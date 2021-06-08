ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с ДЦП

Пресс-служба ЦСКА объявила о создании инклюзивной команды для детей с ДЦП .

Футбол — спорт, который объединяет. Он должен быть доступен всем, вне зависимости от жизненных обстоятельств.

Любимая игра — не только веселый досуг и полезные физические нагрузки, но и отличный способ социализации и развития личности. Руководствуясь этими принципами, чувствуя ответственность перед обществом, ПФК ЦСКА совместно с АНО «Красно-синее сообщество» приняли решение о создании инклюзивной футбольной команды для детей с ДЦП .

Занятия бесплатные и будут проводиться на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь» (ул. Живописная, д. 21) квалифицированными тренерами 2 раза в неделю.