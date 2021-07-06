«Галатасарай» может перехватить защитника у ЦСКА

Руководство ЦСКА намерено укрепить защитную линию команды этим летом.
Москвичи проявляют интерес к защитнику Эзгану Алиоски, который находится в статусе свободного агента. Также ЦСКА следит за игроком «Интера» Дальбертом.
Отмечается, что с Алиоски москвичи уже начали переговоры, но македонцем также интересуется «Галатасарай», который сделал защитнику более выгодное предложение.
Недавно сообщалось, что ЦСКА поспорит с «Краснодаром» за трансфер нападающего «Ривер Плейта».
Куда Гинер деньги девает ?
Что они как нищие побраются ?
Своих надо готовить, а не по миру побираться....
Хотя еврей, что он понимает в экономике ?
Куда Гинер деньги девает ?
Что они как нищие побраются ?
Своих надо готовить, а не по миру побираться....
Хотя еврей, что он понимает в экономике ?