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«Зенит» — первый клуб, реализовавший сборы для игроков с синдромом Дауна

02 июля 2021, 20:48

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб стал первой в мире командой, которая организовала тренировочные сборы для футболистов с синдромом Дауна.

«47 в игре» — футбольный клуб для людей с синдромом Дауна. Само число 47 для них — отличительная черта. Это количество хромосом — на одну больше, чем в стандартном наборе человека. Одна из ключевых задач проекта — сделать так, чтобы особенность меньше сказывалась на отношении к таким людям.

Идея возникла у Павла Путинцева (тренер) год назад, он поделился с другом, с которым они с детства играли в футбол — Юрий Видакас (они почти ровесники, обоим около тридцати) поддержал. Так и закрутилось. Теперь Паша и Юра — основатели уникального футбольного клуба.

«47 в игре» обычно тренируется в формате секции: два-три раза в неделю по полтора часа. Родители приводят ребят, сразу после тренировки забирают. В Академии «Зенита» команда только что провела свой первый полноценный сбор — десять дней в режиме интенсивных тренировок: утренняя, вечерняя плюс дополнительные занятия на развитие коммуникационных навыков и командных взаимодействий в середине дня.

Ранее «Зенит» сообщил о старте благотворительной программы.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
02 июля в 22:17
Может наши дауны станут чемпионами мира? Здоровым это явно не по плечу.
Project Pandora
Project Pandora
02 июля в 21:48
Себе собирают.
Gahi
Gahi
02 июля в 21:34
Это хорошо когда большие клубы уделяют внимания детям с ограниченными возможностями, что дает им дополнительные силы преодолевать трудности в повседневной жизни и радоваться маленьким победам когда получается исполнить тот или иной приём в футболе. Может организованный учебно-тренировочные занятия Зенитом для детей синдромом Дауна по футболу поможет кому-то из них попасть в состав сборной команды, чтобы участвовать во  Всемирных летних играх Специальной Олимпиады, которые проходят раз в четыре года на этот раз игры пройдут в Берлине, Германия, с 16 по 25 июня 2023 года. Может Зениту полностью взять шефство над сборной командой по футболу и помочь ей подготовиться к этим играм, времени для этого достаточно да и желания вроде у всех тоже есть. Удачи
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
02 июля в 21:23
Для нашей сборной я так понял
Аксинья
Аксинья
02 июля в 21:03
Может быть команда даунатиков окажется и посильнее команды дзюбаноидов))
АлексАлекс
АлексАлекс
02 июля в 21:01
короче просто сборы для своих игроков были
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
02 июля в 20:56
Капитаном Дзюба?!
An Jo
An Jo
02 июля в 20:52
По-любому играют лучше, чем сборная России.
Zenit_84
Zenit_84
02 июля в 20:49
Молодцы, ребята! Поддержали ребят.
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