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Семак: «Не можем приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого»

04 июля 2021, 11:48

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что клуб не может покупать сильных игроков с российским паспортом.

У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.

Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.

К сожалению, качественных российских центральных защитников в РПЛ можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.

Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведется селекционная работа, есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определенный спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры.

Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров.

Ранее Семак рассказал, есть ли у клуба трансферные предложения по Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ RamonCSKA (раскрыть)
05 июля в 19:14
"Вообще то я в курсе......." - в курсе чего? В курсе того, что Шатов, побывав на сборах ЦСКА, подписал контракт с Анжи? Зенит то тут причём? В курсе того, что Круговой воспитанник питерской Смены, играл в "Зенит-2" и оттуда перешёл в основной состав Зенита. ЦСКА здесь и близко не стоял. Быстров воспитанник Зенита. Ушёл в Спартак из-за конфликта с Петржеллой. Как только появилась возможность, снова вернулся в родной клуб. Ну а Дзюбу, в Спартаке, загнобили. Поэтому он и не стал подписывать контракт и ушёл в Зенит. Это всем известно. Ещё раз скажу - Чтобы не выглядеть глупым, изучай тему, прежде чем что то говорить. Можешь банить, в очередной раз.
steel900
steel900
04 июля в 23:37
Семак этот текст сам сочинил, или ему кто-то помог?
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
04 июля в 22:34
Спасибо за инфу.😎)
Kuvkil
Kuvkil
04 июля в 21:26
Это конечно проблема, но не для зенита и Семака. Здесь уж прибедняется он.
dok66
dok66
04 июля в 20:05
Вот она отрыжка лимита на легионеров . Российский паспорт в футболе стал стоить просто бешеных денег , причем бешеные деньги просто за понюшку табака . Я Семака понимаю полностью
Медив
Медив
04 июля в 19:20
Лол. Это в смысле что никакие деньги не купят хорошего российского игрока? Ну это да, это да...
МапС
МапС
04 июля в 19:03
Семака на сборную! Сразу соберёт всех лучших российских игроков, причём бесплатно. Посмотрим, как они отберутся на ЧМ.
8bcyppftrh5z
8bcyppftrh5z
04 июля в 17:34
Семак не знает,что в России нет сильных игроков,ни одного,поэтому на ЧЕ 0:3,0:4.
Поэтому Самака надо уволить и назначить Черчесов гл тренером Зените
vinjard
vinjard
04 июля в 17:18, ред.
Отсюда и деградация в еврокубках. Клубы не могут себе позволить купить нормального легионера не продав другого, а свой паспортист уровнем ниже легионера играет свободно заняв место просто из-за паспорта. Также играют ЛЕ и ЛЧ нахаляву эти игрочишки, и провалы обеспеченны.
lobsterdam
lobsterdam
04 июля в 17:15
по-моему, Семак страдает тем же недугом, что и СЧ: сам не понимает, что говорит! Говоря о том, что Зенит не может себе позволить дорогих качественных отечественных игроков, это он о ком, где они, ау, в каком-таком клубе они прячутся? Оказывается, их пруд пруди по Семаку, только денег, дескать, нету...?! Семаку, наверное, надо бы провести такую же пресс-конференцию, как и СЧ, чтобы все, наконец, увидели истинное лицо тренерской "элиты"....
морозз
морозз
04 июля в 17:02
Лукавит Семак, самый богатый клуб в России может приобрести практически любого топового футболиста, ну кроме уровня Мессии или Роналду! Просто пойдут ли эти топовые футболисты к человеку по фамилии Семак, вот в чём вопрос!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
04 июля в 16:30
Во-первых их нет сейчас, сильных российских игроков, а во-вторых нужно не покупать, а растить
