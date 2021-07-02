«Спартак» готов заплатить 7,5 млн евро за Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может вернуться в Российскую Премьер-Лигу, где он уже выступал в составе «Локомотива».
Как сообщается, в подписании португальца заинтересованы «Спартак», «Ницца», «Бенфика» и «Вильярреал», однако именно «красно-белые» являются фаворитами в борьбе за трансфер игрока. «Спартак» готов заплатить 7,5 млн евро, которые «Интер» требует, чтобы отпустить Жоау Мариу.
Прошлый сезон полузащитник провёл в аренде в «Спортинге», однако португальский клуб не договорился с «Интером» о выкупе прав на футболиста.
Ты же пишешь, что Марио согласен на переход в Спартак. Агент это опроверг. Обсуждать нечего.
Тема и выеденного яйца не стоит.
Ты же пишешь, что Марио согласен на переход в Спартак. Агент это опроверг. Обсуждать нечего.
Тема и выеденного яйца не стоит.
И в 2 раза дешевле условных Дриусси,Тиля....
И в 2 раза дешевле условных Дриусси,Тиля....
Агент игрока опроверг интерес.
Агент игрока опроверг интерес.