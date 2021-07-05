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Гризманн: «Прошу прощения, если я обидел своих японских друзей»

05 июля 2021, 18:05

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн ответил на обвинения в расизме.

Я всегда был против любых форм дискриминации. Я решительно отвергаю выдвинутые обвинения и прошу прощения, если я обидел своих японских друзей.

Недавно в Сеть попало видео, на котором Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.

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gavryushabuk
gavryushabuk
06 июля в 13:24
    112910415
    112910415
    05 июля в 19:39
    высокомерие трудно спрятать ...
    Бубнин
    Бубнин
    05 июля в 19:31
    А Усман ждет извинений от не вставших перед ним на колено японских рабочих.
    протон1
    протон1
    05 июля в 19:17
    да видно что шутил. а кто то выложил. помню хабиб так подшутил тоже. ну с кем не бывает. простительно. думаю японцы сами были бы не против шуток
    КЭТиК
    КЭТиК
    05 июля в 19:00
    Телевизор скорее всего только доломали.
    Futurista
    Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
    05 июля в 18:50
    Такой же как этот...

    vinyardrip
    vinyardrip ответ mihaluch (раскрыть)
    05 июля в 18:46
    Так уж исторически сложилось, что негров им не завезли))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 июля в 18:44
    Нет теперь у него в Японии друзей. Да и не считал он друзьями служащих, пришедших чинить телевизор. Считает себя элитой, белой костью , голубой кровью.
    И слова эти его не искренние, потому что времени с этого косяка прошло много. Вот тогда нужно было извиняться, а не сейчас, когда видео всплыло.
    А чёрный афрофранцуз туда же, насмехаться. Благо при первой обидке черного всех на колено поставят. Ни стыда ни совести у этих людей...
    Baggio R.
    Baggio R.
    05 июля в 18:42
    Это тоже расизм?
    mihaluch
    mihaluch
    05 июля в 18:40
    В Японии рабочие ремонтируют телевизоры?
    Q-J-G
    Q-J-G
    05 июля в 18:33
    Просит прощение потому, что Видео попало на всеобщее обозрение...

    Видео с его наглой, циничной, хамоватой poжей не даёт повода верить в его искреннее раскаяние...

    Мало того, что быдло-циник, который ставит себя выше других, так он ещё и туповатый, так себя вести в Японии, в номере отеля, где везде установлены камеры наблюдения, может только очень глупый и недалёкий...
    Futurista
    Futurista
    05 июля в 18:32
    Гризманн напевает:
    "Мотаясь по миру не раз, я насмотрелся всяких рас –
    Настырных, 69, забитых, оголтелых.
    Расизма в сердце не держу, но за кого — я вам скажу:
    За белых я, за белых я, за белых!" (С)...
    beefs
    beefs
    05 июля в 18:30
    Все рехнулись на расизме...
    gentlewolf
    gentlewolf
    05 июля в 18:16
    Блин, Гризманн, возвращайся к Атлетам, совсем зашкварился ты в этой Барсе.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    05 июля в 18:08
    Камеры стоят везде
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