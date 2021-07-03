Семак: «Допускаю, что Одоевский станет основным вратарём „Зенита“»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением об игре 18-летнего вратаря команды , который сегодня в товарищеском матче с «Шальке» (0:0) отразил пенальти.

Одоевский конкурирует за место первого номера? Все в его руках, конкуренция идет всегда. Нужно реализовывать свои амбиции и доказывать, что он готов играть.

Допускаю ли, что он начнет сезон основным вратарем? Я допускаю все. На данный момент у нас есть два вратаря, которые ведут борьбу за место основного. Конечно, у Миши больше опыта, но все будет решаться, исходя из контрольных матчей.