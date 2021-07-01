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«Сочи» объявил о подписании бразильского защитника Родригао

01 июля 2021, 16:43

«Сочи» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Жил Висенте» Родригао.

Родригао родился в Бразилии. Профессиональную карьеру начал в местном «Атлетико Минейро». Затем в течение четырёх лет играл в аренде в бразильских клубах «Калденсе», «Коимбра» (2016), «Боа» (2018), «Ферровиария» (2019).

Последние два сезона футболист являлся игроком португальского «Жил Висенте», за который в общей сложности провёл 54 матча.

Игрок пройдет с сочинской командой заключительный этап подготовки к новому сезону и сможет сыграть на турнире Кубок Париматч Премьер.

Ранее «Сочи» объявил об уходе Новосельцева.

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dok66
dok66
01 июля в 20:56
Бразил видимо подумал , что Сочи - это очень тепло , как дома ! А вот играть на Урале , в Казани , в Уфе при - 20 зимой , об этом его никто не предупредил . Сбежит после первой же игры
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
01 июля в 18:57, ред.
Бразик мечтал о Сочи , как Остап о Рио)...
particular
particular
01 июля в 17:21
Долгое время бразик был не пришей к пи@@е рукав...
И тут он нашёл команду мечты, которая снилась в детских снах..:)
За адекватность
За адекватность
01 июля в 17:19
"Кешле" фиолетово. Полки главное где-то на базе прибейте, чтобы было куда складывать "накопленный богатый опыт выступления в ЕК" и речь подготовить не забудьте про отсутствие игровой практики ( в сентябре нашим "идущим на смерть" в ЕК проще будет, все устанут от "интенсивного чемпионата") ну и главное, "нам очень понравилось, хотим вернуться в ЕК." Как всегда личное мнение.
Обезжиренный
Обезжиренный
01 июля в 17:01, ред.
Поставки двуногих из Питера прекратились. Обезжиривание
kts99
kts99
01 июля в 16:52
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 июля в 16:51
    А чё в Зените кончились футболисты?!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 июля в 16:44
    Сочи укрепляет позиции
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