей,то инфляция виновата.. короче хитроопый брехун
альсато
альсато
вчера в 23:26
)))))...Спасибо СКА Хабаровск!...БЛАГОДАРЯ ЕМУ мои родители оказались на самой свободной суши земного шара!))))
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:56
Какие полстраны, если футболом, хоть как-то, в России интересуется один из десяти, а стадион посещает один из ста.
Сп62
Сп62
вчера в 21:44
Говорит правильно, но ничего не делается. Где 25 млн рабочих мест к 2018 году? Где конкурентные технологии (Чубайса)? Где периферийная медицина? Вот теперь кадровая политика.
hoper
hoper ответ ariec93 (раскрыть)
вчера в 20:34
Ну да.Мотивация была я думаю запредельная.
311
311
вчера в 19:43
Какие футболисты (бараны) такой и тренер (чабан)
ariec93
ariec93 ответ hoper (раскрыть)
вчера в 19:26
Или бились за то, что бы не ехать в Забайкальский военный округ.
hoper
hoper
вчера в 18:49
А в СССР был более действенный метод.Не хочешь играть за сборную, тогда Забайкальский военный округ и футбольный клуб например СКА Хабаровск будет твоим домом.И бились те спортсмены прежде всего за Родину , а не за бабло.А когда чудак 25 лямов в месяц по конктракту получает , то плевал он на ту страну
juvenale
juvenale
вчера в 18:33
просто мельдоний закончили колоть
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 18:27
Даже тут он себя похвалил. У нас весь Кавказ мастер самбо борьбы и дзюдо, только толку от этого стране ноль как и от тебя царек.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 17:20
А еще ВВП сказал, что льготной ипотекой воспользовались 500 миллионов человек (повторил 2 раза).
Сказал и сказал, что ж из этого теперь кипиш поднимать?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:14
А по-моему, надеюсь, что так, ВВ прозрачно намекнул, что возможны изменения, в смысле кадровые перестановки, говорят, у него ничего просто так не проходит незамеченным и госнаграда чабана (по сути авансом) в 2018 году может ему аукнуться в этом провальном году...
spartach091
spartach091 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 16:45
21 год воду льёт в уши и ничего более
Project Pandora
Project Pandora ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 16:31
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    вчера в 16:25, ред.
    Путин оптимист ,раз заявляет что у этих игроков и тренера потенциал еще есть .Я мол не специалист за все в ответе они -специалисты . дааа щас начнут наши футбольные чинуши критиковать и выгонять друг друга со своих постов - угораю !
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 16:16
    А по мне ответил на отвали. Воды налил как обычно и всё.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Зато появились фотографии с заседания!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:06, ред.
    Президент четко обозначил , что кадры надо менять, включая в эти кадры не только главного тренера, но и господ , которые его поддерживают , причем поддерживают безосновательно. А вот интересно, после этого заявления Путина у Черчесова совесть проснется или ему и на мнение президента наплевать??? По большому счету надо начинать чистку с Дюкова и его приближенных . Но это вряд ли произойдет, земляк земляка в обиду не даст.
    Всем здоровья.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:03
    Жаль, технический комитет РФС закончил свое заседание до выступления президента на "прямой линии с народом".
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:59
    Услышав про кадровую составляющую , Черчесов заволновался.
    beefs
    beefs
    вчера в 15:56
    пока друзья у власти ничего хорошего не жди....
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 15:55
    Мягко намекнул на увольнение ГТ сборных, которые облажались.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:51
    Сейчас полстраны задалось вопросам, а означает ли фраза "изменить кадровую составляющую" увольнение Стасика?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 15:50, ред.
    Он вообще ничего не сказал сегодня толком на своей прямой линии, слушал два часа в фоновом режиме, только дежурные обращения по поводу неподключенных газопроводов, про Украину и США немного (в стиле обычной риторики) и т.п. дребедень
    drug01
    drug01
    вчера в 15:50
    Все верно также плохо
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