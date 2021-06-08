Гюндоган пожертвовал бонус за победу в АПЛ на развитие своего первого клуба

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган пожертвовал бонус за победу в Английской Премьер-Лиге команде «Гельзенкирхен-Хесслер 06», в академии которой он начал тренироваться в возрасте четырёх лет.
Футболист заплатит 300 000 евро, чтобы профинансировать создание нового искусственного поля для команды. Местные власти Гельзенкирхена внесут оставшиеся 350 000 евро на реализацию проекта.
Ильхан Гюндоган, дядя полузащитника «Манчестер Сити», прокомментировал решение футболиста:
Мы до сих пор очень тесно связаны с клубом, потому что большую часть нашего детства мы провели здесь. Когда Илкай услышал, что многие дети отказываются от занятий из-за отсутствия искусственного поля, это сильно его расстроило. Поэтому он решил вложить день в создание нового поля.
Ранее Гюндоган рассказывал, что ему не хотели сдавать квартиру в Дортмунде из-за фамилии.
поступок настоящего мужика !!!
поступок настоящего мужика !!!