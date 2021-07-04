Семак: «Не можем приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого»

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что клуб не может покупать сильных игроков с российским паспортом.
У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем.
Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я уже говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров.
К сожалению, качественных российских центральных защитников в РПЛ можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.
Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведется селекционная работа, есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определенный спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры.
Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров.
Ранее Семак рассказал, есть ли у клуба трансферные предложения по Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси.