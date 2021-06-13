Нападающий сборной России Артём Дзюба подарил капитанскую повязку 7-летней болельщице после матча группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).
Артём Дзюба подарил капитанскую повязку после матча Бельгия — Россия 7-летней Карине Солдатенко. Она – самый юный болельщик из программы UEFA Foundation.
Благодаря акции болельщики из социальных учреждений города и многодетных семей получат 480 билетов на игры Евро-2020.
Артем Дзюба подарил капитанскую повязку после матча #BEL #RUS 7-летней Карине Солдатенко. Она – самый юный болельщик из программы @UEFA_Foundation.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 13, 2021
Благодаря акции болельщики из социальных учреждений города и многодетных семей получат 480 билетов на игры #EURO2020 pic.twitter.com/xLIKy7It7V
Ранее Дзюба прокомментировал результат матча с Бельгией.
Днари.
Днари.