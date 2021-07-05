У. Дембеле: «Понимаю, что то видео могло оскорбить японцев»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле ответил на обвинения в расизме.
Всем привет. Хочу прокомментировать то видео, которое распространяется по Сети. Это могло произойти где угодно на планете, и я бы использовал такие же выражения.
Я не имел в виду какое-либо конкретное сообщество. Я просто использовал такие выражения в компании друзей – независимо от происхождения людей.
Понимаю, что оно могло оскорбить японцев, поэтому я бы от всего сердца хотел попросить прощения.
Недавно в Сеть попало видео, на котором Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.
где угодно на планете использовал бы такие же выражения
на колени !
где угодно на планете использовал бы такие же выражения
на колени !
Что комментировать, если видео на всеобщем обозрении...
Тот случай, когда оправдать своё мерзкое, недостойное поведение, не удастся...
"Пятно", в биографии Гризманна и Дембеле, которое невозможно удалить...
Вы показали свою сущность, очень "гнилую" сущность...
Что комментировать, если видео на всеобщем обозрении...
Тот случай, когда оправдать своё мерзкое, недостойное поведение, не удастся...
"Пятно", в биографии Гризманна и Дембеле, которое невозможно удалить...
Вы показали свою сущность, очень "гнилую" сущность...