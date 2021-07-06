Ауар пропускает сбор «Лиона», чтобы вынудить клуб продать его

1625544243

06 июля 2021, 07:04

Полузащитник «Лиона» отсутствует на предсезонном сборе команды.

Клуб ранее объявил о том, что 23-летний хавбек пропускает тренировки из-за проблем со здоровьем. Однако, по данным источника, на самом деле футболист таким образом пытается вынудить «Лион» отпустить его в другую команду.

Отмечается, что Ауар недоволен тем, что клуб не смог удержать Мемфиса Депая, который в итоге перешёл в «Барселону» на правах свободного агента.

Действующий контракт Аура с «Лионом» истекает в 2023 году. Футболистом интересовались в «Ювентусе», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенале».