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ЦСКА проявляет интерес к защитнику сборной Македонии

04 июля 2021, 18:08

ЦСКА заинтересован в подписании защитника сборной Северной Македонии Эзгана Алиоски, сообщает журналист и инсайдер Николо Шира.

На данный момент 29-летний игрок является свободным агентом, ранее он выступал за «Лидс». По информации источника, также к Эзгану проявляет интерес «Галатасарай».

Ранее появлялась информация, что ЦСКА начал переговоры по трансферу защитника «Интера».

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ oFANATo (раскрыть)
04 июля в 22:58
К Гинеру нет доверия!
oFANATo
oFANATo
04 июля в 21:41, ред.
Читайте интервью Гинера.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.
dok66
dok66
04 июля в 20:19
Трудно сказать , утка это или нет . На ЦСКА не похоже , чтобы брать возрастного , но учитывая проблемы в обороне , получить вполне квалифицированного защитника за бесплатно . Почему бы и нет
Mi6
Mi6
04 июля в 20:14
Ужасные новости из стана армейцев
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 19:04
Потная утка.
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 19:03
Я подумал ,что к Горану Пандеву!!!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
04 июля в 18:49, ред.
Для нынешнего ЦСКА даже македонец - усиление... да ещё и нахаляву))
cska1948
cska1948
04 июля в 18:39
Стоило Гинеру заявить, что трансферов у армейцев больше не будет, как новости об интересе ЦСКА к тому или иному футболисты пошли косяком!
Ironigor
Ironigor
04 июля в 18:36
Свежая Утятина !!!)
1bear
1bear
04 июля в 18:12
ну вот - опять "сбитый лётчик",ветеран,наши клубы даже "интересоваться" серьёзными игроками не могут...
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