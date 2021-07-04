Терюшков: «ЦСКА и „Локомотив“ проявляли интерес к Лантратову»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Локомотива» и ЦСКА к голкиперу «Химок» .

ЦСКА и «Локомотив» проявляли интерес к Лантратову, но конкретных предложений не было. На данный момент Илья принадлежит ФК «Химки». Мы рассчитываем на него в следующем сезоне.