«Галатасарай» может перехватить защитника у ЦСКА

1625603099

06 июля 2021, 23:24

Руководство ЦСКА намерено укрепить защитную линию команды этим летом.

Москвичи проявляют интерес к защитнику Эзгану Алиоски, который находится в статусе свободного агента. Также ЦСКА следит за игроком «Интера» Дальбертом.

Отмечается, что с Алиоски москвичи уже начали переговоры, но македонцем также интересуется «Галатасарай», который сделал защитнику более выгодное предложение.