ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЕвро-2020

Дзюба подарил капитанскую повязку 7-летней болельщице

вчера, 23:16
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба подарил капитанскую повязку 7-летней болельщице после матча группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Артём Дзюба подарил капитанскую повязку после матча Бельгия — Россия 7-летней Карине Солдатенко. Она – самый юный болельщик из программы UEFA Foundation.

Благодаря акции болельщики из социальных учреждений города и многодетных семей получат 480 билетов на игры Евро-2020.

Ранее Дзюба прокомментировал результат матча с Бельгией.

Все новости
Фанаты Украины: «Завтрак — Нидерланды, обед — Македония, ужин — Австрия»
Вчера, 22:14 ФотоКомментарии19
Лингард поддерживает сборную Англии в пабе вместе с фанатами
Вчера, 17:15 ВидеоКомментарии12
Фанаты сборных Дании и Финляндии скандировали фамилию Эриксена
12 июня ВидеоКомментарии6
Болельщик угадал точный счёт матча Турция — Италия и авторов всех голов
12 июня Комментарии12
Сорокин ожидает большое количество иностранных фанатов на Евро в Петербурге
11 июня Комментарии4
В «Лужниках» установят арт-объект к открытию Евро-2020
11 июня Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 01:17
Капитанскую повязку надо отдать Джикии , Дзюба не капитан !
ProKop92
ProKop92
сегодня в 01:11
Знала бы эта девочка из каких рук принимает подарок...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:14
Девочка наверное счет не знает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:03
Многоклеточный популист. Каждая акция с “героем" нации вызывает только отторжение. Настоящий "герой" на видео со слюнями и с очком без ложной фальши и лицемерия).
Ironigor
Ironigor ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
Конфеты 🍬у неё и дома есть !!! Она больщица футбола ⚽.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:42
Ребёнку и конфета в радость.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:35
Кто бы что не говорил, а ребёнку это в радость !!!
zim289
zim289
вчера в 23:34
Кому она нужна?
Днари.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 23:33
Как же оно раздражает ...
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 23:32
По хорошему этого капитанишки не должно быть в основе в следующих матчах. Но черчес себе не изменит.
drug01
drug01
вчера в 23:28
Зачем всё это
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100