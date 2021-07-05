У. Дембеле: «Понимаю, что то видео могло оскорбить японцев»

Форвард «Барселоны» ответил на обвинения в расизме.

Всем привет. Хочу прокомментировать то видео, которое распространяется по Сети. Это могло произойти где угодно на планете, и я бы использовал такие же выражения.

Я не имел в виду какое-либо конкретное сообщество. Я просто использовал такие выражения в компании друзей – независимо от происхождения людей.

Понимаю, что оно могло оскорбить японцев, поэтому я бы от всего сердца хотел попросить прощения.