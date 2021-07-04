Семак: «Не можем приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого»

Наставник «Зенита» признался, что клуб не может покупать сильных игроков с российским паспортом.

У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.

Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

К сожалению, качественных российских центральных защитников в РПЛ можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.

Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведется селекционная работа, есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определенный спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры.

Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров.