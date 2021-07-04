Арбитр Брих пренебрёг антиковидными инструкциями и попал под шквал критики

Немецкий арбитр Феликс Брих подвергся критике в соцсетях за свой поступок во время матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).
В концовке 1-го тайма во время игровой паузы рефери попросил бутылку с водой у пившего из нее игрока сборной Украины, вытер горлышко ладонью и сделал несколько глотков.
Болельщики возмущены тем, что Брих решился на такой антисанитарный поступок на фоне жестких мер по предотвращению распространения коронавируса.
«Не могу поверить в то, что я только что увидел. Арбитр пьет из одной бутылки с игроком, а мы между тем проходим через пик пандемии коронавируса», — пишет один из пользователей твиттера.
«Это самый безумный поступок в пандемию коронавируса», — вторит ему другой.
Официальной реакции от УЕФА относительно данного эпизода пока не поступало.
На Евро-2020 уже было зафиксировано несколько вспышек коронавируса, в том числе в сборной Швеции, которая на предыдущем этапе играла с Украиной.
«Это самый безумный поступок в пандемию коронавируса», — вторит ему другой.
Очевидно, арбитр Феликс Брих - бессмертный, и он об этом знает)
«Это самый безумный поступок в пандемию коронавируса», — вторит ему другой.
Очевидно, арбитр Феликс Брих - бессмертный, и он об этом знает)