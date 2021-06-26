Кулибали в свой день рождения купил машины скорой помощи больницам Сенегала

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сегодня, 22:49

20 июня защитнику «Наполи» исполнилось 30 лет.

Кулибали оплатил доставку ряда товаров в больницы Сенегала из порта Неаполя. Среди них две машины скорой помощи, медицинское оборудование, больничные халаты, носилки, средства индивидуальной защиты и тысячи защитных масок. На данный момент футболист находится в Сенегале, а подписчики игрока в инстаграме успели поблагодарить Кулибали за то, что он не забывает место своего рождения.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев поучаствовал в благотворительной акции.