DNK74_02
DNK74_02
04 июля в 16:26, ред.
Для начала надо своих растить и ставить в основу, а не искать, где купить. И абсолютно согласен, что лимит - это зло. Пусть бегают леги, чем наши сидят на контрактах только из-за паспорта. Зато если наши будут проходить в основу, то за счёт класса. И вот такие парни смогут играть за сборную.
цвпб23424
цвпб23424
04 июля в 16:08
СЁмак: мы не може купить Русского игрока потому, что набрав в яндексе Глава РФС до дюкова мы увидим пустоту!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 июля в 16:02
Семак лукавит и вводит всех в заблуждение. Реально ни один приличный российский футболист не хочет менять футбол на деньги, вот и не идут туда. А всякие новосельцевы, юсуповы, набиуллины, полозы, ерохины и пр шешура закончились.
цвпб23424
цвпб23424
04 июля в 16:01
Семак: мы не можем плтить мультимилитрды долларов вотому что это дорого для моего кармана(для газпрЁма не дорого)
цвпб23424
цвпб23424
04 июля в 15:59
Семак: мы не можем купить яхту за 3 мультимилиардов долларов потому, что это дорого(купим Малкома))))
nikot
nikot
04 июля в 15:52
Семак и Черчесов по бреду,братья!
d_fincher
d_fincher
04 июля в 15:44
Клуб миллиардеров не может найти деньги на игроков. Бедняжки.
particular
particular ответ Ravshan878 (раскрыть)
04 июля в 15:43, ред.
Дорогой, я там не обитаю... Попробуй Шуnя771...
An Jo
An Jo
04 июля в 15:35
Очередная вата))) Проще было написать, что наш чемпионат для нормального иностранного игрока - это регресс. А денег много - это смешно. Сколько наши бабла срубают - им столько на западе ваапще никто не даст за их таланты. И тому куча примеров.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
04 июля в 15:34
Сильные российские игроки 😂😂😂
mensk
mensk
04 июля в 15:29
Что-то попахивает бредом.
Борислaв
Борислaв
04 июля в 15:21
Еще бы найти таких "хороших"
boy next door
boy next door
04 июля в 14:58
Так откуда игрокам взяться то? Ещё бы не держались за них, заряжая безумные ценники. А теперь средний отечественный скам стоит уровня действительно качественного легионера. При этом у паспортистов и зарплаты такие, что уходить в Европу смысла нет, там ведь и контракт такой не дадут, да и за место бороться надо. Да и клуб не отпустит хорошего паспортиста. Только завышая ценник до заоблачных цен. Чалов с Миранчуком привет передают. Но последний хотя бы смог вырваться. Не должно быть так, чтобы в основу ставили за паспорт. Как отсутствие конкуренции должно способствовать развитию футболистов? И откуда тут взяться молодым перспективным игрокам, если им места не освобождаются? Лимит - главная ошибка отечественного футбола. Зато агенты зарабатывают хорошо, впаривая свой хлам лидерам нашего чемпионата. Ещё и в РФС кто то на этом пригрет, иначе смысла это лоббировать так активно нет. В общем пока не будет сменяемости футболистов с ростом в классе - ничего не изменится.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ BDA8181 (раскрыть)
04 июля в 14:43, ред.
Что вы пишите уважаемый, большая часть этих игроков либо ушла в сочи , после того как несколько сезонов полировали лавку, либо как тот же круговой дальше ее натирают до блеска
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
04 июля в 14:34
Физкультпривет уважаемый. Как попасть лиги Blossiy.Двери не открывается.
LAISMEN
LAISMEN
04 июля в 14:34
Свою силу на ЕВРО уже показали.......а реплика Семака это так ложка меда в бочке дегтя.
Johnes
Johnes
04 июля в 14:31
У нас есть сильные игроки?
BDA8181
BDA8181 ответ RamonCSKA (раскрыть)
04 июля в 14:27
А вы не думали по поводу того что Зенит мог молодых раздавать,как это делают в Испаний , а потом возращают. Мы же всё равно всю правду не узнаем.
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