ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с ДЦП

Пресс-служба ЦСКА объявила о создании инклюзивной команды для детей с ДЦП.
Футбол — спорт, который объединяет. Он должен быть доступен всем, вне зависимости от жизненных обстоятельств.
Любимая игра — не только веселый досуг и полезные физические нагрузки, но и отличный способ социализации и развития личности. Руководствуясь этими принципами, чувствуя ответственность перед обществом, ПФК ЦСКА совместно с АНО «Красно-синее сообщество» приняли решение о создании инклюзивной футбольной команды для детей с ДЦП.
Занятия бесплатные и будут проводиться на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь» (ул. Живописная, д. 21) квалифицированными тренерами 2 раза в неделю.
Приглашаем мальчиков и девочек от 9 до 16 лет с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями в футбольную команду!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев:
ПФК ЦСКА — это клуб, который славится своими традициями большой «красно-синей» семьи. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы окружить ребят семейной заботой, вместе учиться преодолевать трудности, помогать добиваться успеха и двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой. Находясь на поле, ребенок чувствует командный дух, учится работать с игроками и тренером, опыт общения, который, к сожалению, он не всегда может получить в повседневной жизни. Футбол, как и любой спорт, воспитывает характер, оказывает большое влияние на формирование личности и конечно, приносит много положительных эмоций — это очень важно для всех детей без исключения. Поэтому, я считаю необходимым для клуба развивать направление инклюзивного футбола.
В январе прошлого года в Москве на стадионе «Сапсан Арена» дети с ДЦП принимали участие в международном турнире «Кубок добра».