Терюшков: «ЦСКА и „Локомотив“ проявляли интерес к Лантратову»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Локомотива» и ЦСКА к голкиперу «Химок» Илье Лантратову.
ЦСКА и «Локомотив» проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было. На данный момент Илья принадлежит ФК «Химки». Мы рассчитываем на него в следующем сезоне.
Ранее Лантратов отреагировал на интерес со стороны ЦСКА.
Реал не хочет отдать своего лидера меньше чем за 120 млн евро
Главный менеджер футбольного симмулятора Игорь Дивеев готов выложить 150 млн евро.
Срочно! интриги, скандалы расследования! У нас говорят только правду
Реал не хочет отдать своего лидера меньше чем за 120 млн евро
Главный менеджер футбольного симмулятора Игорь Дивеев готов выложить 150 млн евро.
Срочно! интриги, скандалы расследования! У нас говорят только правду
Вариант с продажей в ЦСКА и арендой на год тоже отпадает: вспомним ситуацию, когда посреди сезона кони забрали у Урала по моему кипера, находящегося в аренде. Тогда травмировался Игорь, а в условиях было прописано, что могут забрать в любой момент.
И что тогда было делать Уралу?
А вот в Зените Лунёв собирается уходить. Чем не вариант для Ильи стать основным вратарём чемпиона? Уж Кержакову он вполне сможет составить конкуренцию.
Правда, Семак вчера остался доволен игрой молодого Одоевского. Так что может Лантратова и не позовут. Но вариант вполне рабочий для обоих. Кроме, может быть, Химок...
Вариант с продажей в ЦСКА и арендой на год тоже отпадает: вспомним ситуацию, когда посреди сезона кони забрали у Урала по моему кипера, находящегося в аренде. Тогда травмировался Игорь, а в условиях было прописано, что могут забрать в любой момент.
И что тогда было делать Уралу?
А вот в Зените Лунёв собирается уходить. Чем не вариант для Ильи стать основным вратарём чемпиона? Уж Кержакову он вполне сможет составить конкуренцию.
Правда, Семак вчера остался доволен игрой молодого Одоевского. Так что может Лантратова и не позовут. Но вариант вполне рабочий для обоих. Кроме, может быть, Химок...