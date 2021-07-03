Кириченко: «Украина показала, что вполне может играть с любой командой»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 Украина — Англия.

Мне нравится команда Украины. Понятно, что англичане — фавориты, но Украина показала, что вполне может с любой командой играть, и тем же голландцам, которые уже вылетели, могли не проиграть. Да, Англия — фаворит, но я бы не сказал, что она выглядит уж очень впечатляющей. Игра с Германией была достаточно равная. На мой взгляд, Англия сейчас очень практичная и циничная команда, которая вполне может играть и от обороны, и на результат. На больших турнирах это однозначный плюс: команда не рефлексирует, играя в обороне с таким классным составом.

Украина просто должна играть в свой футбол. Шевченко и схему игры перестроил — в последнем матче было три центральных защитника. Учитывая, что крайний защитник — очень много играющий в атаке Зинченко, это разумное решение. Наверное, буду банален, но нужно использовать те небольшие шансы, которые появятся — но не думаю, что моментов будет много, как у Украины, так и у Англии. В целом, если не считать игр Швейцария — Франция и Хорватия — Испания, футбол на турнире не то чтобы закрытый, но команды играют на результат. Ждать феерии не совсем правильно, на этих стадиях очень многое решает мастерство.