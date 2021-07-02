«Зенит» — первый клуб, реализовавший сборы для игроков с синдромом Дауна

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что питерский клуб стал первой в мире командой, которая организовала тренировочные сборы для футболистов с синдромом Дауна.

«47 в игре» — футбольный клуб для людей с синдромом Дауна. Само число 47 для них — отличительная черта. Это количество хромосом — на одну больше, чем в стандартном наборе человека. Одна из ключевых задач проекта — сделать так, чтобы особенность меньше сказывалась на отношении к таким людям.

Идея возникла у Павла Путинцева (тренер) год назад, он поделился с другом, с которым они с детства играли в футбол — Юрий Видакас (они почти ровесники, обоим около тридцати) поддержал. Так и закрутилось. Теперь Паша и Юра — основатели уникального футбольного клуба.

«47 в игре» обычно тренируется в формате секции: два-три раза в неделю по полтора часа. Родители приводят ребят, сразу после тренировки забирают. В Академии «Зенита» команда только что провела свой первый полноценный сбор — десять дней в режиме интенсивных тренировок: утренняя, вечерняя плюс дополнительные занятия на развитие коммуникационных навыков и командных взаимодействий в середине дня.