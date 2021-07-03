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Игроки сборной Италии спели песню в честь травмированного Спинаццолы

03 июля 2021, 14:21
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Футболисты сборной Италии спели песню в честь получившего травму защитника Леонардо Спинаццолы после победы над Бельгией.

У Спинаццолы разрыв ахилла. На восстановление может уйти год.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 15:14
Молодцы,уважуха!
David Young
David Young
03 июля в 15:00
Благородный и теплосердечный поступок.

Желаю Леонардо Спинацолле как можно легче перенести травму и как можно скорее вернуться на поле чтобы радовать футбольный мир своей игрой.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 14:29
Молодцы ребятушки, вот это настоящая Команда !!!
Респект и Уважение Вам !!! А Спенаццолы здоровья !!!
Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
03 июля в 14:28
Ему нужна поддержка
Сидор новый
Сидор новый
03 июля в 14:24
Поддержка это всегда хорошо
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