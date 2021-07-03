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Кавазашвили: «Дзюба сам никогда не объявит о завершении карьеры в сборной»

03 июля 2021, 17:59

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном завершении карьеры в сборной России нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Ранее такой вариант не исключил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

У Дзюбы такая же гордыня, как у Черчесова. Сам он никогда не объявит о завершении карьеры в сборной. Будет ждать, когда перестанут вызывать.

Хотя я не могу сказать, что Дзюба — пустое место в сборной. Ему в нападении нужен напарник, тогда будет толк. Новый цикл сборной должна начинать связка Дзюба — Соболев. Пацан у «Спартака» отличный растет, все лучшие качества нападающего при нем.

Но капитан сборной нужен другой. Думаю, Лукаку перед матчем с нашей сборной говорил защитникам: «Не переживайте по поводу единоборств с Дзюбой, он борется только со своей рукой». Над нашей командой все смеются, имидж у нее не самый лучший.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
04 июля в 11:10
Он прав, он не объявит, он об этом покажет руками...!
Мага Шульман
Мага Шульман
04 июля в 08:46
Никогда не уйдет? Да поставьте тренером Валеру Карпа и забудем о Дзюбе быстро и безболезненно.
batog
batog
04 июля в 08:11
Первый раз согласен с Анзором.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
03 июля в 22:32
Дзюба всё ещё остаётся форвардом обоймы сборной. Вопрос лишь в том, сколько игрового времени ему давать, ведь Артём явно не в состоянии отыгрывать весь матч на высоких скоростях. Надо засовывать гордость куда-нибудь подальше и начинать делиться игровым временем со своими более молодыми коллегами.
oFANATo
oFANATo
03 июля в 20:23
Давно пора Рукаку гнать из сборной ...
mensk
mensk
03 июля в 20:19
Кавазашвили, это же надо стать таким бестолковым. Дзюба сам разберетсясам сам с собой.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 июля в 20:04
Он слишком любит деньги и себя родного ,чтобы от них отказываться .
shlomo
shlomo ответ Q-J-G (раскрыть)
03 июля в 19:59
Когда свободное плавание закончится, то швартоваться есть где....Добра и удачи!
Q-J-G
Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
03 июля в 19:53
Спасибо, Уважаемый!
Но я в свободном плавании...
Жителям гавани добра, здоровья, удачи, процветания!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 19:50
Не вызывать его и все
112910415
112910415
03 июля в 19:08
Обновление - процесс естественный
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 18:58
Дзюба не заслужил такого внимания.
shlomo
shlomo ответ Q-J-G (раскрыть)
03 июля в 18:55
Форвард наш, возможно трезвый
Много по мячу стучал,
Но не разу, но ни разу
По воротам не попал.

Тренер наш был точно трезвый,
Очень много психовал,
Но ни разу, но ни разу,
В морду форварду не дал......

Добра!.... может пора в родную гавань возвращаться?...:))))
Бубнин
Бубнин
03 июля в 18:51
Он на каких-то подростковых футбольных форумах сидит? Да-да, все прям смеются и только и думают о "руке". Лукаку больше говорить перед игрой было не о чем..
AmIIIeR89
AmIIIeR89
03 июля в 18:49, ред.
Дзюба дно. Но это не проблема. Проблема в том, что лучше нет
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
03 июля в 18:44
Насколько мы знаем Дзюбу, вряд ли, он согласиться быть "лавочником" в составе сборной России, иногда, выходя на замену...Тем более, что в таком случае он не будет капитаном сборной, при его-то самолюбии... Это тоже самое, что назначить Черчесова помощником нового главного тренера сборной России... Что у одного, что у второго самолюбие - зашкаливает...
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 18:39
Дзюба - это самовлюбленный павлин, без совести , самокритики, стеснения. Все его выходки в последние годы , причем очень скандальные выходки, ничему его не научили . Как был влюбленным в себя до невозможности, так и остался. На Евро полный провал. Пользы ноль!!! Выигранные единоборства ??? Так , а толку от них ??? Ну выпрыгнул, скинул мяч , а куда и кому это уже неважно.
Пора избавляться от этой псевдо звезды окончательно и бесповоротно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 июля в 18:37, ред.
Голы забивает Тамбовам и Сборным типа берега слоновой кости, пенали до десятка за сезон, а вот в Европе нулевой. ЛЧ показала лицо " забивного ", дзюбы. Ну нет у него скорости . Что это за игра в него пулять и от отскоков его калгана за мячи бороться. Каменный век.
ildar_3871
ildar_3871
03 июля в 18:30
Надо выгонять !
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 18:30
А других дубов у нас нет.
протон1
протон1
03 июля в 18:22
эти негодяи забыли за что они выступают. в ссср копейки давали . а они побеждали играя за честь свою. и страны. черчесов утратил мотивацию давно после 18 года. он орденосец. нельзя ему напрягаться давление повыситься . в кармане у игроков милиарды в рублях. кто захочет бегать? надо сельских пацанов приглашать голодных играть.
протон1
протон1
03 июля в 18:19
дзюба это некая гидра, мицелия которая распустила корни в сборной и чувствует себя как паразит, черчесов матка этой системы в сборной , такое чувство что черчесова все бояться. и дюков и тех комитет. все бояться. потому что пилят.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 июля в 18:19
Нужна новая сборная с новым тренером и новым капитаном, не отягощенным бэкграундом позорных скандалов и шлейфом последних неудач главной команды страны. Возможно Дзюба может пригодится как игрок ротации, выпускаемый с целью взлома автобусной обороны не самой сильной сборной. Но в первую очередь надо смотреть как это отразится, как это не тривиально звучало, на моральный дух коллектива и конфликты внутри команды. Возможно его зажигательные речи перед ответственными матчами оказывают совершенно противоположный эффект на не слишком топовый состав нашей сборной. По поводу добровольного отказа предлагаю даже не настраиваться, тщеславие капитана жаждет рекордов по забитым мячам пусть и на фоне безрадостной игры команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 18:14, ред.
Что все пристали к Дзюбе, непонятно.
У портов с травокурами капитаны вообще лазурные и что?
Хотя это уголовно наказуемое, по крайней мере у нас. А рукоблудит у нас каждый третий мужик, и в сборной тоже. Спалился только 1 Дзюба. И? Голы то он забивает, чего его гнобить?
PiterGrad
PiterGrad
03 июля в 18:11
Дзюба....это лицо РФС. Всей этой структуры. Мы имеем то, что у нас есть... ну или они нас имеют ,как вам угодно.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 18:03
Пусть играет, у него что руки отсохли !!?)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 июля в 18:03
А ему пока и не нужно. Лучший форвард России, если смотреть без предвзятости.
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