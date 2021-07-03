Кириченко: «Украина показала, что вполне может играть с любой командой»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 Украина — Англия.
Мне нравится команда Украины. Понятно, что англичане — фавориты, но Украина показала, что вполне может с любой командой играть, и тем же голландцам, которые уже вылетели, могли не проиграть. Да, Англия — фаворит, но я бы не сказал, что она выглядит уж очень впечатляющей. Игра с Германией была достаточно равная. На мой взгляд, Англия сейчас очень практичная и циничная команда, которая вполне может играть и от обороны, и на результат. На больших турнирах это однозначный плюс: команда не рефлексирует, играя в обороне с таким классным составом.
Украина просто должна играть в свой футбол. Шевченко и схему игры перестроил — в последнем матче было три центральных защитника. Учитывая, что крайний защитник — очень много играющий в атаке Зинченко, это разумное решение. Наверное, буду банален, но нужно использовать те небольшие шансы, которые появятся — но не думаю, что моментов будет много, как у Украины, так и у Англии. В целом, если не считать игр Швейцария — Франция и Хорватия — Испания, футбол на турнире не то чтобы закрытый, но команды играют на результат. Ждать феерии не совсем правильно, на этих стадиях очень многое решает мастерство.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил работу Андрея Шевченко в украинской команде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266325/kirichenko-dmitriy
Вот как выглядят предматчевая тренировка сборной Украины под руководством Андрея Шевченко !!!)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1266325/kirichenko-dmitriy
Вот как выглядят предматчевая тренировка сборной Украины под руководством Андрея Шевченко !!!)))