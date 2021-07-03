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Гризманна и Дембеле обвиняют в издевательствах над японцами

03 июля 2021, 08:03

В Сеть попало архивное видео с предсезонного тура «Барселоны» по Японии.

На записи видно, что форварды команды Усман Дембеле и Антуан Гризманн позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.

Утверждается, что игроки позволили себе такие фразы:

Все эти уродливые лица нужны только для того, чтобы ты мог играть в PES.

Что это за отсталый язык?

Вы технологически продвинуты в своей стране или нет?

Накануне у Мбаппе произошёл конфликт с Гризманном в сборной Франции.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ ziko1975 (раскрыть)
06 июля в 12:49
Это точно, сейчас еще наверняка суды пойдут. По любому полиция ведет расследования по трансферам.
ziko1975
ziko1975 ответ Legend 6 (раскрыть)
06 июля в 12:20
Бартоломеу Барса будет выхаркивать с кровью еще очень долго
Legend 6
Legend 6 ответ ziko1975 (раскрыть)
04 июля в 23:05
Уже всё, конечно Бартомеу)
ziko1975
ziko1975 ответ Legend 6 (раскрыть)
04 июля в 18:44
Лапорты?! Really?
Чувак, ты откуда вообще, с какой планеты?
Legend 6
Legend 6
04 июля в 11:32
Вот еще очередной звоночек по поводу безобразной работы Лапорты. Набрал по объявлению, один с поликлиники не выходит, другой бестолковый. И покупались по цене "состава Севильи".
Добавить к ним Лангле, Диня, Умтити и отправить в Японию.
Vadik
Vadik
03 июля в 21:37
Думаю, что теперь японцы Барселону не пригласят...
Вот она, европейская культура в действии....
А ещё нас пытаются учить демократии и равенству рас....
Обы не красавцы и у обоих лица не обезображены духом интеллекта.... ))))
INGUSHETIYA 06
INGUSHETIYA 06
03 июля в 20:59
69 они свои рожы не видели чтоли
d_fincher
d_fincher
03 июля в 19:01
Удивительно насколько в Европе много расистов и пренебрежения к людям другого цвета кожи. Понятно почему они так борются с расизмом. У нас этого просто никогда не было, и нам кажется, что это выдумка, высосано из пальца.
Оргазмирующий Прапор
Оргазмирующий Прапор
03 июля в 18:12
дембеле, как настоящий француз, может себе позволить ржать над дикарями
Хиромант
Хиромант
03 июля в 16:43
Да, не только у нас футболёры-миллионеры "с жиру" бесятся... Хорошо хоть стульями по голове японцев не били, как наши... Видно знают судьбу Кокорина и Мамаева!
протон1
протон1
03 июля в 15:04
японцы то смешные. по лицам видно
David Young
David Young
03 июля в 14:44
Аморальные расисткие слова и откровенно некорректное отношение, нужно наказывать, как минимум денежно, как максимум - временным или пожизненным отстранением. Бензема ведь на много лет лишили возможности играть за сборную, там иного характера ситуация была, но тем не менее.
Agamaga........
Agamaga........
03 июля в 14:06
Такое ощущение, что в комментариях отписались японские рабочие))
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
03 июля в 13:17, ред.
- Что это за отсталый язык?

и это говорит африканец, у которого нет собственного языка,
хех, иронично
Rafailov
Rafailov
03 июля в 13:10
Мда, не от большого ума
su743vmxf55e
su743vmxf55e
03 июля в 12:27
У Гризмана лицо п.....д... ч....кое,наверно они с дембеле друг друга опускали ниже плинтуса а рабочие помешали.
Тупые оба,больше некуда.
112910415
112910415
03 июля в 11:42
Тупость и лицемерие
Знатог
Знатог
03 июля в 11:13
А японцы себя считают нормальными, а европейцев уродливыми. И высокомерно относятся ко всем неяпонцам. И всякие высказывания есть. Гайдзин-айдсин (иностранец-спидом больной) и т.д.
abramjan
abramjan
03 июля в 11:12
Можно подумать что все кто тут отписались никогда в жизни никого не обси.....ли в разговоре между собой....все такие моральные белые и пушистые только если бы не модерации сразу лезет воспитание наружу
Баобаб
Баобаб
03 июля в 11:12
Грибатый негр и слащавый парнишка, похожий на бабу-эталон красоты.
galem72
galem72
03 июля в 11:11
Откровенные самодовольные мерзости.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
03 июля в 10:59
Издевались? Подумаешь уродливыми лицами обозвали, а ведь могли бы и от толерастить, в Эуропе теперь это модно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 10:38
Ещё не известно чем эти два "красавчика" в номере занимались....что даже телевизор сломали....)))
Наверно внедряли "европейские ценности" ..друг другу...))

Приехать в тур ,чтоб оскорблять хозяев - даже не невоспитанность и отсутствие такта - а полный вакуум в голове....

Надеюсь японцы не оставят это без внимания...и будут более избирательны в выборе приглашённых команд для тура в своей стране...
Cules2013
Cules2013 ответ Gahi (раскрыть)
03 июля в 10:22
нужно не "знать, что, кому и когда говорить", а просто не быть куском Г. на палочке, и тогда и за языком следить 24/7 не придётся.
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответ Бубнин (раскрыть)
03 июля в 10:16
Ты прикалываешься? Когда это ты видел, чтоб Усман Дембеле потел в спортивной майке. Он тока может вспотеть играя в игры на электронных приставках в своем номере пятизвездочного отеля
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 10:15
Жалкие, недалёкие моральные уроды, которые считают себя лучше других...
Ravshan878
Ravshan878
03 июля в 10:04
Встретились два козла.Один абориген рожа как 💩 другой гей🌈.)))Тошнит от этих козлов.🐐.☝️
Бубнин
Бубнин
03 июля в 09:50
Ну пошутили ребята немножко, имеют право. Ведь Усман и Антуан - кудесники мяча, талантища! А, например, Лионель - вообще бог, прилетевший к нам с другой планеты! А рабочие эти кто такие, чего они в жизни-то добились?
Понятно, что любой из этих "простых работяг" мечтает там получить в подарок потную футболку великого Усмана в благодарность за отремонтированный телевизор.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
03 июля в 09:49
Уже по тому, как Гризманн празднует свои голы, можно сделать вывод, что он недалекий ребёнок, что вы с него хотите, а подписавшая его Барса просто испортила себе репутацию, подтверждение этому, чемпионство Атлетико, которые от него избавились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 09:39, ред.
А ведь тот же Дембеле далеко не истинный ариец. А попробуй его назвать чёрным. Сразу же расизм приплетёт. А японские лица для него обсуждать самое то. В этом всё "благородство" коренных французов
Мне интересно было бы послушать разговоры японцев о них.
Говорят, им сложно отличать европейцев друг от друга.
Добавлю плагиатное гы гы...
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