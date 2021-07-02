«Алания» извинилась перед Касаткиной за поведение Хубулова

Пресс-служба «Алании» прокомментировала новость о том, что форвард команды Владимир Хубулов нецензурно выразился в личной переписке с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.
Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.
От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам.
Футболист оскорбил спортсменку после ее поражения от Елены Остапенко на Уимблдоне.
Скрины полученных сообщений от футболиста девушка разместила в своём Instagram.