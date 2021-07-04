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Терюшков: «ЦСКА и „Локомотив“ проявляли интерес к Лантратову»

04 июля 2021, 14:11

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Локомотива» и ЦСКА к голкиперу «Химок» Илье Лантратову.

ЦСКА и «Локомотив» проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было. На данный момент Илья принадлежит ФК «Химки». Мы рассчитываем на него в следующем сезоне.

Ранее Лантратов отреагировал на интерес со стороны ЦСКА.

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Сп62
Сп62
04 июля в 21:35
Парень толковый. Хотелось бы, чтобы рос дальше. А без топ-клуба это сделать трудно.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
04 июля в 18:42
Не только лавка, а ещё и ЗАРПЛАТА!
ТУ3
ТУ3
04 июля в 17:07
Цска поспорит с ПСЖ за Карима Бензема .
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Главный менеджер футбольного симмулятора Игорь Дивеев готов выложить 150 млн евро.
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доктоР7
доктоР7 ответ oFANATo (раскрыть)
04 июля в 15:52
Зачем он нужен? Помазун есть, Тороп подрастает. А Игорь будет постепенно сдавать с каждым сезоном, да и колено новым не станет.
stanichnik
stanichnik
04 июля в 15:43, ред.
В Химках ему место в основе гарантировано, а в Локомотиве и ЦСКА только лавка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 15:04
В московских командах рулят бывшие вратари сборной. Туда если только на лавочку.
Вариант с продажей в ЦСКА и арендой на год тоже отпадает: вспомним ситуацию, когда посреди сезона кони забрали у Урала по моему кипера, находящегося в аренде. Тогда травмировался Игорь, а в условиях было прописано, что могут забрать в любой момент.
И что тогда было делать Уралу?
А вот в Зените Лунёв собирается уходить. Чем не вариант для Ильи стать основным вратарём чемпиона? Уж Кержакову он вполне сможет составить конкуренцию.
Правда, Семак вчера остался доволен игрой молодого Одоевского. Так что может Лантратова и не позовут. Но вариант вполне рабочий для обоих. Кроме, может быть, Химок...
izrafel
izrafel
04 июля в 14:57
Посмотрим у кого интерес лучше будет
oFANATo
oFANATo
04 июля в 14:34
Можно выкупить и отдать в Аренду....пока Игорь сам не решит что пора заканчивать славную историю вратаря в ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 14:31
Прошлый сезон отработал отлично но надо ещё один сезнчик проследить за Ильёй.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 14:28
Илья - классный вратарь , должен в ближайшее время и в сборной засветиться.
1-я конная
1-я конная ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
04 июля в 14:20
Пишут, что ЦСКА уже договорился и скоро подпишут. Илья на этот сезон останется в Химках в аренде
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 14:14
Ну если только на лавке за Игорем сидеть
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