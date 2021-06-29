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Яя Туре будет переводить всю зарплату в благотворительный фонд детям Чечни

29 июня 2021, 15:31

Помощник главного тренера «Ахмата» Яя Туре сообщил, что будет переводить всю свою зарплату на благотворительность.

Я буду переводить всю зарплату в благотворительный фонд детям Чечни. Это правда. Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду.

Ранее Яя Туре рассказал, почему решил войти в тренерский штаб «Ахмата».

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Ахмат  Туре Яя
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 09:08
Да зря все эти деньги пойдут в карман Кадырова
протон1
протон1
29 июня в 18:43
если этоправда. то это большое дело
LAISMEN
LAISMEN
29 июня в 17:07
До него от зарплаты никто не отказывался......
barcamilan
barcamilan
29 июня в 17:03
а зачем всю зарплату?
ZjzoRe
ZjzoRe
29 июня в 16:45
там зарплата-то официальная три копейки, а реальную зарплату ему в конверте передавать будут, и вот её никуда он переводить не будет
ermak6848
ermak6848
29 июня в 16:33
Время покажет - на что жил и как питаляся Яя...
Шишанутый
Шишанутый
29 июня в 16:20
Респект Яя Туре. Поступок достойный мужчины. А тролли щас начнут писать чушь всякую про расизм а сами наверно не кому не когда не помогали в жизни.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 июня в 15:58
Потом он скажет что в России ущемляют права чёрных,что ему не платили и он работал за еду! 😜
Байкал-38
Байкал-38
29 июня в 15:38
Кадыров ему за это хорошую премию выпишет.
АлексАлекс
АлексАлекс
29 июня в 15:33
Красивый жест, в итоге все в плюсе
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