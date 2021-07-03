Гризманна и Дембеле обвиняют в издевательствах над японцами

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03 июля 2021, 08:03

В Сеть попало архивное видео с предсезонного тура «Барселоны» по Японии.

На записи видно, что форварды команды и позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇺🇾 (@duatleti) July 1, 2021

Утверждается, что игроки позволили себе такие фразы:

Все эти уродливые лица нужны только для того, чтобы ты мог играть в PES . Что это за отсталый язык? Вы технологически продвинуты в своей стране или нет?

Накануне у Мбаппе произошёл конфликт с Гризманном в сборной Франции.