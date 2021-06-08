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ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с ДЦП

вчера, 17:22

Пресс-служба ЦСКА объявила о создании инклюзивной команды для детей с ДЦП.

Футбол — спорт, который объединяет. Он должен быть доступен всем, вне зависимости от жизненных обстоятельств.

Любимая игра — не только веселый досуг и полезные физические нагрузки, но и отличный способ социализации и развития личности. Руководствуясь этими принципами, чувствуя ответственность перед обществом, ПФК ЦСКА совместно с АНО «Красно-синее сообщество» приняли решение о создании инклюзивной футбольной команды для детей с ДЦП.

Занятия бесплатные и будут проводиться на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь» (ул. Живописная, д. 21) квалифицированными тренерами 2 раза в неделю.

Приглашаем мальчиков и девочек от 9 до 16 лет с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями в футбольную команду!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев:

ПФК ЦСКА — это клуб, который славится своими традициями большой «красно-синей» семьи. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы окружить ребят семейной заботой, вместе учиться преодолевать трудности, помогать добиваться успеха и двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой. Находясь на поле, ребенок чувствует командный дух, учится работать с игроками и тренером, опыт общения, который, к сожалению, он не всегда может получить в повседневной жизни. Футбол, как и любой спорт, воспитывает характер, оказывает большое влияние на формирование личности и конечно, приносит много положительных эмоций — это очень важно для всех детей без исключения. Поэтому, я считаю необходимым для клуба развивать направление инклюзивного футбола.

В январе прошлого года в Москве на стадионе «Сапсан Арена» дети с ДЦП принимали участие в международном турнире «Кубок добра».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 19:59
Над такими вещами не шутят. Не дай бог тебе и твоим детям оказаться в их положении.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:58
Детям обиженным природой хоть какая-то отрада. Хорошее начинание.
Cremen
Cremen
вчера в 19:12
Почта России все оплатит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:27
Такое начинание вызывает гордость за то, что ты болельщик этой команды.Спасибо и всех благ руководству.
Prichal
Prichal
вчера в 18:19
Хорошая смена для Чалова.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 18:12
Это все что может делать цска и какая радость детишкам от этого
Gahi
Gahi
вчера в 18:06
Хороший пример для подражания остальным клубам мастеров, чтобы проводить определенную работу с такими людьми как это стараются делать в ЦСКА. Помогать людям с ограниченными возможностями и тем более детям с реабилитацией и интеграцией в общество через футбол, благородное дело. Может и в других клубах проводят свою работу в этом направлении с различными категориями людей с ограниченными возможностями, которое тоже достойны уважения. Главное девиз у этих людей быть сильным духом преодолевая каждый день трудности на своём пути оставаться победителем. Думается и ЦСКА  станет тем место для тех кто будет приходить и заниматься футболом поможет им быстрее преодолеть трудности  и укрепить силу духа, тем самым стать победителем прежде всего для себя. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04
Бог вам в помощь !!! Благое дело делаете ЦСКА!!!
Успехов и Удачи вам во всем !!!
David Young
David Young
вчера в 17:37
Благое дело. Удачи московскому ЦСКА и детям на этом пути.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:35
Хорошее дело затеяли. Молодцы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:23
ЦСКА молодцы помогают людям
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