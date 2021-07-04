ЦСКА проявляет интерес к защитнику сборной Македонии

ЦСКА заинтересован в подписании защитника сборной Северной Македонии Эзгана Алиоски, сообщает журналист и инсайдер Николо Шира.
На данный момент 29-летний игрок является свободным агентом, ранее он выступал за «Лидс». По информации источника, также к Эзгану проявляет интерес «Галатасарай».
Ранее появлялась информация, что ЦСКА начал переговоры по трансферу защитника «Интера».
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.