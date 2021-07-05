Гризманн: «Прошу прощения, если я обидел своих японских друзей»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн ответил на обвинения в расизме.
Я всегда был против любых форм дискриминации. Я решительно отвергаю выдвинутые обвинения и прошу прощения, если я обидел своих японских друзей.
Недавно в Сеть попало видео, на котором Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.
Видео с его наглой, циничной, хамоватой poжей не даёт повода верить в его искреннее раскаяние...
Мало того, что быдло-циник, который ставит себя выше других, так он ещё и туповатый, так себя вести в Японии, в номере отеля, где везде установлены камеры наблюдения, может только очень глупый и недалёкий...
Видео с его наглой, циничной, хамоватой poжей не даёт повода верить в его искреннее раскаяние...
Мало того, что быдло-циник, который ставит себя выше других, так он ещё и туповатый, так себя вести в Японии, в номере отеля, где везде установлены камеры наблюдения, может только очень глупый и недалёкий...
И слова эти его не искренние, потому что времени с этого косяка прошло много. Вот тогда нужно было извиняться, а не сейчас, когда видео всплыло.
А чёрный афрофранцуз туда же, насмехаться. Благо при первой обидке черного всех на колено поставят. Ни стыда ни совести у этих людей...
И слова эти его не искренние, потому что времени с этого косяка прошло много. Вот тогда нужно было извиняться, а не сейчас, когда видео всплыло.
А чёрный афрофранцуз туда же, насмехаться. Благо при первой обидке черного всех на колено поставят. Ни стыда ни совести у этих людей...