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«Алания» извинилась перед Касаткиной за поведение Хубулова

02 июля 2021, 10:43

Пресс-служба «Алании» прокомментировала новость о том, что форвард команды Владимир Хубулов нецензурно выразился в личной переписке с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.

От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам.

Футболист оскорбил спортсменку после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне.

Скрины полученных сообщений от футболиста девушка разместила в своём Instagram.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 14:49
А сам храбрец не извиняется?
bonek
bonek
02 июля в 20:56
Осетин, что же ты опозорил свой род ??
Mi6
Mi6
02 июля в 20:18
А самого чепушилу наказали?
dok66
dok66
02 июля в 17:20
Меньше надо в азартные игры играть ! Проиграл , так так засунь свой проигрыш в одно место и молчи в тряпочку . Как бы сейчас вообще с футболом не расстаться
bacek15
bacek15
02 июля в 14:46
Грамотно объяснились. Но о фютболисте скажут: " А, это тот, кто Касаткину оскорбил..."
старина
старина
02 июля в 12:48
оскорбивший девушку,оскорбил свою Мать.Этот 40к из Алании должен был это знать
Ectra
Ectra
02 июля в 12:28
По мне такого выкинуть из клуба, герой нашелся
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
02 июля в 12:14
Кабаки и соцсети доведут до цугундера
Cayman
Cayman
02 июля в 11:40
Уже перед Касаток извиняются....
Kosmos58
Kosmos58
02 июля в 11:37
А осадочек то остался ...
Давайте думать
Давайте думать ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 июля в 10:59
"Они же дети" за поступки мамы, папы , клубы отвечают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 10:46
Самому мужества не хватило?
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