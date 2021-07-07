Агент Дальберта подтвердил интерес ЦСКА к защитнику «Интера»

Эмерсон Фигерейдо, агент защитника «Интера» Дальберта, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.
Да, к моему клиенту есть интерес от ЦСКА. В скором времени мы ждём официального предложения.
Ранее стало известно, сколько хочет получить «Интер» в качестве компенсации за трансфер этого игрока.
А Почта России не выделяет денег ЦСКА на трансферы. Почта России всего лишь арендует помещения на ВЭБ Арене.
Знать надо.....🤗
А Почта России не выделяет денег ЦСКА на трансферы. Почта России всего лишь арендует помещения на ВЭБ Арене.
Знать надо.....🤗
Вот Федун хвалится что пол-состава - воспитанники Спартака, а бедный Гинер все продолжает кормить вероятного противника !
Вот Федун хвалится что пол-состава - воспитанники Спартака, а бедный Гинер все продолжает кормить вероятного противника !
Скоро узнаем насколько заманчивое предложение поступит от армейцев...
Скоро узнаем насколько заманчивое предложение поступит от армейцев...