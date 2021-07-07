Агент Дальберта подтвердил интерес ЦСКА к защитнику «Интера»

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07 июля 2021, 07:39

Эмерсон Фигерейдо, агент защитника «Интера» Дальберта, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА .

Да, к моему клиенту есть интерес от ЦСКА . В скором времени мы ждём официального предложения.

Ранее стало известно, сколько хочет получить «Интер» в качестве компенсации за трансфер этого игрока.