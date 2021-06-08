Гюндоган пожертвовал бонус за победу в АПЛ на развитие своего первого клуба

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вчера, 23:33

Полузащитник «Манчестер Сити» пожертвовал бонус за победу в Английской Премьер-Лиге команде «Гельзенкирхен-Хесслер 06», в академии которой он начал тренироваться в возрасте четырёх лет.

Футболист заплатит 300 000 евро, чтобы профинансировать создание нового искусственного поля для команды. Местные власти Гельзенкирхена внесут оставшиеся 350 000 евро на реализацию проекта.

, дядя полузащитника «Манчестер Сити», прокомментировал решение футболиста:

Мы до сих пор очень тесно связаны с клубом, потому что большую часть нашего детства мы провели здесь. Когда Илкай услышал, что многие дети отказываются от занятий из-за отсутствия искусственного поля, это сильно его расстроило. Поэтому он решил вложить день в создание нового поля.

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