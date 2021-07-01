«Сочи» объявил о подписании бразильского защитника Родригао

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01 июля 2021, 16:43

«Сочи» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Жил Висенте» Родригао.

Родригао родился в Бразилии. Профессиональную карьеру начал в местном «Атлетико Минейро». Затем в течение четырёх лет играл в аренде в бразильских клубах «Калденсе», «Коимбра» (2016), «Боа» (2018), «Ферровиария» (2019).

Последние два сезона футболист являлся игроком португальского «Жил Висенте», за который в общей сложности провёл 54 матча.

Игрок пройдет с сочинской командой заключительный этап подготовки к новому сезону и сможет сыграть на турнире Кубок Париматч Премьер.

Ранее «Сочи» объявил об уходе Новосельцева.