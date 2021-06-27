ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЕвро-2020

Стала известна первая пара 1/4 финала Евро-2020

27 июня 2021, 20:53

Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2020. 3 июля в Баку встретятся команды Чехии и Дании.

Датчане вчера разгромили Уэльс 4:0, а чехи сегодня победили голландцев 2:0.

Датчане сыграют в 1/4-й впервые с 2004 года. Чехи — впервые с 2012-го.

Все новости
Дания  Чехия
Источник: soccer.ru
Перенос Суперкубка России из Калининграда не обсуждается
Сегодня, 14:58 Комментарии10
Официально«Барселона» примет «Реал» 24 октября. Стал известен календарь Примеры
Вчера, 20:41 Комментарии7
Италия сыграет с Бельгией, Украина — с Англией. Все пары 1/4 финала Евро
Вчера, 00:35 Комментарии32
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки. Бразилия сыграет с Чили
29 июня Комментарии17
Испания сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро. Матч пройдет в Петербурге
29 июня Комментарии8
Бельгия сыграет с Италией в 1/4 финала Евро-2020
28 июня Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
28 июня в 08:41
некоторый перевес Дании
konst19
konst19
27 июня в 23:45
Хорошая пара. Обе команды заслужили свое право играть в 1/4 финала
G.O.A.T
G.O.A.T
27 июня в 23:03
Крепкие бугаи против техничных Датчан.
sv_1969
sv_1969
27 июня в 22:25
Вот и неожиданная пара нарисовалась)
beefs
beefs
27 июня в 21:54
Первый четвертьфинал будет интересным...
Омеля
Омеля
27 июня в 21:53
Украина vs Россия должны были атм играть в Баку в 1\4. Мда...дома наши и ваши будут играть по сетку в фифу...позорисько...осталось нашим от шведов влететь
Gahi
Gahi
27 июня в 21:36
Больше всех от первых двух игры в 1/8 чемпионата Европы безусловно рады такому результату Букмекеры, команды Италии и Нидерландов не забили в основное время матча даже одного гола, который перевернуло все прогнозы с ног на голову. Что нас ждёт в следующих матчах сказать сложно, но ясно одно что уверенной игры и результата от команд на этой стадии ожидать очень сложно и с каким счётом закончится матч тем более. Наверное тем и интереснее наблюдать за футбольным матчем когда результат может оказаться совсем не тем который прогнозировали многие.  Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 21:28
Датчане в последний момент запрыгнули на подножку плей-оффов, а уже в шаге от медалей.
И ведь график пока выстраивается не сложный, и времени на отдых больше, чем у соперника. Вот бы нашим занять второе место.
Что касается их соперников, то я рад за чехов. Ещё несколько дней назад в этой паре я болел бы за голландцев (нравится их игра ещё с 90-х) но после выходки их капитана с лазурятиной как отрезало.
А вечером болею за Бельгию, не зря же ж они нас обидели. Пускай и дайверов домой отправят...
ДСА
ДСА
27 июня в 21:26
Тут шансы равны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 21:25
В этом матче нет фаворита.
Ironigor
Ironigor
27 июня в 21:16
Хороший футбол ⚽ нас ждёт !!! И пусть победит сильнейший , в этом противостоянии буду болеть за Чехов !!!
Garrincha58
Garrincha58
27 июня в 21:10
кто бы мог подумать что кто то из них будет в полуфинале, а там глядишь и финал в одном шаге
stanichnik
stanichnik
27 июня в 21:06
Победитель этой пары гарантирует себе медаль чемпионата.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 июня в 21:06
Серега молодец , хоть он из группы вышел.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июня в 21:06
Очень вчерашний матч напомнил сегодняшний. Вчера тоже валлийцы лихо бросились на "абордаж", но были выброшены за "борт". То же самое и сегодня , представители страны тюльпанов начали с наскоков , но быстро их чехи утихомирили, ну а удаление вообще сильно повлияло на игру оранжевых, они вообще играть перестали, сломались психологически после удаления, а зря.
Первый нежданчик нарисовался. Все , уже не сотрешь.
Ждем второго матча , тут нежданчика не будет., равные команды играют.
Всем здоровья.
Nazi
Nazi
27 июня в 21:03
1/4 финала ЧЕ, Чехия - Дания, да еще в Баку! :)

Совсем обнищал некогда элитарный турнир в руках УЕФА в погоне за большим баблом....

Тьфу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 20:58
Голландцев выбили. Первая сенсация. А это люди, которые останавливали Нидерланды в самом начале пути в плей-офф:
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100