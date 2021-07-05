В Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.
Гризманн сегодня уже извинился за этот поступок. Впрочем, внимательные пользователи интернета обнаружили, что во время того же турне Гризманн высмеивал азиатский язык, это попало в ролик на официальном аккаунте клуба.
Так себя вести может только очень глупый человек, который к тому же, относится к людям с пренебрежением, ставя себя выше других, и при этом, лицемер наивысшего качества, если учесть, что становится на колено, всем своим видом показывая, как он отрицательно относится к расизму....
По поводу его извинения... Извинился, но не раскаялся, извинился потому, что видео попало на всеобщее обозрение, не раскаялся потому, что видно на видео, с каким удовольствием, цинизмом, он оскорблял японцев... Такие не раскаиваются...
Так себя вести может только очень глупый человек, который к тому же, относится к людям с пренебрежением, ставя себя выше других, и при этом, лицемер наивысшего качества, если учесть, что становится на колено, всем своим видом показывая, как он отрицательно относится к расизму....
По поводу его извинения... Извинился, но не раскаялся, извинился потому, что видео попало на всеобщее обозрение, не раскаялся потому, что видно на видео, с каким удовольствием, цинизмом, он оскорблял японцев... Такие не раскаиваются...