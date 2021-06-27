Стала известна первая пара 1/4 финала Евро-2020

Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2020. 3 июля в Баку встретятся команды Чехии и Дании.
Датчане вчера разгромили Уэльс 4:0, а чехи сегодня победили голландцев 2:0.
Датчане сыграют в 1/4-й впервые с 2004 года. Чехи — впервые с 2012-го.
Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2020. 3 июля в Баку встретятся команды Чехии и Дании.
Датчане вчера разгромили Уэльс 4:0, а чехи сегодня победили голландцев 2:0.
Датчане сыграют в 1/4-й впервые с 2004 года. Чехи — впервые с 2012-го.
Первый нежданчик нарисовался. Все , уже не сотрешь.
Ждем второго матча , тут нежданчика не будет., равные команды играют.
Всем здоровья.
Первый нежданчик нарисовался. Все , уже не сотрешь.
Ждем второго матча , тут нежданчика не будет., равные команды играют.
Всем здоровья.