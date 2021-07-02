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«Спартак» готов заплатить 7,5 млн евро за Жоау Мариу

02 июля 2021, 20:37

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может вернуться в Российскую Премьер-Лигу, где он уже выступал в составе «Локомотива».

Как сообщается, в подписании португальца заинтересованы «Спартак», «Ницца», «Бенфика» и «Вильярреал», однако именно «красно-белые» являются фаворитами в борьбе за трансфер игрока. «Спартак» готов заплатить 7,5 млн евро, которые «Интер» требует, чтобы отпустить Жоау Мариу.

Прошлый сезон полузащитник провёл в аренде в «Спортинге», однако португальский клуб не договорился с «Интером» о выкупе прав на футболиста.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
03 июля в 21:04
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    03 июля в 20:56
    Всегда нормально с телефона, у него названия клубов в словаре есть. Что там печатать вручную то?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    03 июля в 18:20
    А ты пробовал с телефона, а не с компа? С компа без проблем, а с телефона как получается, так и получается, я никогда не редактирую и не исправляю. А разве в этом суть? Эх....
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    03 июля в 17:47
    Тебе трудно написать название клуба Спартак?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    03 июля в 11:19
    А ты однако выдумщик и фантазер. Я такого и близко не говорил. Я сказал что этот гипотетический трансфер вполне объясни, т. к. (цитирую) тренер португал и игрок португал " Где здесь о желании игрока переходить в с па ртак? Убедительная просьба впредь за меня не домысливать и не искажать мои слова. Это нетрудно, надеюсь?
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    03 июля в 08:47
    Я высокого мнения о Жоао Марио, как об игроке. Плохие не играют в Интере и сборной Португалии.
    Ты же пишешь, что Марио согласен на переход в Спартак. Агент это опроверг. Обсуждать нечего.
    Тема и выеденного яйца не стоит.
    Василий 50
    Василий 50
    03 июля в 03:24
    Трансфер как трансфер...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
    03 июля в 02:08
    Мне он тоже очень нравился.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 июля в 01:35
    Хороший игрок....
    И в 2 раза дешевле условных Дриусси,Тиля....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    02 июля в 23:07
    Я же в принципе оценил качество этого трансфера, а не его реальность. Мне кажется, что почти у всех спартачей рефлекторно отрицательная и негативная реакция на все, даже позитивное и доброжелательное, что исходит от сторонников ЦСКА. А зря. Например Коротеев, или Владимир Спартак - очень адекватные спартачи, уважаемые , так не реагируют.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    02 июля в 23:02
    Ну верь дальше слухам.
    Агент игрока опроверг интерес.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    02 июля в 22:58
    Снова бензин подорожает
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    02 июля в 22:51
    Я не пойму, а что ты так возбудился.? Жоау Марио - отличный футболист, заведомо не слабее Хендрикса, или Бакаева. Мобильный . с отличным ударом. Я бы на твоем месте радовался, что такого уровня игрок, да еще из Интера соглашается пойти , мягко говоря, не в том-чемпионат. Странно!
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    02 июля в 21:59
    И что? Спартак хоть одного немца при Тедеско подписал? А хоть одного белоруса при Кононове? Или итальянцев при Каррере. Чушь это всё!
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ волгодон 2 (раскрыть)
    02 июля в 21:53
    Высказал бы настолько, насколько возможно. Да не пропустят и ты всё равно не успеешь прочесть
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    02 июля в 21:46
    Парень стоит своих денег.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    02 июля в 21:35
    Тренер португал, Мариу португал, все логично.
    makkie
    makkie
    02 июля в 21:33
    100% утка
    STVA 1
    STVA 1
    02 июля в 20:57
    Адаптированный к РПЛ... Не очень плохой выбор
    particular
    particular ответ Сп62 (раскрыть)
    02 июля в 20:48
    Согласен... Португал в Локо был совсем не лишним, а часто выглядел очень выигрышно на фоне лентяев и эдеров...
    Ironigor
    Ironigor
    02 июля в 20:43
    Если это не одобрено Заремханом , можно просто сказать , - " Я тебе не верю!!!"
    нечитайло
    нечитайло
    02 июля в 20:41
    Надеюсь все взвесили
    Сп62
    Сп62 ответ волгодон 2 (раскрыть)
    02 июля в 20:41
    Почему Фатимы? Гюльчитай!
    Сп62
    Сп62
    02 июля в 20:39
    Я до сих пор не пойму, почему Локо его отпустил?
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 июля в 20:38
    7,5 млн. немало. Потребуется получить одобрение в телеграме Фатимы.
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