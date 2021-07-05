В Сети нашли видео, где Гризманн высмеивает азиатский язык

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05 июля 2021, 18:24

Недавно в Сеть попало видео, на котором игроки «Барселоны» и Усман Дембеле позволяют себе язвительные выпады в адрес японских рабочих, которые пришли к ним в номер, чтобы отремонтировать телевизор. Это было в 2019 году во время предсезонного турне «сине-гранатовых» по Японии.

Гризманн сегодня уже извинился за этот поступок. Впрочем, внимательные пользователи интернета обнаружили, что во время того же турне Гризманн высмеивал азиатский язык, это попало в ролик на официальном аккаунте клуба.