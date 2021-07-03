Игроки сборной Италии спели песню в честь травмированного Спинаццолы

Футболисты сборной Италии спели песню в честь получившего травму защитника Леонардо Спинаццолы после победы над Бельгией.
Olé! Olé olé olé!— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 2, 2021
Spina! Spina! 💙💙💙#Spinazzola #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Y17PYrh8pX
У Спинаццолы разрыв ахилла. На восстановление может уйти год.
Желаю Леонардо Спинацолле как можно легче перенести травму и как можно скорее вернуться на поле чтобы радовать футбольный мир своей игрой.
Желаю Леонардо Спинацолле как можно легче перенести травму и как можно скорее вернуться на поле чтобы радовать футбольный мир своей игрой.
Респект и Уважение Вам !!! А Спенаццолы здоровья !!!
Всем Добра !!!
Респект и Уважение Вам !!! А Спенаццолы здоровья !!!
Всем Добра !!!