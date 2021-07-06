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«Галатасарай» может перехватить защитника у ЦСКА

06 июля 2021, 23:24

Руководство ЦСКА намерено укрепить защитную линию команды этим летом.

Москвичи проявляют интерес к защитнику Эзгану Алиоски, который находится в статусе свободного агента. Также ЦСКА следит за игроком «Интера» Дальбертом.

Отмечается, что с Алиоски москвичи уже начали переговоры, но македонцем также интересуется «Галатасарай», который сделал защитнику более выгодное предложение.

Недавно сообщалось, что ЦСКА поспорит с «Краснодаром» за трансфер нападающего «Ривер Плейта».

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Мага Шульман
Мага Шульман ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:31
Вот только бесплатных как-то не густо.
oFANATo
oFANATo ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 13:03, ред.
Маридишвили, Тикнизян, Карпов.....уже доросли до основного состава ПФК ЦСКА
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:55
Евгений Леннорович Гинер:" В летнее трансферное окно ЦСКА никого больше подписывать не будет."
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 00:34
У коняшек своей школы нет совсем ?
Куда Гинер деньги девает ?
Что они как нищие побраются ?
Своих надо готовить, а не по миру побираться....
Хотя еврей, что он понимает в экономике ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:16
Галатасарай , он ваш !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 июля в 23:57
Слухов разных много. Ждем официальных заявлений.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 23:56
Защитников полно,найдём другого!
1-я конная
1-я конная
06 июля в 23:55
    sv_1969
    sv_1969
    06 июля в 23:32
    Не думаю что Алиоски панацея
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