ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Ауар пропускает сбор «Лиона», чтобы вынудить клуб продать его

06 июля 2021, 07:04

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар отсутствует на предсезонном сборе команды.

Клуб ранее объявил о том, что 23-летний хавбек пропускает тренировки из-за проблем со здоровьем. Однако, по данным источника, на самом деле футболист таким образом пытается вынудить «Лион» отпустить его в другую команду.

Отмечается, что Ауар недоволен тем, что клуб не смог удержать Мемфиса Депая, который в итоге перешёл в «Барселону» на правах свободного агента.

Действующий контракт Аура с «Лионом» истекает в 2023 году. Футболистом интересовались в «Ювентусе», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенале».

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Рaтмир
Рaтмир
06 июля в 08:59
Выгнать в три шеи и без денежного довольствия...да и штраф вкатать...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 07:27
Чувак, контракт кто подписал?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 июля в 07:14
Можно ещё пургена съесть. И тогда уволят. Напоминает сюжет как от армии косят. Писаются, какаются лишь бы белый билет получить
STVA 1
STVA 1
06 июля в 07:13
Значит надо продавать
ДСА
ДСА
06 июля в 07:09
Раз бастует, то и зарплату не получает.
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