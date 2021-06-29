Яя Туре будет переводить всю зарплату в благотворительный фонд детям Чечни

Помощник главного тренера «Ахмата» сообщил, что будет переводить всю свою зарплату на благотворительность.

Я буду переводить всю зарплату в благотворительный фонд детям Чечни. Это правда. Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду.