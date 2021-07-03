Гризманна и Дембеле обвиняют в издевательствах над японцами

В Сеть попало архивное видео с предсезонного тура «Барселоны» по Японии.
На записи видно, что форварды команды Усман Дембеле и Антуан Гризманн позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.
ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ— nahidul 🏴🇪🇸🇺🇾 (@duatleti) July 1, 2021
Утверждается, что игроки позволили себе такие фразы:
Все эти уродливые лица нужны только для того, чтобы ты мог играть в PES.
Что это за отсталый язык?
Вы технологически продвинуты в своей стране или нет?
Накануне у Мбаппе произошёл конфликт с Гризманном в сборной Франции.