«Спартак» готов заплатить 7,5 млн евро за Жоау Мариу

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02 июля 2021, 20:37

Полузащитник «Интера» может вернуться в Российскую Премьер-Лигу, где он уже выступал в составе «Локомотива».

Как сообщается, в подписании португальца заинтересованы «Спартак», «Ницца», «Бенфика» и «Вильярреал», однако именно «красно-белые» являются фаворитами в борьбе за трансфер игрока. «Спартак» готов заплатить 7,5 млн евро, которые «Интер» требует, чтобы отпустить Жоау Мариу.

Прошлый сезон полузащитник провёл в аренде в «Спортинге», однако португальский клуб не договорился с «Интером» о выкупе прав на футболиста.