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Семак: «Допускаю, что Одоевский станет основным вратарём „Зенита“»

03 июля 2021, 20:28
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре 18-летнего вратаря команды Даниила Одоевского, который сегодня в товарищеском матче с «Шальке» (0:0) отразил пенальти.

Одоевский конкурирует за место первого номера? Все в его руках, конкуренция идет всегда. Нужно реализовывать свои амбиции и доказывать, что он готов играть.

Допускаю ли, что он начнет сезон основным вратарем? Я допускаю все. На данный момент у нас есть два вратаря, которые ведут борьбу за место основного. Конечно, у Миши больше опыта, но все будет решаться, исходя из контрольных матчей.

Ранее Семак рассказал, есть ли у клуба трансферные предложения по Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.

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Все комментарии
Жнец-158
Жнец-158
04 июля в 16:07
Воротчик еще слишком сырой....хоть и перспективный...
а пенальти такой половина вратарей взяли бы...
Garrincha58
Garrincha58
04 июля в 07:57
Семак иди в сборную там твоё место, экспериментируй, хватит уже в Зените сколько можно
Garrincha58
Garrincha58
04 июля в 07:55
вы там все с ума посходили ну какой из него вратарь ни роста ни прыжка это будет полная фигня вы поставьте рядом Доннаруму и его это же как моська и слон
mihaluch
mihaluch
03 июля в 21:15
Молодой перспективный вратарь.
ermak6848
ermak6848
03 июля в 21:12
Время покажет
STVA 1
STVA 1
03 июля в 21:11
Было бы хорошо!Молодой парень и свой!
ДСА
ДСА
03 июля в 21:11
Лишь бы не испортили.
YVG
YVG
03 июля в 20:48
Время покажет кто есть кто.
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 20:45
Вратари нам нужны
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 июля в 20:30
Лунёв уже не рассматривается. И это хорошо.
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