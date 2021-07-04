Дзюба может уйти из «Зенита» и сборной. Влияют возраст игрока и стиль Артёма

1625383832

вчера, 10:30

Черчесов и Орлов допустили двойное прощание с футболистом.

Азмун будет эффективен и в схеме «4-3-3»

В «Зените» держатся за Азмуна, ищут плеймейкера, не отпустили Малкома на Олимпиаду, чтобы сразу стартовал в РПЛ , и мечтают о плей-офф ЛЧ поздней осенью. Также Семак и руководство определяют, стал ли Азмун сильнее именно благодаря Дзюбе? Представьте, что передачи Сердару отдает центральный хавбек Нобоа. Или же в «Зените» появляется новый Жулиано. Возможно, не будет разницы.

Не оспаривая продуктивность Дзюбы – цифры говорят сами за себя, 20 голов и 6 ассистов только в РПЛ , не забываем, что в решающих поединках сборной и клуба последнего времени Артем был хорош крайне редко. Сказывается усталость и возраст. А также ограниченный функционал. Семак, хотя изначально расширил круг обязанностей нападающего, сдвинув его глубже, в итоге пришел к тактике со «столбом».

Просто Дзюба располагается глубже, а реакция на навесы та же, что у рослого центрального форварда – борьба, скидка. А в роли наконечника Артем, если не готов физически, сильно замедляет и упрощает игру сборной России. Без него на коротком отрезке станет хуже – видели в Стамбуле и Белграде. Но учиться играть без Дзюбы нужно, поэтому Черчесов в потоке сознания на пресс-конференции бросил важную фразу:

Непонятно, что с Дзюбой, продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение.

Новый тренер сборной может изменить стиль

У сборной России, похоже, будет новый тренер. Зная Дюкова, можно предположить, что позовет не Карпина или Бердыева, а сбросит груз ответственности за результат против Хорватии на плечи Виллаш-Боаша. А вот у «Зенита» свои задачи. Если бы Артем стал героем Евро-2020, то на волне прилива чувств могли выехать еще на сезон или даже два. Ведь есть еще рекорд по голам в сборной, который повторен, но не побит.

А сейчас руководители укажут и наставнику сборной, и Семаку, что на большом турнире сборных провалились почти все крупные форварды. Даже Левандовски и Лукаку могли выступить лучше, а Кейн недополучает последних передач и очнулся лишь в плей-офф. Да и Харри не такой по манере, как Дзюба. В «Зените» Артем важен, но хватает ли его класса для успеха в Лиге чемпионов? И по отбору к ЧМ -2022 аналогичный вопрос.

Комментатор Орлов не стал отрицать, что из Турции снова пришли за Дзюбой. А вот «Зенит» не спешит предлагать ему новый щедрый контракт. Не забываем, что действующее соглашение до лета следующего года, но петербуржцы всегда могут инициировать расставание, как уже делали перед ЧМ -2018. Артем умеет возвращаться, но с каждым новым разом делает это сложнее. Особенно если трибуны уже не за тебя, как и боссы клуба.

Дзюбу через год позовут в Тулу, а не Турцию

«Зенит» не горит желанием отдавать его конкурентам. Возможно, форварда забрал бы себе «Локомотив». «Краснодар» вряд ли станет на две головы выше с Дзюбой, поскольку у петербуржцев в основе успехов еще и фактор Ракицкого. Такого защитника с первым пасом у Ганчаренко нет. Плюс Барриос, Оздоев, Кузяев, Караваев и Дуглас Сантос. Азмун тоже влияет на голевые показатели Артема, там обоюдовыгодные отношения.

Дзюбе удобно в «Зените». Ради успешных лет на закате карьеры изменил позицию – отдаем должное. В клубе пашет, по самоотдаче ноль вопросов. Но по резкости они накопились. Артем обеспечивает определенный уровень – помогает выигрывать РПЛ . Но знаем амбиции боссов «Зенита». И понимает, что в возрасте форварда можно получить жирный контракт с турецким клубом, а вот китайский путь теперь закрыт.

Через год спрос упадет, если форма игрока и трансферы вынудят Семака перестраивать команду без Дзюбы, а сборная пойдет своим путем омоложения. Глядишь, Тюкавин заиграет, или Чалов проснется – оба намного моложе и не такие по формату. И Соболев, хотя это тяжелый форвард, действует иначе, ждет своего шанса в сборной с другим наставником. Так что Дзюбе надо эгоистично подумать о себе, выбрать лигу, где не будет свиста.

«Зениту» и сборной давно пора двигаться дальше

Сидим, анализируем. Но сами видите, что решения принимаются по законам подворотни. Начальник сказал что-то размытое и двусмысленное – зашевелились. Черчесов вышел на пресс-конференцию, где поплыл, и лишь после этого заговорили о новом наставнике. Но если полевого командира партия поддерживает, то отношение к Дзюбе изменилось. Понятно, что Артем перестал быть выгодным лицом сборной России.

Хотя есть строго футбольный аспект. Зависимость – штука нездоровая. «Зенит» и сборная выстроили игру под Дзюбу, но международных успехов не добились. Если уж Орлов заговорил о расставании, как неизбежном, хотя раньше исключал трансфер, то допускаем уход Дзюбы в лигу, где можно начать с чистого листа. Турки принимают футбольных ветеранов, там можно махать флагом героя ЧМ -2018 и результативного форварда РПЛ .

Сборной отъезд Артема тоже может быть полезным. Хулиганов проще ценить на расстоянии. Когда Дзюбы слишком много, от него устают, а устают – сердятся. Трансфер Артема может удовлетворить все стороны. Его новый клуб в Турции получит результативного форварда. Семака уход Дзюбы заставит добавить «Зениту» интенсивности с новым молодым лидером в атаке – плеймейкером или еще одним форвардом.

Фанаты будут нейтральнее или позитивнее без Черчесова и Дзюбы на горизонте. Тоже неплохо, прошлый сезон – а Евро является его финалом, оказался для российского футбола сложным. И сборной выгоден отъезд форварда. Артему на новом месте придется адаптироваться и учиться. Получит порцию мотивации к отбору ЧМ . Будет расти Соболев – окажется в основе осенью, а нет – поможет ветеран.

Дзюба достаточно мощный, чтобы пригодится сборной в будущем. Но явно нужна пауза и передышка. А «Зениту» просто пора мыслить стратегически. Артем может быть невероятно результативным, поскольку все на поле в клубе привыкли к его манере, в отличие от соперников именно в РПЛ , которых легко задавить массой и пониманием футбола. Но этого самого понимания не хватает для финальной части Евро и выхода в плей-офф ЛЧ .

Артем задумался о паузе или уходе из сборной, Черчесов это подтвердил. А «Зенит» снова готов расстаться с игроком. Логичные мысли после всего, что происходило – год был безумным, а до сентября нужно и сборную с новым тренером перезагрузить. И о появлении у чемпионов России темпового футбола подумать. Неслучайно ходили разговоры о Петковиче вместо Семака. Кстати, и для сборной России боснийский швейцарец — не худший тренер.