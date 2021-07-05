Гризманн: «Прошу прощения, если я обидел своих японских друзей»

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05 июля 2021, 18:05

Форвард «Барселоны» ответил на обвинения в расизме.

Я всегда был против любых форм дискриминации. Я решительно отвергаю выдвинутые обвинения и прошу прощения, если я обидел своих японских друзей.

Недавно в Сеть попало видео, на котором Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор.