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Арбитр Брих пренебрёг антиковидными инструкциями и попал под шквал критики

04 июля 2021, 10:42
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Немецкий арбитр Феликс Брих подвергся критике в соцсетях за свой поступок во время матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).

В концовке 1-го тайма во время игровой паузы рефери попросил бутылку с водой у пившего из нее игрока сборной Украины, вытер горлышко ладонью и сделал несколько глотков.

Болельщики возмущены тем, что Брих решился на такой антисанитарный поступок на фоне жестких мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Не могу поверить в то, что я только что увидел. Арбитр пьет из одной бутылки с игроком, а мы между тем проходим через пик пандемии коронавируса», — пишет один из пользователей твиттера.

«Это самый безумный поступок в пандемию коронавируса», — вторит ему другой.

Официальной реакции от УЕФА относительно данного эпизода пока не поступало.

На Евро-2020 уже было зафиксировано несколько вспышек коронавируса, в том числе в сборной Швеции, которая на предыдущем этапе играла с Украиной.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
04 июля в 19:13
Нашел культуру!!! Погляди внимательно в архивах ихнюю культуру в начале двадцатого века, там только детей наших "окультурили"миллионов на пять ,вот эти высококультурные!!!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 18:21
Бриху сильно пить захотелось что было пофиг на ковид
bonek
bonek
04 июля в 18:12
Брых..почему не усмотрел нарушение вчера в матче Англия Украина когда второй гол забивали
Agamaga........
Agamaga........
04 июля в 17:32
А когда на людях испытывают вакцину и косят население - это никого не удивляет? Многие решились на укол и ушли к Создателю.
lobsterdam
lobsterdam
04 июля в 17:24
зараза к заразе не пристает... а если серьезно, на поле 36 градусов выше нуля, матч не из простых, все произошло на автомате....
Землянин
Землянин
04 июля в 17:16
Жарко ведь, судья тоже человек 🎃
Знатог
Знатог
04 июля в 16:45
Ну да, не так надо делать. Надо собраться втроём, украинец, англичанин и судья, разлить в стаканы и выпить за всё хорошее.
vitya valdes
vitya valdes ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
04 июля в 15:30
Согласен полностью! Это в первую очередь личная гигиена
hаrut
hаrut
04 июля в 15:27
Расстрелять поганца
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 14:58
Честно говоря так делать нельзя даже без пандемии, как минимум не культурно и странно, что это исходит от немца.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 14:56
Надо создавать петицию.о переигровке матча,ведь украинцы боялись заразиться ковидом,от халатности рефери и это существенно повлияло на результат. И не надо мне тут крутить пальцем у виска,французы уже хотят переигровки со швейцарами и собрали петицию более 200 000. Если бы украинец не подал бокал воды,то рефери бы сборную сразу же засудил,ну а так своими действиями вселил неописуемый страх в сердца игроков.
Futurista
Futurista
04 июля в 13:56, ред.
Blaugrana97
Blaugrana97
04 июля в 13:13
Настоящий мужик Брих. В отличие от ковиднутых
memphis
memphis
04 июля в 13:12
Мы в детстве пили из одной бутылки всем двором и наливали из трубы для полива детского сада. Все живы до сих пор вроде...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 13:00
Да это арбитру надо бояться, чтоб свининой грипп не подцепить
dеigandre
dеigandre ответ zooveterinar (раскрыть)
04 июля в 12:35
Не наловятся ))
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
04 июля в 11:57
Имидж - ничто, жажда - всё!
LVRF86
LVRF86
04 июля в 11:56
Так все игроки прошли тесты перед матчем, вероятность заражения исключена.
LAISMEN
LAISMEN ответ zooveterinar (раскрыть)
04 июля в 11:49
Согласен ...Он знал что на поле больных футболистов не выпустят вот и.......
zooveterinar
zooveterinar ответ dеigandre (раскрыть)
04 июля в 11:43
А ведь это дружище ,у них расплонировано аж до 2028года!!! Ща будут ловить вакцинировать нас!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Gahi (раскрыть)
04 июля в 11:39
Чем то похоже ,как в классике ; "он же памятник,кто же его посадит";??!!!
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 11:37, ред.
Ну если этот барановирус,якобы и есть хотя по-факту,он слабее обычного гриппа, и откуда ему взяться на поле ,если все игроки ,по их словам проходят тесты, перед началом игры,значит футболисты находящиеся на поле и вместе с ними судьи,так же тренера и вся обслуживающая срань, здоровы!!!! Вопрос зачем подымать панику,кто тогда ,чем,кого заразит???! Ну если судья не брезглив,то пожалуста пусть пьет!!! Если это кричат те петухи которые никогда не испытывали жажду, это их проблемы, мне например человеку из донских степей многократно бывавшему в 40 и выше градусов, этих воплей тоже не понять,в полях ребята приходится иногда пить и очень плохую воду, бывают такие ситуации!!! В конце,концов Брих не взял ,эту злосчастную бутылку у кого то с трибун,болельщиков!!!! Тем более они тоже проходят эти тесты ,карантины. Это рыжие,вечно чванливые,ноют!!!!!
112910415
112910415
04 июля в 11:36
Нет ему прощения
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 июля в 11:30
Вот же негодяй
Legend 6
Legend 6
04 июля в 11:26, ред.
В России давно такие правила не пить из одной кружки...
Karkaz
Karkaz
04 июля в 11:16
Короновирус ничто, жажда всё
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 11:15
...Арбитр пьет из одной бутылки с игроком, а мы между тем проходим через пик пандемии коронавируса»...
«Это самый безумный поступок в пандемию коронавируса», — вторит ему другой.

Очевидно, арбитр Феликс Брих - бессмертный, и он об этом знает)
Дима Логинов
Дима Логинов
04 июля в 11:12
Ковид - это же чудо-чудесное, как уверяют нас из телевизора. В чём тогда проблема-то?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
04 июля в 11:08
"Трубы горят, братиша!")
dеigandre
dеigandre
04 июля в 11:00
Как уже надоели с этими истериками
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