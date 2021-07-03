Кавазашвили: «Дзюба сам никогда не объявит о завершении карьеры в сборной»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном завершении карьеры в сборной России нападающим «Зенита» . Ранее такой вариант не исключил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

У Дзюбы такая же гордыня, как у Черчесова. Сам он никогда не объявит о завершении карьеры в сборной. Будет ждать, когда перестанут вызывать.

Хотя я не могу сказать, что Дзюба — пустое место в сборной. Ему в нападении нужен напарник, тогда будет толк. Новый цикл сборной должна начинать связка Дзюба — Соболев. Пацан у «Спартака» отличный растет, все лучшие качества нападающего при нем.

Но капитан сборной нужен другой. Думаю, Лукаку перед матчем с нашей сборной говорил защитникам: «Не переживайте по поводу единоборств с Дзюбой, он борется только со своей рукой». Над нашей командой все смеются, имидж у нее не самый лучший.