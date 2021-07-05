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У. Дембеле: «Понимаю, что то видео могло оскорбить японцев»

05 июля 2021, 19:12

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле ответил на обвинения в расизме.

Всем привет. Хочу прокомментировать то видео, которое распространяется по Сети. Это могло произойти где угодно на планете, и я бы использовал такие же выражения.

Я не имел в виду какое-либо конкретное сообщество. Я просто использовал такие выражения в компании друзей – независимо от происхождения людей.

Понимаю, что оно могло оскорбить японцев, поэтому я бы от всего сердца хотел попросить прощения.

Недавно в Сеть попало видео, на котором Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.

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05 июля ВидеоКомментарии27
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Все комментарии
311
311
05 июля в 23:52
А что вы от негра ждали чего-то умного?)
протон1
протон1
05 июля в 21:49
да не хотел он специально. он же не из за курил тролил
112910415
112910415
05 июля в 20:05
" удачно " извинился :
где угодно на планете использовал бы такие же выражения
на колени !
Верг
Верг
05 июля в 19:53
А еще японцев могло оскорбить то , что за рулем бомбардировщика над хирасимой сидели дельфин и касатка
Legend 6
Legend 6
05 июля в 19:42
Поставить его на колено перед этими японцами. И семью его. Чтобы знали кого воспитали. Черные куда больше расисты чем все остальные.
sv_1969
sv_1969
05 июля в 19:36
О... Негритенок заговорил)))
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
05 июля в 19:34
Сказал потому как заставили. А вот надо было на колено поставить
нечитайло
нечитайло
05 июля в 19:25
Очень опасное деяние
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 19:25
...Хочу прокомментировать то видео, которое распространяется по Сети...

Что комментировать, если видео на всеобщем обозрении...

Тот случай, когда оправдать своё мерзкое, недостойное поведение, не удастся...
"Пятно", в биографии Гризманна и Дембеле, которое невозможно удалить...
Вы показали свою сущность, очень "гнилую" сущность...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 19:14
Только за чёрных ставят на колено...
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