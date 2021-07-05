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В Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык

05 июля 2021, 18:24

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.

Гризманн сегодня уже извинился за этот поступок. Впрочем, внимательные пользователи интернета обнаружили, что во время того же турне Гризманн высмеивал азиатский язык, это попало в ролик на официальном аккаунте клуба.

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Все комментарии
russell-9
russell-9 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 21:29
Так же как и европейцы для них.
112910415
112910415
06 июля в 07:21
Звезды высокомерны, хоть и обычно скрывают это
Евгений Быстров
Евгений Быстров
06 июля в 03:15
Не вижу здесь ничего криминального.Что,он прямо оскорбил азиатов?Давайте раздуйте еще,так же,как с черными будет,маразм.
gentlewolf
gentlewolf
06 июля в 01:30, ред.
Один чудак Гризманн породил большую кучу других гризаманнов.
Один осудил японцев, как народ - в ответ куча других осудит французов, тоже огульно.

Ну хоть видно ху есть ху на сайте.
gentlewolf
gentlewolf ответ Эльдиев Турпал (раскрыть)
06 июля в 01:26
Тот же Гризманн только наоборот.
Klaus-S
Klaus-S
05 июля в 23:01
Два 56а - это сила.
Вообще то Япония более продвинутая страна, чем Франция.
Но этим двум недалеким клоунам, это неизвестно.
Эльдиев Турпал
Эльдиев Турпал
05 июля в 21:44
Японцы очень цивилизованный народ. А вот про фрнцузов такое сказать не могу, самый ничтожный и мерзкий народ Европы
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ Splurgeloa (раскрыть)
05 июля в 21:34
Да они все на одно лицо
Splurgeloa
Splurgeloa ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
05 июля в 21:32
Причем тут Китай?Японцы и китайцы наоборот исторически друг друга недолюбливают.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
05 июля в 21:26
Все из китайской фифы удалят Гризмана
dok66
dok66
05 июля в 21:05
Дурак , чего еще сказать !
Ислам0926
Ислам0926
05 июля в 20:34
Высмейвал чужой язык так мы тоже не можем понять как французы едят лягушек и улиток хотя некоторые из нас пробывали наверно,но человек с таким именем опозорил поежде всего себя и Францию
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июля в 20:30
Понаразвели тут толерантности - дайте ему в ухо и все дела. История показывает, что так наиболее доходчиво. Вставит потом пару керамических зубов заместо родных и сразу и японцев уважать начнёт, и китайцев. А, главное, после такого лечения рецидивов не бывает, оно навсегда запоминается.
zooveterinar
zooveterinar
05 июля в 20:10
Ребята почти половина спортсменов, особо умом не отличаются,если же он есть, то строго как правило специфический,т.е. в чисто профессиональной деятельности,там футболисту как лучше отпасовать,боксеру куда икак приложиться,ну и т.п. Вы к большинство прислушайтесь ,они два слова еле связывают,или строчат заученые слова и фразы!!! Многие изних с трущоб, с многодетных семей, улиц,это наоборот хорошо,люди чего то добились,плохо ,что кривляют друг друга,так и над нашим прикалуются,хотя по сути французский по произношению довольно смешной!!! Вот была наша Советская школа спортсменов,они и уму разуму учили,почти у всех образование было,граматика и т.п!!!
Верг
Верг
05 июля в 19:52
Вообще пофик, а те кто пишет что так вести себя нельзя, он публичный человек, лицемеры, сами небось с фильмецов с джеки чаном и само хуном угораете, вроде закусочной на колесах
Splurgeloa
Splurgeloa
05 июля в 19:45
Ну, азиатские языки действительно режут ухо.Я в Таиланде был, то это жесть.Но смеяться с чьей либо культуры это бред.Наша планета не однообразная и тут много культур, языков, рас.Но у нас тоже многие смеются , например, слыша украинский или беларуский.Мне даже чешский резал слух( хотя этот язык славянский).Но я себе такого не позволяю.Уровень воспитания не тот.В Полтаве помню украинские песни пытался петь в караоке, не выходило, вообще.Но люди веселились , хлопали.Будьте более адекватными, люди.
mphuZ
mphuZ ответ Илья Пыркин (раскрыть)
05 июля в 19:42
> Если над вами люди смеются, значит вы сами виноваты, что докатились до этого.

Японцы виноваты, что родились японцами?
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 19:34
Да уж, вляпался лягушатник
allemz
allemz ответ Q-J-G (раскрыть)
05 июля в 19:30
Ай-яй-яй, вряд ли сегодня уснете, какой же плохой мальчик этот кучеряшка..
Наверное просматривая видео, лучше владеете ситуацией и знаете как правильно поступать в абсолютно любых ситуациях. Знаете о психоэмоциональном состоянии каждого провинившегося, условия и факторы, что сподвигли его на эти действия. Вы, когда впадаете в эйфорию, так вызывающе себя наверн никогда не вели, вы же тот 1% населения кому чужды, заложенные природой чувства и инстинкты, вы точно знаете как правильно и готовы указать всяким гризманнам!
Nazi
Nazi
05 июля в 19:23
8 минут тупого видоса, напишите где он их там высмеивает?

А потом спросите себя сами сколько раз в жизни вы сами смеялись над азиатскими языками :)
allemz
allemz
05 июля в 19:20
Видео двухгодичной давности откопали и дела пытаются пришить, совсем обеднел футбол на интеллект, удручающее зрелище
протон1
протон1
05 июля в 19:11
ну как же так? разве так можно?
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 19:05
Хреново работали японские рабочие.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 19:02
Людям делать нехрена, кто то решил, что высмеивает а другой решил, что наоборот.
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 18:45
Будучи публичным человеком, зная о том, что камеры на каждом шагу, тем более в Японии...
Так себя вести может только очень глупый человек, который к тому же, относится к людям с пренебрежением, ставя себя выше других, и при этом, лицемер наивысшего качества, если учесть, что становится на колено, всем своим видом показывая, как он отрицательно относится к расизму....
По поводу его извинения... Извинился, но не раскаялся, извинился потому, что видео попало на всеобщее обозрение, не раскаялся потому, что видно на видео, с каким удовольствием, цинизмом, он оскорблял японцев... Такие не раскаиваются...
Илья Пыркин
Илья Пыркин
05 июля в 18:38, ред.
Докопались до парня, да вообще все равно над чем он стебется) Каждый над кем то или над чем то смеётся, это человеческая суть, от этого не уйдёшь. Если над вами люди смеются, значит вы сами виноваты, что докатились до этого. Становитесь лучше, будьте примером для подражания, а не для стеба. На себя бы сначала смотрели, а то только камнями закидать бы кого либо- стадо! Причём обоснованное)
Futurista
Futurista
05 июля в 18:28
Это же не ЛГБТ и не BLM за которых гризманнов на колени поставят...
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