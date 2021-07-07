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Агент Дальберта подтвердил интерес ЦСКА к защитнику «Интера»

07 июля 2021, 07:39

Эмерсон Фигерейдо, агент защитника «Интера» Дальберта, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.

Да, к моему клиенту есть интерес от ЦСКА. В скором времени мы ждём официального предложения.

Ранее стало известно, сколько хочет получить «Интер» в качестве компенсации за трансфер этого игрока.

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oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 12:53, ред.
Генеральным спонсором ЦСКА стала ИТ-группа «ИКС Холдинг» Российская многопрофильная ИТ-группа «ИКС Холдинг» стала новым генеральным спонсором ЦСКА. Контракт с группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом, заключен на два года.3 авг. 2020 г.

А Почта России не выделяет денег ЦСКА на трансферы. Почта России всего лишь арендует помещения на ВЭБ Арене.
Знать надо.....🤗
Rheinfall
Rheinfall
07 июля в 11:21
Бабаев , давай купляйте его скорее , Интеру деньги нужны и от хлама надо избавляться;-)
Rheinfall
Rheinfall ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 11:20
Он галимый лавочник , которого по арендам тюхают , Интер крупно ошибся купив его у Ниццы.
112910415
112910415
07 июля в 10:59
целая армия защитников формируется
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 09:51
Тоесть в ЦСКА вообще нет никакой школы !
Вот Федун хвалится что пол-состава - воспитанники Спартака, а бедный Гинер все продолжает кормить вероятного противника !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 08:27
6-7 миллионов для Почты России недорого ;) только захочет ли сам игрок из Италии перебираться в холодную Россию. Если только в Интере ему не дают достаточно игрового времени - тогда имеет смысл перейти. Поменять нынешнюю Лигу чемпионов на борьбу за еврокубки в следующем сезоне.
Скоро узнаем насколько заманчивое предложение поступит от армейцев...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 08:11
Посмотрим чем закончатся переговоры там и турки сели на хвост.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
07 июля в 07:55, ред.
Было бы неплохо, но маловероятно. Они уже Бийола центральным защитником наигрывают. А куда тогда девать всех этих Карповых, Васиных, да и Магнуссон рано или поздно восстановится
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 07:46
дорого. не купят они его)))
ДСА
ДСА
07 июля в 07:41
Из Интера в ЦСКА - очень слабо верится.
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